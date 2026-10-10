Vinicius podría perderse el Clásico ante Barcelona tras su expulsión contra Villarreal: el acta complica su presencia

El brasileño podría perderse el Clásico tras su expulsión, ya que el acta arbitral y los antecedentes apuntan a una sanción de al menos dos partidos

El delantero vio la roja tras marcar un gol que fue anulado | Reuters

Vinicius Junior podría convertirse en una de las principales bajas del Real Madrid para el Clásico ante Barcelona del próximo 25 de octubre. El delantero brasileño recibió una tarjeta roja directa durante la victoria de los merengues por 1-0 sobre el Villarreal, correspondiente a la jornada 8 de LaLiga 2026-27, después de protagonizar una acción sobre Nathan Saliba que fue revisada por el VAR. El informe arbitral y los antecedentes disciplinarios ponen en riesgo su participación contra el conjunto azulgrana.

El incidente ocurrió durante el segundo tiempo en el Santiago Bernabéu, cuando Vinicius pasó de celebrar un gol a abandonar el terreno de juego por expulsión. El árbitro Isidro Díaz de Mera anuló la anotación tras revisar un tirón de pelo del brasileño sobre Saliba al inicio de la jugada. Aunque el Madrid conservó la ventaja gracias al tanto de Yan Diomande, la posible sanción de dos o más encuentros amenaza con dejar al atacante fuera de uno de los compromisos más importantes de la temporada.

¿Por qué Vinicius podría perderse el Clásico ante Barcelona tras la tarjeta roja?

La expulsión se produjo después de que Vinicius, quien había comenzado el encuentro en la banca, ingresara al minuto 52 en sustitución de Trent Alexander-Arnold. Cerca del minuto 70, el futbolista culminó un contragolpe con una definición que parecía ampliar la ventaja del Madrid. Sin embargo, el VAR detectó que había sujetado del cabello a Saliba cuando el defensor intentaba seguir la jugada, por lo que el árbitro anuló el gol y mostró la tarjeta roja directa.

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El acta arbitral podría ser determinante para establecer el castigo. Díaz de Mera especificó que el agarrón ocurrió con el balón en juego, pero sin que estuviera en disputa entre ambos futbolistas. El colegiado también informó que, después de la expulsión, Vinicius continuó con sus protestas en el terreno de juego, levantó la voz y se acercó de manera agresiva, por lo que sus compañeros tuvieron que sujetarlo. No obstante, el árbitro aclaró que no pudo identificar expresiones concretas del jugador.

De acuerdo con el artículo 121 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), una expulsión por una acción en la que el futbolista no tenía posibilidad de disputar el balón puede castigarse con dos partidos de suspensión. Esta circunstancia compromete la presencia del brasileño contra Sevilla, el 18 de octubre, y Barcelona, el 25 de octubre, ambos encuentros correspondientes a LaLiga.

Después del encuentro, Vinicius utilizó su cuenta de Instagram para ofrecer disculpas a sus compañeros y a los seguidores del Real Madrid. El brasileño compartió el siguiente mensaje: “La alegría sigue… Perdón a mi equipo y a la afición”. Su publicación apareció después de una noche en la que el conjunto blanco consiguió los tres puntos, pero terminó con diez jugadores y con la incertidumbre sobre el castigo que recibirá el atacante.

La decisión definitiva corresponderá al Comité de Competición, que deberá evaluar la acción y lo descrito en el acta arbitral. El exárbitro Iturralde González señaló en la Cadena SER que la sanción podría alcanzar entre dos y tres partidos, considerando también el comportamiento del futbolista después de conocer su expulsión. Por ahora, la ausencia en el Clásico no es oficial, pero el escenario disciplinario resulta desfavorable para el Madrid.

Los antecedentes que podrían dejar a Vinicius sin jugar el Barcelona vs Real Madrid

Los precedentes disciplinarios tampoco favorecen al brasileño. En mayo de 2026, Johan Mojica, entonces jugador del Mallorca, recibió una suspensión de dos partidos después de tirar del cabello a Roger Brugué, futbolista del Levante, en una acción en la que el balón no estaba en disputa. La descripción que apareció en el acta de aquel encuentro guarda similitudes con lo ocurrido entre Vinicius y Saliba.

Otro antecedente corresponde a Ferran Torres, quien fue sancionado con dos encuentros en enero de 2023 tras un enfrentamiento con Stefan Savic durante un partido entre Barcelona y Atlético de Madrid. En aquella ocasión, el futbolista azulgrana también realizó un agarrón de cabello cuando el balón no estaba a una distancia que permitiera disputarlo. Ambos casos refuerzan la posibilidad de que Vinicius reciba un castigo de dos fechas.

Sin embargo, existe un precedente con una resolución diferente. Diego Percan, futbolista del Córdoba, fue sancionado con un partido en mayo de 2026 por una acción similar sobre Izan. La diferencia estuvo en que el balón se encontraba cerca de la zona donde ocurrió el incidente. En el caso de Vinicius, el acta especifica que el esférico no estaba en disputa entre los involucrados, una circunstancia que reduce sus posibilidades de recibir una suspensión de una sola jornada.

El Real Madrid deberá afrontar esta incertidumbre antes de visitar al Barcelona en el Spotify Camp Nou, el domingo 25 de octubre, a las 13:00 horas del centro de México, por la jornada 10 de LaLiga. El equipo dirigido por José Mourinho espera conocer la resolución disciplinaria, mientras que Vinicius corre el riesgo de perderse el primer Clásico de la temporada 2026-27, en un momento importante para las aspiraciones del conjunto merengue en el campeonato español.

¿Cuáles son los números de Vinicius Jr. ante el Barcelona? Partidos, goles y asistencias en el Clásico

Vinicius Jr. ha disputado 24 partidos contra el Barcelona con la camiseta del Real Madrid, con un balance de 11 victorias, un empate y 12 derrotas. El delantero brasileño acumula ocho goles y siete asistencias, cifras que reflejan su participación ofensiva en una de las rivalidades más importantes del fútbol español.

Su mejor actuación llegó en la final de la Supercopa de España 2024, cuando marcó un triplete en la victoria del Real Madrid por 4-1. De sus ocho anotaciones contra los azulgranas, cinco llegaron en la Supercopa, dos en LaLiga y una en la Copa del Rey. Sin embargo, el brasileño no consiguió goles ni asistencias en los dos Clásicos de Liga de la temporada 2025-26, por lo que el posible castigo tras su expulsión ante Villarreal podría privarlo de una nueva oportunidad frente al Barcelona.