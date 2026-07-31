Vancouver Whitecaps vs. LAFC: los mejores lugares de Los Ángeles para ver el partido

Si eres aficionado del LAFC, estos son los mejores bares de Los Ángeles para seguir el duelo ante Vancouver Whitecaps con ambiente futbolero

Aficionados De LAFC Podrán Disfrutar El Partido | Claro Sports

Aunque el LAFC jugará como visitante frente al Vancouver Whitecaps, la pasión por el equipo angelino no se detiene en el BMO Stadium.

En un momento en el que la MLS está por entrar a una pausa por la Leagues Cup, es importante no dejar de seguir a nuestro equipo favorito previo al torneo que reunirá a lo mejor de la MLS contra la Liga MX.

Recordando también que el cuadro de LAFC está entre los favoritos para la primera fecha de la Leagues Cup.

A lo largo de Los Ángeles existen decenas de bares y restaurantes que se han convertido en auténticos puntos de reunión para la afición aurinegra, ofreciendo transmisiones oficiales de la MLS Season Pass, pantallas de alta definición y un ambiente que recrea la experiencia de vivir un partido desde las gradas.

Si buscas el mejor sitio para seguir este compromiso de la Conferencia Oeste, hay opciones para todos los gustos: desde bares oficiales del club hasta espacios familiares con excelente gastronomía y una atmósfera ideal para disfrutar del fútbol.

Los bares oficiales de LAFC ofrecen el mejor ambiente para seguir al equipo

La opción más recomendable para cualquier aficionado sigue siendo la red oficial de establecimientos afiliados al LAFC Bar Partner Network.

Estos locales garantizan la transmisión del partido, además de reunir a integrantes de los grupos de animación y seguidores habituales del club, lo que crea una experiencia muy similar a la que se vive en el estadio.

Entre los favoritos destaca 33 Taps Downtown LA, ubicado sobre Figueroa Street, a pocos minutos del BMO Stadium.

Sus múltiples pantallas de alta definición, la amplia oferta de cerveza artesanal y el ambiente completamente dedicado al LAFC lo convierten en uno de los principales puntos de encuentro durante los partidos como visitante.

Muy cerca se encuentra Tom’s Watch Bar, dentro del complejo L.A. LIVE, un establecimiento con más de 180 pantallas distribuidas en un sistema de 360 grados que garantiza una excelente visibilidad desde cualquier mesa.

Quienes prefieren una experiencia más relajada pueden optar por 33 Taps Silver Lake, considerado uno de los bares históricos de la comunidad aurinegra, o visitar Hi Tops en Los Feliz, reconocido por su ambiente inclusivo y festivo.

En el este de la ciudad también sobresalen Brooklyn Ave Pizza Co., Distrito Catorce y La Chupería, establecimientos que combinan la transmisión del encuentro con una propuesta gastronómica de fuerte influencia latina, convirtiéndose en una excelente alternativa para los aficionados hispanos.

Opciones para familias, viajeros y aficionados en distintos puntos de la ciudad

La diversidad geográfica de Los Ángeles permite encontrar un sitio adecuado prácticamente en cualquier zona del condado. En Koreatown, Biergarten LA ofrece múltiples televisores, cerveza artesanal y una interesante propuesta gastronómica de inspiración germano-coreana.

Para quienes viven en el Valle de San Fernando, Springbok Bar & Grill y Surly Goat destacan como excelentes opciones para seguir la MLS en un ambiente deportivo.

En el área de Culver City, Joxer Daly’s conserva el estilo clásico de un pub irlandés, mientras que Los Angeles Ale Works resulta ideal para grupos numerosos gracias a sus amplios espacios, camiones de comida y pantallas de gran formato.

Los aficionados que se encuentren cerca del aeropuerto de Los Ángeles también disponen de alternativas de calidad.

Melody Bar & Grill, en Westchester, ofrece cocina preparada al momento y pantallas gigantes, mientras que Hangar 18 Bar + Kitchen, dentro del Los Angeles Airport Marriott, y Mile High Bar, en The Proud Bird, permiten seguir el partido en un ambiente más tranquilo, ideal para viajeros o quienes buscan evitar las zonas con mayor afluencia.

Antes de salir de casa conviene confirmar que el establecimiento mantendrá la transmisión del encuentro, ya que la exclusividad de MLS Season Pass obliga a los bares a contar con licencias comerciales específicas.

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