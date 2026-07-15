Junior Caminero recibe un pelotazo de 97mph y abandona el Juego de Estrellas

El jugador de los Tampa Bay Rays recibió el golpe en la mano izquierda, teniendo que salir del juego a la espera de los estudios para conocer la gravedad de la lesión

El terrible pelotazo a Junior Caminero | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Las alarmas se encendieron en los Tampa Bay Rays durante el Juego de Estrellas luego de que una de sus principales figuras, Junior Caminero, tuviera que abandonar el encuentro tras recibir un pelotazo en la mano izquierda durante la tercera entrada.

La acción ocurrió en la parte alta del tercer inning, cuando el dominicano enfrentaba al lanzador de los St. Louis Cardinals, Riley O’Brien. En el turno al bate, el pitcher envió una recta de 97 millas por hora que terminó impactando directamente la mano izquierda de Caminero.

El pelotero de los Rays cayó de inmediato al suelo y mostró evidentes gestos de dolor mientras se sujetaba la mano afectada. La reacción del dugout y del cuerpo médico fue inmediata, por lo que las asistencias ingresaron al terreno de juego para atenderlo y evaluar la magnitud del golpe.

Después de varios minutos de revisión, Caminero logró levantarse y abandonó el campo por su propio pie, aunque se dirigió directamente hacia los vestidores para continuar con la evaluación médica.

Junior Caminero was slow to get up and left the game after being hit by this pitch. pic.twitter.com/0pwJZu1kNv — FOX Sports (@FOXSports) July 15, 2026

De acuerdo con la información de la transmisión de ESPN, el joven toletero de 23 años será sometido a radiografías para determinar si el impacto provocó alguna fractura en la mano izquierda. La preocupación en Tampa Bay es considerable debido al papel que Caminero ha desempeñado como una de las figuras emergentes más importantes de la organización.

El dominicano ya no regresó al Juego de Estrellas y su participación terminó en la tercera entrada. Hasta ese momento, la Liga Americana mantenía una ventaja de 3-0 sobre la Liga Nacional.

La situación genera atención no solo por tratarse de un encuentro de exhibición, sino también por el impacto que una posible lesión podría tener en los Rays durante la segunda mitad de la temporada. Esta temporada, Caminero había sido una pieza importante para Tampa Bay, acumulando 99 hits, 61 carreras anotadas, un porcentaje de embasado (OBP) de .372 y un OPS de .927, números que lo han consolidado como uno de los bateadores más productivos del equipo y una de las jóvenes figuras ofensivas de las Grandes Ligas. Cualquier ausencia prolongada representaría una baja sensible para las aspiraciones de la organización.

Por ahora, el equipo espera los resultados de las radiografías para conocer el alcance de la lesión y definir los siguientes pasos en el proceso de recuperación del pelotero.