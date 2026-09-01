¿Lo menosprecia? Lamine Yamal se expresa sobre el caso Julián Álvarez: “Goles no están faltando”

El delantero del Barcelona asegura que el equipo catalán tiene una gran plantilla sin el argentino

Lamine Yamal admite que el Barcelona tiene un gran equipo sin Julián. | Reuters.

Lamine Yamal volvió a ocupar los reflectores del fútbol español. El atacante del FC Barcelona fue reconocido como el mejor jugador de la temporada pasada durante la V Edición de la Gala AFE, premio que recibió después de ser elegido por sus propios compañeros de profesión. Fue en esta gala que el campeón del mundo con España en el pasado mundial alzó la voz sobre el caso del ‘fichaje’ de Julián Álvarez con el cuadro catalán.

Ante las preguntas relacionadas con el delantero argentino, Lamine Yamal reconoció su nivel, aunque evitó entrar en especulaciones sobre posibles incorporaciones al Barcelona.

“Estamos muy bien y se está viendo. Goles no están faltando. Obviamente es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos”, comentó.

Sus palabras reforzaron el mensaje que mantuvo durante toda su intervención. Lamine Yamal confía en el grupo actual del Barcelona y considera que cuenta con los recursos necesarios para competir por los principales objetivos de la temporada.

Lamine Yamal quiere ganar todo con el Barcelona

En más temas relacionados con el FC Barcelona, el joven delantero atendió a los medios antes de recibir su reconocimiento. En esta intervención habló tanto de su momento personal como de las aspiraciones del Barcelona para la temporada. El delantero dejó claro que el conjunto catalán no quiere ponerse límites cuando se trata de competir por los títulos.

“Queremos ganarlo todo, que es lo importante”, respondió al ser cuestionado sobre quién cuenta actualmente con una mejor plantilla entre el Real Madrid y el Barcelona.

Lamine Yamal celebra su reconocimiento en la Gala AFE

El futbolista azulgrana fue uno de los protagonistas principales de la ceremonia y subió al escenario en dos ocasiones. Primero recibió su reconocimiento individual y posteriormente apareció junto a Álex Baena y Álvaro Morata como representantes de la selección española.

“Todo lo que sean premios es bien recibido y más de una asociación de futbolistas que al final son los que saben”, explicó el atacante del Barcelona.

También habló sobre su reciente gol con el conjunto catalán ante el Rayo y sobre lo que representa continuar marcando con el equipo en el que se ha consolidado como una de las piezas del ataque.

“Me hizo mucha ilusión volver a marcar con el club de mi vida, estoy muy contento. También estoy muy feliz por estar aquí”, señaló. Yamal añadió que intenta mantenerse al margen del ruido que suele generarse alrededor de su figura y aseguró encontrarse satisfecho con su situación actual.

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