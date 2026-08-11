Placa de Nazca: ¿Qué es y por qué se generan terremotos en Colombia?

Esta placa guarda mucha relación con el violento terremoto que sacudió el occidente colombiano.

Grave terremoto en Colombia | REUTERS

Colombia está pasando por una de las situaciones naturales más dolorosas en toda su historia reciente. Un violento terremoto, de 7.4 grados, sacudió buena parte del país y afectó varias ciudades principales. Cali y el Valle del Cauca, así como Pereira, Manizales y el Chocó atraviesan por una situación bastante crítica.

No hay lugar ni modo para predecir un movimiento telúrico de esta magnitud, pero históricamente, el país se ha visto comprometido por estar ubicado en una zona tectónicamente muy compleja. La placa de Nazca guarda mucha relación con lo que ocurrió.

¿Qué es la placa de Nazca y dónde está y por qué genera terremotos?

La placa es una pieza rígida de la corteza terrestre, la cual está ubicada debajo del Océano Pacífico. Esta llega a hundirse debajo de la placa Sudamericana, y en efecto, ese movimiento no es nada suave. Las superficies no logran deslizarse a la perfección.

Ese movimiento, llamado subducción, acumula mucha presión y se libera en forma de las ondas sísmicas, por lo que así se forman terremotos como el de este lunes. En este caso, la interacción entre placas fracturan la corteza, creando fallas geológicas. Se mueve centímetros por año, pero el terremoto se da porque la energía acumulada es deslizada bruscamente.

¿Por qué Colombia es de los países con mayor actividad sísmica de América Latina?

Colombia se ubica en una zona de encuentro donde concurren varias placas tectónicas (Nazca, Sudamericana y del Caribe). Por otro lado, intervienen demás bloques como Panamá-Chocó y Norandino. La de Nazca es de vital importancia, pues se desplaza hacia el país cafetero y se mete por debajo de la Sudamericana. Es por esa subducción por la cual se concentra buena parte de la sismicidad.

Esa presión tectónica lleva a contribuir durante millones de años en la deformación de la cordillera de los Andes. Preciso hay un lugar donde mantiene temblando todo el año: la Mesa de los Santos, cerca a Bucaramanga, que concentra una enorme cantidad de los sismos en el país. Son múltiples factores, donde también los volcanes tienen mucho que ver.

¿Por qué el terremoto en Chocó fue tan violento este lunes 10 de agosto?

El terremoto combina altos factores en materia de magnitud, profundidad y ubicación tectónica. Fue un terremoto muy fuerte, con escala de 7.4 (mucha energía liberada). Además ocurrió a una profundidad considerable, de casi 100 kilómetros, relacionándose con la subducción de la placa de Nazca.

En los temblores profundos se pueden sentir por zonas geográficamente amplias. Así fue el caso de Pereira, Manizales y Cali, donde se tuvo la horrible sensación de que los edificios y las casas se movieran durante mucho tiempo, incluso lejos de la zona de epicentro. Súmale la duración.

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