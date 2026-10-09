Tyson Fury vs Anthony Joshua desata el caos con boletos más caros que la final del Mundial 2026

Tyson Fury y Anthony Joshua pelearán el 11 de diciembre en el Cardiff’s Principality Stadium, en un evento que promete hacer historia de Reino Unido

Tyson Fury vs Anthony Joshua desata la locura en Reino Unido | Reuters

Tyson Fury y Anthony Joshua ya no están en su mejor momento; sin embargo, sus nombres todavía arrastran hordas de fanáticos en Reino Unido. La muestra fue clara: los boletos para su pelea del próximo 11 de diciembre en el Principality Stadium de Cardiff salieron a la venta con precios que superan a las entradas de la final del Mundial 2026.

Ticketmaster puso a la venta los boletos para la pelea de pesos pesados más esperada de la última década en Reino Unido. Los precios más baratos llegaron a los 117 dólares, pero el costo ascendió hasta los 17 mil 329 dólares para los asientos más cercanos al ring, una cantidad muy superior a los 6 mil 730 dólares que costaron las entradas de Categoría 1 para la final del Mundial 2026.

Reportes de la prensa británica señalan que la fila virtual para adquirir una entrada superó las 500 mil personas, una cifra que refleja la magnitud de un evento que nadie quiere perderse dentro de uno de los mercados más lucrativos del boxeo en el mundo.

Aunque los boletos más caros para la pelea entre Tyson Fury y Anthony Joshua superan el precio de las entradas para la final del Mundial 2026, el partido entre España y Argentina, disputado el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York-Nueva Jersey, recaudó más dinero. La diferencia radica en el precio promedio de los boletos, considerablemente más alto para la final de la Copa del Mundo.

La entrada más barata para la final del torneo más importante de la FIFA costó 2 mil 30 dólares y, en promedio, el precio de los boletos rondó los 3 mil 940 dólares, frente a los 843 dólares que costó una entrada para la pelea entre Fury y Joshua. Además, la gran diferencia podría estar en el mercado de reventa, donde los boletos para la final del Mundial 2026 alcanzaron precios prohibitivos debido a la especulación.

Tyson Fury y Anthony Joshua se calientan en su primer cara a cara. | Reuters.

Precios exorbitantes para una pelea que estuvo en la cuerda floja

La pelea entre Tyson Fury y Anthony Joshua estuvo cerca de caerse durante los últimos meses debido a la falta de un acuerdo sobre la sede. Wembley apareció como primera opción, pero las exigencias de transmisión para llegar al público estadounidense obligaban a celebrar la función durante la madrugada en Reino Unido, un horario prohibido por las leyes locales. El Madison Square Garden de Nueva York surgió como alternativa para el 20 de noviembre, aunque Joshua y su promotor, Eddie Hearn, insistieron en que el combate debía celebrarse en territorio británico. La falta de consenso alimentó los rumores sobre posibles planes de emergencia, entre ellos los enfrentamientos de Terence Crawford ante Ryan Garcia y de Fury contra David Benavidez.

Finalmente, la presión y el respaldo financiero de Netflix y Turki Al Alshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudí, permitieron destrabar las negociaciones y concretar el combate para el próximo 11 de diciembre en el Principality Stadium de Cardiff. Sin embargo, el acuerdo contempla una sola pelea, sin cláusula de revancha, según declaraciones de Spencer Brown, promotor de Fury, y Eddie Hearn. Aunque una segunda función no está descartada si el enfrentamiento resulta un éxito comercial, el desenlace podría marcar un punto de inflexión en las carreras de dos excampeones que se acercan a la recta final de su trayectoria profesional.