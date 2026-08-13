Conmebol y FCF donan un millón de dólares para la reconstrucción tras terremoto en Colombia

La Confederación Sudamericana de Fútbol y la Federación Colombiana de Fútbol unen fuerzas para donar una buena suma de dinero a Colombia.

Conmebol y FCF donan a Colombia | Reuters | Claro Sports

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunciaron una donación conjunta de USD 1.000.000 para apoyar las labores de reconstrucción tras el terremoto que afectó a Colombia el pasado lunes de 10 de agosto. Esta contribución económica será destinada a las acciones de atención y reconstrucción dirigidas a las familias y comunidades afectadas por la emergencia.

CONMEBOL y FCF entregarán un millón de dólares para apoyar a Colombia

Según el comunicado que entregaron ambas organizaciones, la CONMEBOL y la FCF realizarán una contribución económica de un millón de dólares como parte de las acciones de apoyo tras el terremoto en Colombia. Este recurso económico será canalizado a través de la campaña “Colombia, un solo corazón”. Iniciativa liderada por la Primera Dama de la República de Colombia, Ana Lucía Pineda.

La campaña busca reunir recursos e insumos para atender las necesidades derivadas de la emergencia y apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto a las 7:30 de la mañana. Las ciudades más afectadas hasta el momento son Manizales, Pereira, Cali, Buenaventura y Quibdó.

¿A dónde será destinada la donación de CONMEBOL y FCF?

La donación de USD 1.000.000 será canalizada mediante la campaña “Colombia, un solo corazón”. De acuerdo con el comunicado, los recursos estarán destinados a apoyar las labores de reconstrucción posteriores al terremoto. Así mismo, la CONMEBOL y la FCF señalaron que esta contribución forma parte de su acompañamiento a las familias y comunidades afectadas por la emergencia.

CONMEBOL y FCF hacen un llamado al fútbol internacional

Además del anuncio de la donación, la CONMEBOL y la FCF hicieron un llamado a la comunidad deportiva internacional, clubes, aliados estratégicos y aficionados para que continúen apoyando las iniciativas de recolección de fondos e insumos destinadas a atender la emergencia.

Las dos entidades señalaron que el fútbol también puede participar en acciones de apoyo a las comunidades durante situaciones de emergencia. Vale la pena recordar que, los dos partidos que de que involucraban a clubes colombianos en torneo Conmebol fueron aplazados una semana.

Donación de CONMEBOL y FCF tras el terremoto en Colombia

Con la donación de USD 1.000.000, la CONMEBOL y la Federación Colombiana de Fútbol se suman a las iniciativas de apoyo para las personas y comunidades afectadas por el terremoto en Colombia. Una contribución que será gestionada mediante “Colombia, un solo corazón”, campaña que concentra las acciones de recolección de fondos e insumos para atender la emergencia y respaldar las labores de reconstrucción.

Te puede interesar: