Columbus Crew vs Pumas, en vivo la Leagues Cup 2026: resultado y goles de la jornada 3 hoy 11 de agosto
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Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el Columbus Crew vs Pumas, según la IA?
Por momento, resultados y posición en la competencia, Columbus Crew parte con ventaja para quedarse con el partido. El conjunto estadounidense suma dos victorias en Leagues Cup y además acumula cuatro encuentros consecutivos sin derrota contando sus compromisos recientes de MLS.
Pumas llega en dirección contraria. Después de vencer 5-1 a Juárez y 2-1 a Toluca en la Liga MX, perdió 3-0 frente a Charlotte y 2-0 contra Cincinnati. La falta de gol y los cinco tantos recibidos colocan presión sobre un equipo que ya no tiene opciones de avanzar.
Los momios de Caliente MX también favorecen a Columbus. La victoria local aparece en -125, el empate paga +300 y el triunfo de Pumas se encuentra en +240. Esa cuota coloca al Crew como favorito para ganar en tiempo regular.
Con esos elementos, el pronóstico se inclina por Columbus Crew 2-1 Pumas. El equipo estadounidense llega con mayor continuidad y con la posibilidad de cerrar la primera fase con nueve puntos, mientras los universitarios buscarán despedirse con una actuación que cambie el tono de su participación internacional.
Alineaciones Leagues Cup 2026: así salen Columbus Crew vs Pumas
Columbus podría utilizar una estructura con tres defensores y presencia en mediocampo para sostener la posesión y atacar con varios elementos. Pumas, por su parte, podría mantener un 4-3-3 para intentar encontrar mayor equilibrio y, sobre todo, romper la sequía goleadora que arrastra en el torneo.
Columbus Crew: Patrick Schulte; Steven Moreira, Rudy Camacho, César Ruvalcaba; Mohamed Farsi, Tarun Karumanchi, André Gomes, Malte Amundsen; Daniel Gazdag, Taha Habroune; Brais Méndez.
Pumas: Keylor Navas; Antonio Leone, Nathan Silva, Ángel Azuaje, Álvaro Angulo; Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Víctor Arteaga; Rodrigo López, Juninho y Luciano Herrera.
Leagues Cup 2026 en vivo: ¿En dónde ver el Columbus Crew vs Pumas y a qué hora juegan?
El encuentro entre Columbus Crew y Pumas se disputará este martes 11 de agosto en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus, Ohio. El inicio está programado para las 17:30 horas, tiempo del centro de México.
La transmisión estará disponible mediante MLS Season Pass, mientras que en Claro Sports se podrá seguir el desarrollo del partido con el minuto a minuto, estadísticas y las acciones principales.
Hora en México y Centroamérica: 17:30 horas
Hora en Estados Unidos: 19:30 ET / 16:30 PT
Hora en Colombia: 18:30 horas
Hora en Argentina: 20:30 horas
Sede: ScottsMiracle-Gro Field
Transmisión: MLS Season Pass
¡Bienvenidos a la fiesta de la Leagues Cup 2026!
Buenas tardes damas y caballeros. Se reanudan las actividades de la Fase Uno de la Leagues Cup con el desarrollo de la Jornada 3. Pumas llega a su último partido del certamen con la eliminación consumada y con la necesidad de cerrar el torneo con una respuesta ante Columbus Crew. El conjunto universitario perdió sus dos primeros compromisos frente a Charlotte FC y FC Cincinnati, no ha marcado y acumula cinco goles en contra, por lo que el duelo de este martes 11 de agosto tendrá valor como cierre antes de regresar a la Liga MX.
Columbus vive un escenario distinto. El equipo de la MLS derrotó 3-1 al Atlas y 2-1 al Pachuca, resultados que lo colocaron con seis puntos y con opciones de terminar la Fase Uno entre los primeros lugares de su liga. El partido marcará además el primer enfrentamiento oficial entre ambas instituciones.
No te pierdas las emociones del encuentro entre Columbus Crew y los Pumas de la UNAM en la fecha 3 de la Leagues Cup solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.