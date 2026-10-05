¿Rumbo al retiro? Tyson Fury y Anthony Joshua se jugarán todo sin cláusula de revancha

Spencer Brown y Eddie Hearn, promotores de Tyson Fury vs Anthony Joshua revelaron los detalles que rodean el contrato de la pelea de los pesos pesados

Tyson Fury vs Anthony Joshua: la pelea más esperada en Reino Unido | Reuters

Pese a que Tyson Fury y Anthony Joshua ya no se encuentran en el mejor momento de sus carreras como boxeadores profesionales, su pelea del próximo 11 de diciembre en el Principality Stadium de Cardiff se robará la atención de todos los fanáticos. Sin embargo, pese a que la función promete sentar un precedente en la industria del boxeo británico, los promotores de ambos boxeadores revelaron durante este fin de semana que no hay cláusula de revancha, una situación que deja en el aire el futuro de ambos peleadores.

De acuerdo con declaraciones de Spencer Brown, promotor de Tyson Fury, y Eddie Hearn, representante de Anthony Joshua, en distintos espacios de Sky Sports, el contrato de la pelea entre las dos estrellas de los pesos pesados no tendrá un segundo capítulo, aunque la opción de una revancha no estaría cerrada del todo.

“Contractualmente, hay una sola pelea. Es una gran pelea. Fue diseñada para eso. No digo que no pueda haber una segunda pelea. Pero, si Tyson gana, también nos gustaría retomar las cosas con Oleksandr Usyk”, declaró Spencer Brown, mánager de Tyson Fury. “Todos están cerca del final de sus carreras. Quien pierda aquí, ¿adónde va? Es una situación complicada. ¿Adónde van después? Quien gane, continuará su camino. Quien pierda, tendrá que pensar qué hará y cuándo lo hará”.

Los dos excampeones de los pesos completos tuvieron su primer careo la semana pasada en Londres. Las postales que dejaron ambos peleadores incendiaron las redes sociales tras más de una década de espera. Tan solo durante los últimos meses, las negociaciones estuvieron a punto de caerse debido a que no existía un consenso para definir la sede de la pelea. El Estadio de Wembley apareció como la primera opción; sin embargo, el interés por transmitir la pelea en horario estelar en Estados Unidos exigía que la función se realizara durante la madrugada en Inglaterra.

Una ley local que prohíbe celebrar eventos masivos durante la madrugada impidió que la pelea se llevara a cabo en Wembley. El Madison Square Garden de Nueva York surgió entonces como alternativa para recibir la función el 20 de noviembre, pero Anthony Joshua y su promotor no estaban convencidos, pues consideraban que la pelea tenía que realizarse en territorio británico. Las negociaciones se estancaron y surgieron rumores de que los organizadores planteaban planes de emergencia para salvar la cartelera, con Terence Crawford vs Ryan Garcia como principal opción o Tyson Fury vs David Benavidez como alternativa.

El mismo Rey Gitano llamó “cobarde” a AJ y pidió una trilogía con Oleksandr Usyk para no echar a perder su plan de regresar al boxeo a finales de año. Sin embargo, al final del día, ambas partes lograron ponerse de acuerdo con el apoyo y la presión de elementos clave como Netflix y Turki Al Alshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudí, quienes se convirtieron en los principales músculos financieros para concretar el intercambio de golpes.

“No hay cláusula de revancha. Es una sola pelea, una pelea única. Escucha, si es un éxito de taquilla, estoy seguro de que volverán a hacerlo. Pero nuestra mentalidad es: una pelea y se acabó. Entrar ahí, acabar con este tipo y seguir adelante. Ambos podrían caer en esta pelea, pero están tan desesperados por ganar que puedes garantizar que se levantarán y saldrán arrastrándose del ring para ganar la pelea”, indicó Eddie Hearn, promotor de Anthony Joshua.