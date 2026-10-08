Cleveland Guardians vs Chicago White Sox en vivo la MLB 2026: resultado del Juego 4 de la Serie Divisional, en directo

Chicago White Sox recibe a Cleveland Guardians en el Juego 4 de la Serie Divisional

Saludos y muy buenas tardes. Hoy tenemos béisbol de postemporada en las Grandes Ligas, con el Juego 4 de la Serie Divisional de la Liga Americana entre los Chicago White Sox y los Cleveland Guardians.

Una serie entre rivales de la División Central que ha visto puras victorias de la novena visitante. Chicago ganó los primeros dos partidos en Cleveland, pero no pudo completar la barrida el miércoles. José Ramírez y los Guardians se negaron a morir y tenemos Juego 4 esta tarde.

La serie entre White Sox y Guardians es la única que sigue con vida en la segunda ronda de los Playoffs de MLB. Dodgers, Brewers y Rays ya tienen su boleto a la antesala de la Serie Mundial. Los Medias Blancas buscan ganar hoy para citarse con Tampa Bay en la Serie de Campeonato del Joven Circuito, pero para ello tienen que hacer algo no visto desde 1906: cerrar una serie en el sur de Chicago.

El Playball está a la vuelta de la esquina y comentamos el partido en directo online por Claro Sports.