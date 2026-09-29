¡Alarma en el Barcelona! Raphinha sale con molestias musculares en el partido amistoso de Brasil ante Australia

El atacante brasileño no salió para el segundo tiempo ante los Socceroos y quedó bajo observación por una molestia muscular

Hay preocupación en el Barça por lesión de Raphinha. | via REUTERS

El FC Barcelona recibió una noticia desde la concentración de Brasil durante la Fecha FIFA. Raphinha tuvo que abandonar el partido amistoso ante Australia de este martes 29 de septiembre después de presentar molestias musculares en el muslo derecho, situación que pone atención sobre su estado físico antes del regreso a la actividad con el conjunto catalán.

El atacante había comenzado como titular en el Suncorp Stadium de Brisbane y ocupó una posición central en el ataque elegido por Carlo Ancelotti. Raphinha también tuvo participación directa en el marcador: convirtió de penal el 2-2 de Brasil antes del descanso, después de que Australia había logrado darle vuelta al encuentro. Los sudamericanos ganaron 4-2.

Sin embargo, el futbolista del Barça no apareció para el segundo tiempo. La Confederación Brasileña de Fútbol informó que el cambio se produjo por precaución después de que el jugador reportó molestias musculares en la pierna derecha. Por ahora no existe un diagnóstico que permita establecer el alcance del problema ni un posible periodo de recuperación.

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La situación genera atención en Barcelona por la carga de minutos que Raphinha había acumulado con su selección. El brasileño disputó los 90 minutos del primer amistoso contra Australia, que terminó 1-1 el pasado viernes 25 de septiembre, y volvió al once inicial cuatro días después. En aquel primer partido incluso dio la asistencia para el gol de Rayan en tiempo añadido.

Para el segundo encuentro, Ancelotti cambió siete posiciones respecto al primer duelo, pero mantuvo a Raphinha entre los titulares junto con Vinícius Júnior y Bruno Guimarães. El técnico colocó al jugador del Barcelona como falso nueve, una función que la selección había ensayado durante los entrenamientos previos en Brisbane.

El antecedente físico también es un punto a considerar. Raphinha ya sufrió una lesión muscular en la parte posterior del muslo derecho durante la Fecha FIFA de marzo de 2026, después del partido de Brasil frente a Francia. En aquella ocasión, los estudios de la CBF confirmaron la lesión y el Barcelona estimó un periodo de recuperación de cinco semanas.

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Ese historial no significa que la molestia de este martes tenga la misma gravedad. Hasta que el jugador pase por una revisión médica no se puede determinar si existe una lesión, por lo que el Barcelona deberá esperar la evolución del brasileño y las decisiones del cuerpo médico de la selección respecto a su continuidad durante esta ventana internacional.

Brasil todavía tiene previsto enfrentar a India el 3 de octubre, mientras que el calendario del Barcelona se reanudará después de este periodo de selecciones. El club catalán había informado que Raphinha forma parte de los 17 futbolistas del primer equipo convocados por sus selecciones durante este parón, por lo que su estado físico será uno de los puntos a revisar antes de su retorno a España.