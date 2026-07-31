¿Qué necesita México sub 20 para obtener su clasificación al Mundial 2027 y a los Juegos Olímpicos 2028?

La selección mexicana sub 20 avanzó invicta a los cuartos de final del Premundial de Concacaf 2026 tras dominar el Grupo B

La selección mexicana sub 20 completó la fase de grupos del Premundial de Concacaf 2026 con marca perfecta. El equipo dirigido por Álex Diego derrotó 3-0 a Antigua y Barbuda, se impuso 2-0 ante Costa Rica y cerró el Grupo B con un triunfo de 4-0 sobre Guatemala, resultados con los que aseguró el liderato de su sector.

México terminó la primera ronda con nueve puntos, nueve goles a favor y ninguno en contra. Sin embargo, avanzar a los cuartos de final todavía no le asegura la clasificación internacional, debido a que los boletos para el Mundial sub 20 de 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 se entregarán en las últimas dos rondas de eliminación directa que definen al campeón.

El Tricolor juvenil afrontará dos objetivos con niveles de dificultad distintos. Una victoria en los cuartos de final será suficiente para asegurar su presencia mundialista, pero el boleto olímpico obliga al equipo a levantar la copa del campeonato regional.

¿Cuándo vuelve a jugar México en el Premundial Concacaf sub 20 y contra quién?

México volverá a la cancha durante los cuartos de final, programados para disputarse entre el martes 4 y el miércoles 5 de agosto en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Concacaf estableció dos partidos diarios, a las 16:30 y 20:00 horas, tiempo del centro de México.

El rival del conjunto de Álex Diego todavía no está definido al concluir su participación en el Grupo B, porque es necesario esperar el cierre de los sectores A y C para ordenar a las ocho selecciones clasificadas. La primera ronda termina el sábado 1 de agosto y, una vez conocidos todos los resultados, Concacaf elaborará la clasificación general de la fase eliminatoria.

El formato coloca a los tres ganadores de grupo en los primeros lugares de la clasificación, seguidos por los tres segundos y los dos mejores terceros. Los cruces se determinan de acuerdo con el rendimiento acumulado: primero contra octavo, segundo contra séptimo, tercero contra sexto y cuarto contra quinto.

El paso perfecto y la diferencia de goles dejan a México bien colocado para enfrentar a uno de los equipos ubicados en la parte baja de esa clasificación. No obstante, su posición definitiva y el nombre del adversario dependerán de los marcadores que se registren en los partidos pendientes.

¿Qué necesita el Tricolor sub 20 para clasificar al Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027?

México necesita ganar su partido de cuartos de final. Los cuatro equipos que lleguen a las semifinales obtendrán automáticamente uno de los boletos de Concacaf para la Copa Mundial sub 20 de la FIFA 2027, que tendrá como sedes a Azerbaiyán y Uzbekistán.

Esto significa que el Tricolor está a una sola victoria del Mundial. No necesita llegar a la final ni conquistar el campeonato regional para asegurar su clasificación: superar los cuartos de final sería suficiente para colocarse entre los cuatro mejores equipos de la competencia. Una derrota, en cambio, terminaría con sus posibilidades, pese a haber ganado todos sus encuentros de la fase de grupos.

¿Y qué debe hacer México para obtener un boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028?

El camino olímpico es más extenso: México debe proclamarse campeón del Premundial. Concacaf cuenta con una plaza directa para el torneo varonil de Los Angeles 2028 y ese boleto será entregado al ganador de la competencia sub 20. Para cumplir el objetivo, la selección mexicana necesita ganar tres partidos más: cuartos de final, semifinal y final. La ronda de semifinales se disputará el 7 de agosto, mientras que el encuentro por el campeonato está programado para el domingo 9 de agosto.

Existe una excepción relacionada con Estados Unidos, que ya tiene asegurada su participación olímpica por ser el país anfitrión. Si la selección estadounidense conquista el torneo de Concacaf, la plaza disponible será otorgada al subcampeón. En ese escenario específico, a México le bastaría con llegar a la final y perderla frente al conjunto estadounidense.

Ante cualquier otro rival, alcanzar la final no garantizaría el boleto. México tendría que ganar el partido decisivo y levantar el título para regresar al futbol olímpico, después de no haber participado en Paris 2024. Por ello, el primer objetivo será vencer en cuartos para asegurar el Mundial y, posteriormente, mantener abierta la ruta hacia Los Angeles 2028.

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