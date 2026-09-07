¡Adiós a Tyson Fury vs Anthony Joshua! El Rey Gitano pide trilogía con Oleksandr Usyk para salvar el 2026

La pelea soñada entre Tyson Fury y Anthony Joshua habría quedado en el olvido, después de semanas de negociaciones para concretar una sede

Tyson Fury vs Anthony Joshua, en la cuerda floja | Reuters

El enfrentamiento soñado entre Tyson Fury (36-2-1) y Anthony Joshua (30-4) parece que está destinado a quedarse como una ‘fantasy fight’, después de que el mismo Rey Gitano culpara a AJ por el supuesto fracaso de las negociaciones durante una transmisión de redes sociales.

Tyson Fury publicó un video en Instagram en las últimas horas del domingo 6 de septiembre donde calificó a su compatriota como un “débil de mente” tras sugerir que AJ supuestamente no tuvo el valor de concretar la pelea que lleva congelada por más de una década.

La pelea con Anthony Joshua parecía encaminada para suceder el 20 de noviembre en el mítico Madison Square Garden de Nueva York. Daily Mail informó en su momento que ambos boxeadores habrían finiquitado las negociaciones.

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Las negociaciones para concretar la pelea entre boxeadores británicos se estancaron durante los últimos meses debido a las diferencias sobre la sede y el horario del evento. La principal opción era el Estadio de Wembley, en Reino Unido, pero los organizadores buscaban un horario estelar para el público de Estados Unidos, lo que habría obligado a iniciar la cartelera alrededor de las 3 de la mañana en Inglaterra. Esta posibilidad chocaba con las restricciones británicas para realizar eventos masivos después de las 11 de la noche, por lo que el Madison Square Garden de Nueva York apareció como la alternativa más viable para una posible función el 20 de noviembre.

Sin embargo, llevar la pelea a Estados Unidos generó el descontento de Anthony Joshua y su promotor, Eddie Hearn, quienes consideran que un enfrentamiento de esta magnitud debería celebrarse en territorio británico por el enorme interés que despertaba entre sus aficionados. Nunca existió una confirmación oficial y la pelea parece haber quedado en el olvido.

Frente a este escenario, el Rey Gitano invitó a Oleksandr Usyk a una trilogía para cerrar el 2026, rival al que quiere como reemplazo de Anthony Joshua con la intención de quitarse de encima las dos derrotas que sufrió con el ucraniano; la primera con una tarjeta sumamente cerrada que exigió una segunda contienda donde dominó el Gato a lo largo de 12 rounds.

“La última vez te dieron las decisiones, bien por ti. Te deseo suerte; bueno, hagámoslo otra vez. Repitámoslo en noviembre. La pelota está ahora en tu cancha, Oleksandr. ¿Quieres pelear conmigo este año, 2026, o lo dejas? Avísame porque ahora estoy buscando un nuevo rival”, declaró Tyson Fury en una publicación de redes sociales.

Un tercer capítulo con Oleksandr Usyk luce sumamente complicado. El ucraniano dejó vacantes sus cinturones de peso pesado en junio y reveló que tiene intención de retirarse con un “último baile”, sin interés en más peleas como boxeador profesional.

Pese a que todavía no hay un rival confirmado para el excampeón indiscutido de dos divisiones, algunos reportes periodísticos informaron que Oleksandr Usyk tendría interés en un intercambio de golpes con Deontay Wilder, uno de los excampeones mundiales más temidos en la última década quien desde sus derrotas precisamente ante Tyson Fury, se encuentra en camino a tratar de recuperar su estatus de estrella en la industria del boxeo.

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