Tormenta tropical Marie podría convertirse en huracán categoría 2, este miércoles 2 de septiembre

Marie mantiene trayectoria sobre el Pacífico y podría alcanzar categoría 2 mientras deja lluvias en el occidente y noroeste de México

Tormenta Tropical Marie podría convertirse en huracán categoría 2 | @conagua_clima

La tormenta tropical Marie continúa su desplazamiento por el océano Pacífico y mantiene condiciones para aumentar de intensidad durante las próximas horas del miércoles 2 de septiembre. El sistema se encuentra al sur-suroeste de Baja California Sur y sigue una trayectoria que, por ahora, lo mantiene alejado de un impacto directo sobre territorio mexicano.

Pese a que el centro del ciclón permanece sobre el mar, su circulación favorecerá lluvias y oleaje en distintas entidades del occidente y noroeste del país. Las autoridades mantienen el seguimiento debido a que Marie podría alcanzar fuerza de huracán y continuar su intensificación durante esta semana.

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La tormenta tropical Marie podría convertirse en huracán categoría 2: esto se sabe

Marie se formó durante el martes 1 de septiembre frente al occidente de México y comenzó a desplazarse hacia el noroeste. En su primer aviso, el sistema se encontraba a unos 645 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, con vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora.

Esta mañana, la #TormentaTropical Marie se localizó a 670 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Su circulación reforzará la probabilidad de #Lluvias en dicha entidad y el occidente de #México. Más información en ⬇️https://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/YbxpV7uP0N — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 2, 2026

Para la mañana de este miércoles 2 de septiembre, el Centro Nacional de Huracanes informó que sus vientos habían aumentado a alrededor de 60 nudos, equivalentes a unos 111 kilómetros por hora, mientras su estructura continuaba organizándose.

El pronóstico mantiene condiciones para que Marie se convierta en huracán durante este miércoles y pueda alcanzar la categoría 2 posteriormente. Las temperaturas del océano y las condiciones atmosféricas permitirían que el sistema continúe ganando fuerza antes de encontrar aguas con menor temperatura durante el fin de semana.

La trayectoria prevista lleva al ciclón hacia el noroeste y posteriormente al oeste-noroeste, al sur de Baja California Sur. Hasta el momento no existen avisos costeros por impacto directo, aunque las autoridades mantienen vigilancia por sus efectos indirectos sobre el litoral del Pacífico.

¿Qué estados tendrán lluvias fuertes por la tormenta tropical Marie?

La circulación de Marie aportará humedad hacia el occidente y noroeste del territorio nacional. Para este miércoles se esperan lluvias de fuertes a muy fuertes en zonas de Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

En el norte de Nayarit y sectores de Michoacán se contemplan acumulados de entre 50 y 75 milímetros, mientras Jalisco y Colima también tendrán periodos de lluvia acompañados por descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La presencia del monzón mexicano también mantendrá precipitaciones en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, por lo que no todas las lluvias previstas en esas entidades estarán relacionadas únicamente con Marie. En Baja California Sur, la circulación del ciclón tendrá mayor influencia conforme avance por el Pacífico.

Además de las lluvias, se prevé oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, con condiciones que pueden aumentar en Baja California Sur. Las autoridades recomiendan seguir los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil ante posibles cambios en la trayectoria y fuerza del sistema.

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