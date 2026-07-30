¿Cómo tramitar la visa de trabajo de EE.UU. desde El Salvador? Pasos, precio y requisitos

Antes de optar a una visa de trabajo desde El Salvador, es indispensable contar con una oferta laboral de un empleador estadounidense

Las visas de trabajo más comunes son H-2A, H-2B y H-1B. Foto: Imagen creada con IA

Laborar legalmente en Estados Unidos con una visa de trabajo, proveniendo desde El Salvador, requiere de múltiples requisitos y un procedimiento que debes cumplir al pie de la letra para que el documento sea aprobado.

Lo principal e indispensable es que cuentes con la oferta laboral de un empleador estadounidense, que además esté dispuesto a patrocinar la solicitud de visa. Para la mayoría de trámites migratorios en EE.UU. este requisito es la base.

Incluso, la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado señala en su sitio web que ese empleador debe demostrar ante el Departamento del Trabajo (DOL) que no encontró personal estadounidense calificado para desempeñar ese puesto.

Posteriormente, el empleador debe presentar ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) el Formulario I-129, conocido como ‘Petición para un Trabajador No Inmigrante’. Si la solicitud es aprobada, la agencia emitirá un número de recibo que el trabajador necesitará para iniciar el trámite de la visa desde El Salvador.

Las visas laborales más comunes son la H-2A, destinada a labores agrícolas; la H-2B, para empleos temporales no agrícolas; y la H-1B, dirigida a profesionales con formación universitaria.

¿Cómo solicitar la visa de trabajo desde El Salvador y cuánto cuesta?

Paso 1

Ahora debes completar el Formulario DS-160 que consigues en el portal oficial del Centro Electrónico de Solicitudes Consulares. Es importante que toda la información coincida con los datos del pasaporte y que se incluya correctamente el número de recibo del Formulario I-129. Al finalizar, debes imprimir la hoja de confirmación con el código de barras.

Paso 2

Seguidamente, debes crear una cuenta en la plataforma oficial de citas para visas correspondiente a El Salvador. Desde ese sistema podrás registrar tus datos, seleccionar la categoría de visa y generar el comprobante para pagar la tarifa consular.

Paso 3

El costo aproximado del trámite es de 200 dólares, pero podrás confirmarlo una vez que obtengas el comprobante anterior. Toma en cuenta que este pago corresponde únicamente al procesamiento de la solicitud, no a otros documentos ni formularios, y tampoco garantiza que la visa sea aprobada. Porque ahora tendrás que verte la cara con un oficial consular.

Entrevista y presentación de documentos

Una vez confirmado el pago, el sistema te permitirá programar dos citas: una para la toma de datos biométricos y otra para la entrevista con un oficial consular en la Embajada de Estados Unidos en El Salvador.

El día de la entrevista, deberás presentar los siguientes documentos:

Pasaporte vigente, con una validez mínima de seis meses posteriores al período previsto de estancia

Confirmación del Formulario DS-160

Una fotografía impresa, en caso de ser solicitada

El número de la petición aprobada

Durante la entrevista, las autoridades consulares evaluarán tu propósito del viaje y la experiencia laboral antes de decidir si la visa de trabajo será concedida. Una respuesta clara, honesta y respaldada por la documentación requerida puede facilitar la aprobación.

¿Qué pasa si la solicitud de visa es rechazada?

En caso de que el oficial consular rechace una solicitud, normalmente entrega una explicación basada en la ley migratoria estadounidense. Sin embargo, generalmente indica que no lograste demostrar que cumples con los requisitos de la categoría de visa solicitada.

Lo más probable es que existan dudas sobre la información presentada, la relación laboral, la documentación o la elegibilidad del trabajador.

También debes saber que la tarifa que pagaste por la solicitud de visa no es reembolsable, incluso si es rechazada. Ese pago cubre el procesamiento de la solicitud, no la aprobación del documento.

La buena noticia, en medio de la decepción, es que puedes presentar una nueva solicitud en el futuro. Sin embargo, trata de tomarte el tiempo para revisar cuidadosamente los motivos de la negación y qué debe corregirse. Incluso, puedes buscar orientación de un abogado migratorio calificado antes de optar nuevamente a la visa de trabajo.

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