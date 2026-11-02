AEK Atenas vs Real Madrid en vivo, Champions League 2026: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 4 de la fase de liga

Real Madrid visitará la OPAP Arena para enfrentar al AEK Atenas este 4 de noviembre en busca de dar el salto a la primera posición de la Champions League

¿Dónde ver en vivo online el AEK Atenas vs Real Madrid? | Claro Sports

El Real Madrid afronta una visita vital ante el AEK Atenas, en un partido correspondiente a la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League. El conjunto dirigido por José Mourinho llega con tres victorias en sus primeros compromisos europeos y la intención de prolongar su paso perfecto para consolidarse entre los protagonistas del torneo. Del otro lado, el equipo griego necesita aprovechar el respaldo de su afición en la OPAP Arena para recuperar sensaciones después de sus últimos tropiezos y sumar puntos que mantengan vivas sus aspiraciones de clasificación.

La diferencia de momento futbolístico coloca al cuadro merengue como favorito, aunque el ambiente de Atenas representa una prueba importante para sus aspiraciones continentales. Con figuras como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Jude Bellingham, el Real Madrid cuenta con argumentos ofensivos para marcar diferencias, mientras que el AEK buscará un resultado histórico que los mantenga con vida.

Horario y dónde ver en vivo AEK Atenas vs Real Madrid en la jornada de la Champions League 2026

La OPAP Arena será el escenario del partido entre AEK Atenas y Real Madrid este miércoles 4 de noviembre, en actividad de la cuarta jornada de la Champions League. Ambos clubes afrontan un compromiso de gran importancia, pues el resultado podría marcar un punto de inflexión en sus aspiraciones dentro del torneo europeo. En Claro Sports te acercamos cada detalle de este enfrentamiento a través de nuestro minuto a minuto, con los goles, las estadísticas, las jugadas de mayor peligro y todas las incidencias del encuentro, además de las noticias y el análisis de lo que suceda dentro y fuera del terreno de juego. ¡Vive toda la emoción de la Champions League y sigue este partidazo con nosotros!

MÁS INFORMACIÓN: Real Madrid mantiene paso perfecto en Champions

México : 11:45 horas. | Fox One.

: 11:45 horas. | Fox One. Centroamérica : 11:45 horas. | Disney+.

: 11:45 horas. | Disney+. Estados Unidos: 12:45 horas ET, 09:45 horas PT. | ESPN y fuboTV.

12:45 horas ET, 09:45 horas PT. | ESPN y fuboTV. Colombia : 12:45 horas. | Disney+ Premium.

: 12:45 horas. | Disney+ Premium. Argentina: 14:45 horas. | Fox Sports Argentina y Disney+ Premium.

Alineaciones probables del AEK Atenas vs Real Madrid para el partido de Champions League 2026

Marko Nikolic parece decidido a mantener el 4-4-2 como la principal apuesta táctica de su equipo, pese a que el sistema todavía no ofrece los resultados esperados. La distancia respecto a la cima de la Superliga de Grecia refleja las dificultades para consolidar una propuesta competitiva, aunque el margen para realizar cambios es cada vez menor. Ante un rival de la jerarquía del Real Madrid, el conjunto griego necesita mejorar su equilibrio entre defensa y ataque, además de encontrar respuestas para contener el ritmo y la calidad de los futbolistas merengues.

Por su parte, el Real Madrid de José Mourinho atraviesa su mejor momento de la temporada y cuenta con distintas alternativas para afrontar el encuentro. El técnico portugués ha recurrido al 4-2-3-1, al 4-3-3 y al 4-4-2, una variedad que ofrece diferentes caminos para controlar el mediocampo y generar peligro en el último tercio. A pesar de la evolución del equipo blanco, todavía existe margen de mejora en su funcionamiento colectivo, por lo que este compromiso representa una nueva oportunidad para afianzar sus mecanismos y aprovechar las dudas tácticas de su adversario.

AEK Atenas: Alberto Brignoli, Lazaros Rota, Harold Moukoudi, Filipe Relvas, Stavros Pilios, Lovro Majer, Kervin Arriaga, Răzvan Marin, Oleksandr Zubkov, Barnabás Varga y Luka Jović.

Alberto Brignoli, Lazaros Rota, Harold Moukoudi, Filipe Relvas, Stavros Pilios, Lovro Majer, Kervin Arriaga, Răzvan Marin, Oleksandr Zubkov, Barnabás Varga y Luka Jović. Real Madrid: Thibaut Courtois, Denzel Dumfries, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras, Bernardo Silva, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Arda Güler, Kylian Mbappé, Vinícius Jr.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del AEK Atenas vs Real Madrid y cuánto paga?

De acuerdo con información de Caliente MX, el Real Madrid llega con una ventaja contundente en los pronósticos para su visita al AEK Atenas, con un momio de -477 para el triunfo del conjunto español. En contraste, la victoria del equipo griego en casa ofrece +1050, mientras que el empate se cotiza en +580. La diferencia entre las cuotas refleja la confianza del mercado en el cuadro merengue, que aparece como amplio favorito para llevarse los tres puntos. El AEK, por su parte, necesitará aprovechar su condición de local y reducir los espacios ante un rival con argumentos para imponer su jerarquía.

El mercado de goles también presenta una tendencia clara: el más de 2.5 tantos cuenta con una cuota de -334, frente a los +240 del menos de 2.5. Estos momios apuntan a una expectativa de al menos tres anotaciones, con el Real Madrid como principal candidato para marcar la diferencia en el marcador. Si el conjunto español logra trasladar su superioridad a las áreas, el partido podría ofrecer un resultado amplio; sin embargo, la eficacia ofensiva será determinante para confirmar las previsiones.