Real Madrid mantiene paso perfecto en Champions y golea antes del Clásico ante Barcelona

Los merengues vencieron 4-1 al Leipzig, sumaron su tercer triunfo europeo y llegarán al duelo ante el Barça con una nueva victoria

El Real Madrid continúa con paso perfecto en Champions | Reuters

Real Madrid llegará al Clásico contra el Barcelona con otra victoria después de derrotar 4-1 al RB Leipzig en el Estadio Santiago Bernabéu, durante la jornada 3 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27. Los merengues conservaron su registro perfecto en Europa y ahora dirigirán la atención al partido del próximo domingo 25 de octubre ante los blaugranas por LaLiga.

El equipo de José Mourinho había comenzado su participación continental con victorias frente al Inter y la Roma, mientras que Leipzig llegó a Madrid después de perder contra el Como y superar al PSV Eindhoven. El conjunto alemán tuvo oportunidades para abrir el marcador, pero Thibaut Courtois respondió en dos acciones determinantes durante la primera mitad.

La primera intervención llegó al minuto 28, cuando Rômulo controló de espaldas y conectó un zurdazo que el belga consiguió detener. Un minuto después respondió el Madrid con Vinicius Junior, cuyo disparo fue contenido por Maarten Vandevoordt. Courtois volvió a aparecer al 41’ al ganar un mano a mano contra Christopher Nkunku, quien había quedado frente al portero después de atacar el espacio.

El Madrid abrió el marcador al minuto 43. Kylian Mbappé descargó hacia Federico Valverde y el uruguayo envió una diagonal retrasada para Arda Güler. El remate del turco quedó suelto después de tocar a Willi Orbán y Vandevoordt, situación que Bernardo Silva aprovechó para marcar el 1-0 y conseguir su primer gol como jugador del Real Madrid.

Arda Güler pasó de participar en el primer tanto a firmar el segundo al minuto 52. Jude Bellingham combinó con Vinicius y lanzó un centro hacia el segundo poste, donde Mbappé conectó de cabeza; el balón quedó a disposición del mediocampista turco, quien lo empujó sobre la línea. Güler, de 21 años, llegó a tres goles en la temporada y marcó por segundo partido consecutivo, después de hacerlo ante Sevilla en LaLiga.

¡Goooool de Arda Guler!



Mbappé también lo celebra, pero la repetición deja claro que fue gol del turco.



52' | Real Madrid 2-0 RB Leipzig #ChampionsLeagueEnFOX pic.twitter.com/EUFO0kS48v — FOX (@somos_FOX) October 21, 2026

El cuadro blanco redujo las llegadas del Leipzig después del segundo tanto. Mbappé tuvo una oportunidad al 55’ tras una combinación entre Vinicius y Bellingham, pero su remate de izquierda terminó por fuera. El 2-0 permaneció hasta los últimos diez minutos, cuando el encuentro produjo tres goles más.

Diez minutos de goles en el Santiago Bernabéu

Parecía que al partido no le pasaría más, hasta que llegó Mbappé para convertir el 3-0 al minuto 83 después de recibir de Yan Diomande cerca de la medialuna y colocar un derechazo junto al poste más lejano. El francés alcanzó 12 goles esta temporada y ha marcado en las tres jornadas de Champions: Inter, Roma y Leipzig. Además, llegó a 73 goles y 26 asistencias en el torneo, para sumar 99 participaciones directas de gol en la competición.

RB Leipzig respondió prácticamente de inmediato. Al 84’, Christoph Baumgartner encontró a Tidiam Gomis, quien recibió dentro del área y definió de derecha con un remate cruzado para superar a Courtois y colocar el 3-1. Fue el único tanto visitante en una noche en la que el guardameta madridista había evitado dos goles durante la primera parte.

Pero faltaba la ‘cereza del pastel’. El marcador quedó cerrado al 87’ con un protagonista que conocía especialmente al rival. Brahim Díaz mandó un servicio elevado desde la derecha y Yan Diomande conectó de volea para marcar el 4-1 contra su exequipo, el RB Leipzig, club del que llegó al Real Madrid esta misma temporada por más de 100 millones de euros. El marfileño terminó el partido con un gol y una asistencia y alcanzó tres anotaciones con la camiseta merengue, después de haber marcado también frente al Sevilla.

¡GOLAZO de Diomandé!



El refuerzo de más de 100 millones de euros pasa lista en la Copa de Europa con una volea impresionante.



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Con este resultado el Real Madrid suma nueve puntos de nueve posibles en la Champions League y mantiene el paso perfecto después de tres jornadas, condición que comparte con Aston Villa, PSG, Liverpool y Betis. La goleada sobre Leipzig es aire puro de motivación para los blancos antes de enfrentar al Barcelona el domingo 25 de octubre en El Clásico de LaLiga. Después, su camino europeo continuará el miércoles 4 de noviembre como visitante frente al AEK, mientras que Leipzig recibirá al Manchester City.