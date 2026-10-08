Cleveland Guardians vs Chicago White Sox en vivo la MLB 2026: resultado del Juego 4 de la Serie Divisional, en directo
Estadísticas y resultado al momento de la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas
Pronósticos y momios White Sox vs Guadians: ¿Quién es el favorito para ganar hoy en los Playoffs MLB 2026?
Los momios ven un partido de pronóstico reservado en el Juego 4 entre Cleveland y Chicago. En Caliente.mx, el favorito es el equipo visitante. La victoria de los Guardians está en -112, mientras que el triunfo de los White Sox paga -106.
Si les interesa la línea de carreras, Chicago +1.5 paga -188, por Cleveland -1.5 en +155. El total de carrera está en 7, con las Altas en -110, misma línea de las bajas.
White Sox vs Guardians: ¿Quiénes serán los pitchers abridores de hoy?
Para el Juego 4, tenemos el mismo duelo de lanzadores que en el primero de la serie. Chicago irá con un opener ya que sube a la lomita Hagen Smith, mientras que Cleveland le da la pelota a Parker Messick buscando obligar al Juego 5.
Smith trabajó apenas 2.2 entradas en el Juego 1, con tres bases por bolas y cuatro ponches, sin permitir hit ni carrera. Lanzó además 0.2 innings ayer en el Juego 3, permitiendo un hit y una carrera, además de dos pasaportes. Messick, por su parte, trabajó 4.1 entradas en el primer partido de esta serie. Ponchó a seis rivales, pero cargó con la derrota al permitir dos carreras.
Chicago White Sox recibe a Cleveland Guardians en el Juego 4 de la Serie Divisional
Saludos y muy buenas tardes. Hoy tenemos béisbol de postemporada en las Grandes Ligas, con el Juego 4 de la Serie Divisional de la Liga Americana entre los Chicago White Sox y los Cleveland Guardians.
Una serie entre rivales de la División Central que ha visto puras victorias de la novena visitante. Chicago ganó los primeros dos partidos en Cleveland, pero no pudo completar la barrida el miércoles. José Ramírez y los Guardians se negaron a morir y tenemos Juego 4 esta tarde.
La serie entre White Sox y Guardians es la única que sigue con vida en la segunda ronda de los Playoffs de MLB. Dodgers, Brewers y Rays ya tienen su boleto a la antesala de la Serie Mundial. Los Medias Blancas buscan ganar hoy para citarse con Tampa Bay en la Serie de Campeonato del Joven Circuito, pero para ello tienen que hacer algo no visto desde 1906: cerrar una serie en el sur de Chicago.
El Playball está a la vuelta de la esquina y comentamos el partido en directo online por Claro Sports.
¿A qué hora inicia el juego de hoy de Cleveland Guardians vs Chicago White Sox?
El único partido de hoy en la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas entre Medias Blancas y Guardians se juega en el Rate Field de Chicago este jueves 8 de octubre en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México.