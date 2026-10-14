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Roma vs Real Madrid en vivo, Champions League 2026-27: minuto a minuto, goles y resultado de la fase de liga, hoy 14 de octubre

Publicado por Redacción Claro Sports

La Loba se ilusiona frente a su público con un partido que resulta determinante para las aspiraciones de la temporada Merengue.

Roma y Real Madrid protagonizan un partidazo.
Roma y Real Madrid protagonizan un partidazo.

¿A qué hora juegan Roma vs Real Madrid hoy, 14 de octubre, en Champions League 2026-27?

El encuentro en el Estadio Olímpico de Roma se programó para este miércoles a las 9:00 p.m. locales. A continuación, se listan las horas para distintos territorio de América, restando los husos necesarios para el cálculo.

  • México: 1:00 p.m.
  • Colombia: 2:00 p.m.
  • Estados Unidos (Washington D.C.): 3:00 p.m.
  • Centroamérica (Costa Rica): 1:00 p.m.
  • Argentina: 4:00 p.m.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 2 de Champions League 2026-27?

Si bien hay una cadena que tendrá la transmisión para la mayoría de países del continente americano, cada usuario debe revisar las guías de programación de su cableoperador y servicios de streaming:

  • México: Fox.
  • Colombia: ESPN y Disney+.
  • Estados Unidos: Paramount+, TUDN, UniMás, Univisión y VIX+.
  • Centroamérica: ESPN y Disney+.
  • Argentina: ESPN y Disney+.

Alineaciones de Roma vs Real Madrid, al momento

Roma: Gollini; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Molina, De Roon, Koné, Wesley França; Dybala, Malen y Soulé.

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Rudiger, Konaté, Cucurella; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Diomandé, Mbappé y Vinicius.

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