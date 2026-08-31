Barcelona vs Rayo Vallecano en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 3

El equipo blaugrana busca continuar con el paso perfecto en la temporada y superar al Real Madrid en la cima de la clasificación general

FC Barcelona vs Rayo Vallecano, en vivo el fútbol de España | Claro Sports

La jornada 3 de LaLiga 2026-27 llega a su fin este lunes 31 de agosto con el partido entre el Barcelona y el Rayo Vallecano. El conjunto culé busca alargar su paso perfecto en la temporada y de paso superar al Real Madrid en lo más alto de la clasificación general. Bienvenidas y bienvenidos al minuto a minuto de Claro Sports, donde les llevaremos todos los detalles del juego a disputarse a las 13:30 horas tiempo del centro de México en el Camp Nou de Barcelona.

Los dirigidos por Hansi Flick arrancaron la campaña con dos triunfos, el más reciente de 2-0 sobre el Athletic en partido pendiente de la primera fecha. Días antes se impusieron 0-5 en su visita al Elche. Del otro lado un Rayo que arrancó con derrota de 2-1 ante el Sevilla y posteriormente sumó su primer punto en casa frente al Alavés (1-1). ¡Vámonos con las acciones!

¿A qué hora inicia el Barcelona vs Rayo Vallecano hoy 31 de agosto de 2026? El partido entre el Fútbol Club Barcelona y el Rayo Vallecano se jugará hoy lunes 31 de agosto de 2026 en punto de las 13:30 horas tiempo del centro de México. Frente a frente el cuarto lugar de la tabla general recibiendo al puesto 16 de la clasificación. Las acciones se celebrarán en el Camp Nou del Barcelona. ¿Dónde ver el Barcelona vs Rayo Vallecano en vivo? Canales de TV y streaming online Barcelona vs Rayo Vallecano, correspondiente a la jornada 3 del fútbol de España, se podrá seguir en vivo y en directo a través de la señal de Sky Sports. Además en Claro Sports tendremos todos los detalles en nuestro tradicional minuto a minuto, con todas las estadísticas, resumen, goles y resultado al momento.

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