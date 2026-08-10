Quién es Matías Pourrain, el futbolista argentino detenido por ICE

El jugador de 34 años enfrenta un proceso migratorio en EE.UU. mientras su defensa busca su libertad y cuestiona las circunstancias de su arresto

El futuro del futbolista en EE.UU. está en el aire / Mehaniq / Shutterstock

Matías Alejandro Pourrain, futbolista argentino de 34 años, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el aeropuerto de Fort Lauderdale, Florida, cuando se disponía a viajar con sus compañeros del Miami United FC hacia Los Ángeles para disputar un partido de la United Premier Soccer League (UPSL).

El arresto ocurrió después de que el plantel superara los controles de seguridad y esperara para abordar. Según su abogada, Regina de Moraes, tres hombres vestidos de civil se acercaron al jugador, le preguntaron su nombre y luego lo separaron del grupo. “No hubo ninguna conmoción ni una pelea, nada”, relató la abogada en entrevista con el diario argentino Olé, quien aseguró que Pourrain no se resistió y que pudo avisar a sus compañeros que estaba siendo detenido.

La defensa sostiene que el futbolista ingresó a EE.UU. en 2019 con una visa de turista y, posteriormente, inició una solicitud migratoria que continúa pendiente. De Moraes afirma que el trámite nunca fue rechazado y que Pourrain cuenta con un permiso de trabajo vigente. “Matías no tiene ningún delito. Nunca fue arrestado por DUI, violencia doméstica, robo, nada”, aseguró la abogada, quien considera que el caso representa un “área gris” de la legislación migratoria.

Tras su arresto, Pourrain fue llevado inicialmente a un centro de procesamiento de ICE en Miramar y posteriormente, comenzó su traslado al Krome Detention Center, en Miami. Su defensa busca ahora que pueda obtener la libertad bajo fianza. De Moraes estimó que el monto podría ubicarse entre 3,000 y 5,000 dólares, aunque señaló que la cifra mínima podría ser de aproximadamente $1,500, dependiendo de la decisión de un juez de inmigración. El pago de la fianza no cerraría el proceso migratorio y se espera que las autoridades no le impongan una orden de deportación.

¿Quién es Matías Pourrain?

Antes de convertirse en noticia por su situación migratoria, Pourrain construyó durante años una carrera en el fútbol. El argentino comenzó en las categorías de ascenso de su país y pasó por clubes como Real Pilar, San Martín de Burzaco y Mercedes. Uno de los momentos destacados de su trayectoria llegó con Real Pilar, cuando el equipo derrotó 1-0 a Vélez el 7 de marzo de 2019 en los 32avos de final de la Copa Argentina.

Ese mismo año decidió emigrar a EE.UU. y continuar allí su carrera. Instalado en Florida, pasó por Miami Beach, Miami City y Club de Lyon antes de llegar al Miami United FC, donde actualmente juega. Además de su actividad como futbolista, Pourrain está vinculado con el entrenamiento de niños, una faceta que fortaleció su relación con la institución.

El Miami United expresó su respaldo al jugador después de conocer su detención y destacó su importancia dentro del club. “Matías no solo es un futbolista excepcional, sino, sobre todo, una persona aún mejor y una parte importante de la familia de Miami United”, señaló la institución en un comunicado difundido en sus redes sociales, y aseguraron estar colaborando con su familia y sus representantes legales.

Fuera de las canchas, Pourrain es aficionado de Independiente y ha compartido en redes sociales fotografías con la camiseta del club argentino. También es un reconocido admirador de Lionel Messi. Antes de que el capitán de la selección argentina conquistara varios de sus títulos más importantes, el futbolista le dedicó mensajes en defensa de su talento y de su vínculo con el país.

Mientras su familia espera avances en el proceso y su abogada prepara la solicitud de fianza, Matías Pourrain permanece bajo custodia de ICE. El argentino que construyó su carrera entre el ascenso argentino y el fútbol de Florida enfrenta ahora un capítulo completamente distinto, con su futuro en EE.UU. ligado a la resolución de su situación migratoria.

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