Claro se solidariza con las personas afectadas por el terremoto en Colombia
Claro anuncia una serie de ayudas para las personas damnificadas por el terremoto en Colombia del pasado lunes 10 de agosto.
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En solidaridad con los colombianos afectados por el terremoto en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, Claro anunció que, a partir de la fecha, entregará un paquete de 7 días de 2 GB, minutos ilimitados y SMS para los usuarios prepago de estas zonas del país.
Esto se realizará de forma automática y busca facilitar la conectividad y la comunicación de las personas damnificadas. Adicionalmente, la compañía trabaja en el acopio de alimentos no perecederos y productos de aseo, donados por los colaboradores de la compañía en alianza con el Banco de Alimentos y Abaco.
De la misma manera, se informa que el equipo técnico y de ingeniería de Claro se encuentra trabajando en la estabilización de la red, principalmente en las zonas afectadas, para garantizar su disponibilidad y mitigar los impactos derivados de las afectaciones ocasionadas por las interrupciones en el suministro de energía, daños en la infraestructura y la alta demanda de tráfico sobre la red.
Claro Colombia ratifica su compromiso con el país, se solidariza con los afectados y trabaja articuladamente con las autoridades para mantener conectadas a las comunidades impactadas.