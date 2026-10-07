Cleveland Guardians vs Chicago White Sox en vivo la MLB 2026: resultado del Juego 3 de Serie Divisional, en directo

Los Medias Blancas lideran 2-0 la serie ante Cleveland y buscan asegurar el boleto a la Serie de Campeonato en primer juego de postemporada en casa desde 2021

Guardians vs White Sox en vivo hoy el Juego 3 Playoffs MLB 2026 | Claro Sports

Tras una sequía de 1,821 días, hoy 7 de octubre se juega béisbol de postemporada en el sur de Chicago, cuando los White Sox se enfrenten a los Cleveland Guardians en el Juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Americana, y es partido de eliminación, porque los Medias Blancas ganaron los primeros dos juegos como visitantes.

Es el primer juego de postemporada en el ahora llamado Guaranteed Rate Field desde el 12 de octubre de 2021, pero también es la oportunidad de Chicago de volver a la Serie de Campeonato del Joven Circuito por primera vez desde 2005, año en el que ganaron su primer y único título de la Serie Mundial. Previo a 2026, tenían tres viajes a la postemporada desde que ganaron el título hace 21 años, pero cayeron dos veces en la Serie Divisional y en la ronda de comodines en la temporada 2020 de la pandemia. Pasaron tres años de reconstrucción, con más de 100 derrotas en cada una, y hoy quieren dar un paso más al Clásico de Otoño.

El partido dará inicio este miércoles a las 14:00 horas, tiempo del centro de México. Los pitchers abridores serán Daniel Espino por Chicago y Sean Newcomb por Cleveland. Puedes seguir las estadísticas y pizarra en este enlace.