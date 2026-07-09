Lamine Yamal: los 7 datos curiosos de la nueva joya del fútbol mundial

El joven crack del Barcelona y de la selección española guarda historias sorprendentes que van mucho más allá de la cancha

Lamine Yamal Vive Un Gran Momento | Florencia Tan Jun | Getty Images vía AFP

Más allá de sus historias personales y sus curiosidades fuera de las canchas, Lamine Yamal ya comenzó a escribir páginas importantes en la historia de la Copa Mundial.

El joven delantero español anotó su primer gol en la segunda jornada de la fase de grupos para la victoria de España ante Arabia Saudita, una conquista que le permitió igualar una marca reservada para leyendas: se convirtió en el primer futbolista desde Pelé en 1958 en marcar el primer gol de un partido mundialista con 18 años o menos.

Su crecimiento dentro del torneo también quedó reflejado en la confianza que recibió del cuerpo técnico español.

El encuentro en el que más minutos disputó fue en los octavos de final frente a Portugal, donde jugó los 90 minutos completos en una eliminatoria de máxima tensión. España logró una agónica victoria ante Portugal por 1-0 con un gol sobre la hora y aseguró su boleto a cuartos de final, confirmando que Yamal ya no es solamente una promesa, sino una pieza cada vez más importante en el proyecto de la selección española.

Estos son los 7 datos curiosos de Lamine Yamal que pocos conocen

1. El festejo “304” tiene un significado muy especial

Cada vez que anota, Lamine forma el número 304 con los dedos. No es una celebración improvisada: representa el código postal 08304 de Rocafonda, el barrio de Mataró donde creció y donde dio sus primeros pasos en el fútbol.

2. Su nombre nació gracias a un gesto de solidaridad

El origen de “Lamine Yamal” es una de las historias más emotivas del deporte español. Sus padres atravesaban dificultades económicas y dos personas llamadas Lamine y Yamal los ayudaron a pagar el alquiler. En agradecimiento, decidieron ponerle ambos nombres a su hijo.

3. Tiene una foto histórica con Lionel Messi cuando era bebé

Mucho antes de convertirse en figura del Barcelona, Lamine apareció en un calendario benéfico de UNICEF. El azar hizo que posara en una bañera junto a un jovencísimo Lionel Messi, una imagen que hoy parece una auténtica premonición futbolística.

4. Fortnite es parte de su preparación mental

Para relajarse antes de partidos importantes, el atacante suele jugar Fortnite. El videojuego le ayuda a desconectarse de la presión mediática y a mantener la calma antes de saltar al terreno de juego.

Lamine Yamal no frenó sus estudios por el fútbol

5. En plena Eurocopa seguía haciendo la tarea

Durante la Eurocopa 2024, donde se convirtió en el jugador más joven en debutar y marcar, también tuvo que continuar sus estudios. Llevó libros y deberes de 4º de la ESO para tomar clases virtuales entre entrenamientos.

6. Usaba transporte público aun siendo estrella del Barça

A pesar de ganar millones y jugar en la élite, en sus primeros meses con el primer equipo seguía utilizando la tarjeta T-16, el abono gratuito de transporte para menores en Cataluña, para desplazarse y reunirse con sus amigos.

7. Sus raíces también están en su comida favorita

Lamine conserva fuertes vínculos con sus orígenes marroquíes y ecuatoguineanos. Le encantan las pastas tradicionales marroquíes con té moruno y su platillo favorito de la infancia es el arroz con pollo en salsa de cacahuete preparado por su madre.

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