Patriots vs Dolphins en vivo la NFL 2026: resultado y estadísticas de la Semana 8, al momento

New England busca mantenerse en la pelea por la cima de la AFC Este, mientras Miami intenta sumar su segunda victoria de la temporada en casa

Patriots vs Dolphins, sigue el partido en vivo | Claro Sports

Los New England Patriots visitan a los Miami Dolphins este domingo 1 de noviembre, en duelo correspondiente a la Semana 8 de la temporada regular de la NFL 2026 que se disputará en el Hard Rock Stadium. El equipo dirigido por Mike Vrabel llega con récord de cuatro victorias y tres derrotas, después de perder 30-24 frente a los Chicago Bears, resultado que puso fin a una racha de tres triunfos consecutivos. Con Drake Maye como quarterback, los Patriots buscarán mantenerse cerca de los Buffalo Bills en la lucha por el liderato de la División Este de la Conferencia Americana.

Por su parte, los Miami Dolphins llegan con una victoria y cinco derrotas, aunque vienen de conseguir su primer triunfo de la campaña tras superar 28-25 a los New York Jets. El conjunto dirigido por Jeff Hafley intentará aprovechar su condición de local, con Malik Willis al frente de la ofensiva. El partido comenzará a las 15:25 horas, tiempo del centro de México, y representará una nueva oportunidad para Miami de mejorar su registro ante un rival divisional que ganó sus dos enfrentamientos de la temporada anterior.