Terremoto en Colombia de 7.4 hoy: Aumenta el número de fallecidos y desaparecidos

Fuerte terremoto sacudió a Colombia este lunes: el epicentro fue en San José del Palmar, Chocó. Pereira, Manizales y Cali sintieron muy fuerte el movimiento.

Terremoto en Colombia | JOAQUIN SARMIENTO / AFP.

Un terremoto de magnitud entre 6.6 y 7.4 sacudió a Colombia a las 7:34 a. m. de este lunes 10 de agosto. El epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó, a una profundidad de 96 kilómetros.

Hoy Colombia nos necesita. 🇨🇴❤️



Un sismo puede durar segundos y sus consecuencias pueden durar mucho más. Familias afectadas necesitan apoyo, atención y acompañamiento para comenzar a recuperar la tranquilidad. pic.twitter.com/ps01yLgkcF — Cruz Roja Bogotá ⛑️🏥 (@cruzrojabogota) August 10, 2026

Terremoto en Colombia hoy: ¿Cuál es el saldo de afectaciones y daños, al momento?

El movimiento telúrico se sintió con fuerza en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga, Pereira y Manizales, donde se registraron evacuaciones preventivas ante la intensidad del sismo.

Cali y Armenia también tendrán toque de queda

“Tenemos alertas y amenazas de saqueo en varios puntos de la ciudad. En este momento, nuestra prioridad es proteger a la ciudadanía y garantizar que los organismos de socorro puedan continuar las labores de rescate tras el sismo. Por esta razón, hemos tomado las siguientes medidas:

• Toque de queda: desde las 8:00 p.m. de hoy hasta las 6:00 a.m.

• Militarización de distintos puntos de Cali, especialmente en las comunas y sectores afectados por el sismo.

• Policía y Ejército realizarán patrullajes en diferentes sectores de la ciudad.

• Alerta roja en la red hospitalaria, para priorizar la atención de la emergencia y reprogramar procedimientos que no sean urgentes. • Declaración de calamidad pública, para fortalecer la capacidad de respuesta frente a la emergencia.

Caleños: estas primeras 48 horas son críticas. Necesitamos que los rescatistas puedan trabajar y que podamos llegar a las personas que aún están atrapadas. También necesitamos mantener la solidaridad. Las donaciones continúan recibiéndose en la Plazoleta Jairo Varela y a través de la Cruz Roja”.

Gobierno confirma 132 fallecidos por el terremoto

Se van a cumplir 12 horas del terremoto en Colombia, continuamos en horas de rescate, pero en lo que va del día, son 132 las personas fallecidas en el territorio nacional. Cae el sol y eso va a complicar la labor de búsqueda de todos los rescatistas.

Tras el terremoto, Conmebol anunció suspensión de partidos

Se suspenden los partidos de los clubes colombianos en torneos Conmebol. Debido a la situación que atraviesa Colombia tras el terremoto registrado en el país, la Conmebol anunció la suspensión de los compromisos que estaban programados para esta semana:

Deportes Tolima vs Independiente del Valle, por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Independiente Santa Fe vs River Plate, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

La Conmebol informará próximamente las nuevas fechas en las que se disputarán ambos encuentros.

Empiezan a salir videos de rescates, uno de ellos, el de una mamá y su bebé

💪 en medio de la tragedia tras el fuerte terremoto en Colombia 🇨🇴 los rescatistas y cuerpos de emergencias rescataron un bebé y un adulto en #cali #DenunciasAntioquia pic.twitter.com/yse11XJy9V — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) August 10, 2026

Cali, una de las ciudades más afectadas por el terremoto en Colombia

Hasta el momento, las autoridades reportan al menos 111 personas fallecidas en todo el territorio nacional y más de 20 réplicas en las regiones más afectadas.

#Colombia | “¿Qué acaba de vivir Cali?”: con estas palabras, un ciudadano de la capital del Valle del Cauca describe cómo se ve el panorama de la ciudad tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el suroccidente colombiano.



Hasta el momento, las autoridades reportan al menos… pic.twitter.com/tctAZ5QQhV — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) August 10, 2026

De la Espreilla dice presente en uno de los lugares más afectados

El vicepresidente José Manuel Restrepo aterrizó en Pereira y en este momento se desplaza por tierra hacia el PMU instalado en Manizales para evaluar los daños ocasionados por el terremoto registrado este 10 de agosto en el suroccidente del país. Abelardo de la Espriella hará presencia en el Chocó.

Equipos del mundo se solidarizan con Colombia

Ante la magnitud de la emergencia, la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) se pronunció y confirmó la suspensión de la actividad futbolística en el país. De esta manera, durante esta semana no se disputarán partidos en territorio colombiano, ni en las diferentes categorías ni en las ramas masculina y femenina.

La situación también generó muestras de solidaridad desde el fútbol internacional. Varios clubes y entidades deportivas de diferentes partes del mundo se pronunciaron para expresar su apoyo a Colombia y acompañar a las familias que perdieron a sus seres queridos como consecuencia de esta tragedia.

Familias buscan a sus seres queridos tras el terremoto en Colombia

La emergencia provocada por el reciente terremoto que sacudió a Colombia mantiene en alerta a las autoridades y, al mismo tiempo, ha generado angustia entre numerosas familias que buscan información sobre el paradero de sus seres queridos. Desde diferentes regiones del país, familiares han iniciado la búsqueda de personas con las que perdieron comunicación después del fuerte movimiento telúrico. En medio de la incertidumbre, algunos se han desplazado hasta las zonas más afectadas para intentar establecer contacto y conocer de primera mano la situación de sus parientes.

Los organismos de socorro y las autoridades locales mantienen labores de búsqueda y atención en los sectores donde se reportaron mayores afectaciones. Los equipos de emergencia trabajan en la inspección de viviendas y edificaciones, mientras se recopilan reportes de personas desaparecidas o cuyo paradero aún no ha podido ser confirmado. La situación también ha llevado a que familiares recurran a redes sociales y diferentes canales de información para compartir fotografías, nombres y datos que puedan ayudar a localizar a sus seres queridos. Las autoridades han pedido verificar la información antes de difundirla y acudir a los canales oficiales para reportar cualquier persona cuyo paradero se desconozca.

Hasta el momento, esta es la información que se conoce sobre las personas reportadas como desaparecidas tras el terremoto y los avances en las labores de búsqueda.

Rescatan personas en terremoto de Colombia | AFP.

Toque de queda en Pereira

La Alcaldía de Pereira decretó toque de queda en la ciudad tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado durante la mañana de este lunes. La medida busca facilitar el desplazamiento y las labores de los organismos de emergencia que atienden la situación. La ciudad va a estar militarizada desde las 6:00 de la tarde de hoy y hasta las 5:00 a.m de mañana martes 11 de agosto en los siguientes lugares: (Centro, Comuna Universidad y SubCentro de la Comuna Cuba).

Alcalde de #Pereira anunció la declaratoria de calamidad pública y urgencia manifiesta



El alcalde de Pereira Mauricio Salazar informó que se declara Toque de Queda a partir de las 6:00 de la tarde de hoy y hasta las 5:00 a.m de mañana martes 11 de agosto en los siguientes… — Alcaldía de Pereira (@Alcaldiapereira) August 10, 2026

¿Qué significa estado de emergencia o emergencia nacional?

Una emergencia nacional es una situación grave que afecta de manera significativa a un país y que supera la capacidad normal de respuesta de las autoridades, por lo que el Gobierno puede activar medidas extraordinarias para atenderla. En este caso, el terremoto de 7.4.

En el caso de un terremoto, por ejemplo, puede declararse una emergencia nacional cuando hay:

Daños importantes en viviendas, edificios e infraestructura.

en viviendas, edificios e infraestructura. Muchas personas afectadas , heridas o fallecidas.

, heridas o fallecidas. Interrupciones en vías, servicios públicos, comunicaciones o transporte.

en vías, servicios públicos, comunicaciones o transporte. Saturación de los servicios de salud y atención de emergencias.

Necesidad de destinar recursos extraordinarios para la reconstrucción y atención de las víctimas.

para la reconstrucción y atención de las víctimas. Coordinación de entidades nacionales, regionales y locales para responder a la emergencia.

Importante: declarar una emergencia nacional no significa necesariamente que todo el país esté afectado. Puede tratarse de un desastre localizado, pero cuya magnitud requiere que el Gobierno Nacional movilice recursos y coordine la respuesta.

La ayuda ya va en camino

El Ejército Nacional alista tropas especializadas en búsqueda y rescate para desplegar ayuda en los municipios y ciudades más afectados por el terremoto que sacudió a Colombia.

Desde otros países como Estados Unidos, México y Chile, sus respectivos gobiernos han anunciado la ayuda necesaria para Colombia.

¿Cuál es la ciudad más afectada en Colombia por el terremoto?

La magnitud, como hemos visto, no es el único factor que determina la letalidad de un terremoto. También influyen la profundidad, la ubicación del epicentro y la calidad de las construcciones. Sin embargo, sí permite dimensionar cuán inusual es un sismo. Y el registrado este lunes es una muestra de ello: para encontrar un terremoto de mayor magnitud en Colombia hay que remontarse casi medio siglo, hasta el de Tumaco de 1979, que alcanzó una magnitud de 7,7 y dejó alrededor de 600 muertos.

El mayor terremoto registrado en el catálogo del USGS ocurrió en 1906, también frente a la costa del Pacífico colombiano. Aquel sismo alcanzó una magnitud de 8,8 y figura entre los movimientos telúricos más potentes jamás registrados en el mundo.

Se aplaza la fecha del Fútbol Profesional Colombiano

La Dimayor dio a conocer que debido al terremoto de este lunes 10 de agosto, no se jugarán los tres partidos que estaban programados y estos se jugarán el martes 11 en el siguiente horario:

Estos son los teléfonos de emergencia en todo el país

Aún hay miles de personas desaparecidas, al igual que mascotas y la comunicación es muy mala por el terremoto que sacudió esta mañana a Colombia. Estos son los principales números para comunicarse con las principales entidades del país:

123 — Única de Emergencias

111 — Desastres naturales

119 — Bomberos

125 — Ambulancias

132 — Cruz Roja

144 — Defensa Civil

126 — Tránsito

Ya son más de 100 personas fallecidas

Por ahora, las autoridades adelantan la evaluación de posibles daños, ya son más de 100 los fallecidos, especialmente en la zona cercana al epicentro, mientras organismos de emergencia mantienen el monitoreo de la situación.

El presidente Abelardo de la Espriella entregó el balance preliminar de víctimas y daños ocasionados por el terremoto.

Según el reporte, 111 personas fallecieron y 87 resultaron heridas. En cuanto a la infraestructura, 1.575 viviendas presentan daños, mientras que 37 quedaron completamente destruidas. Además, se reportó el colapso de 61 edificios.

El balance también señala afectaciones en 18 centros de salud, 52 centros educativos y 17 centros comunitarios, así como daños en 18 vías. La infraestructura aeroportuaria también resultó afectada. Seis aeropuertos presentan daños y permanecen fuera de operación para vuelos comerciales, mientras que otra terminal aérea registra afectaciones en su pista.

Un terremoto sin precedentes en territorio colombiano

Colombia registró uno de los sismos más fuertes de los últimos años, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. Conozca el balance preliminar de las autoridades en el departamento y las afectaciones reportadas hasta el momento.

Aumenta a 40 el número de muertos en Risaralda tras terremoto, anuncia el gobernador Juan Diego Patiño.

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