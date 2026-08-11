Columbus Crew vs Pumas, en vivo la Leagues Cup 2026: resultado y goles de la jornada 3 hoy 11 de agosto

Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el Columbus Crew vs Pumas, según la IA?

Por momento, resultados y posición en la competencia, Columbus Crew parte con ventaja para quedarse con el partido. El conjunto estadounidense suma dos victorias en Leagues Cup y además acumula cuatro encuentros consecutivos sin derrota contando sus compromisos recientes de MLS.

Pumas llega en dirección contraria. Después de vencer 5-1 a Juárez y 2-1 a Toluca en la Liga MX, perdió 3-0 frente a Charlotte y 2-0 contra Cincinnati. La falta de gol y los cinco tantos recibidos colocan presión sobre un equipo que ya no tiene opciones de avanzar.

Los momios de Caliente MX también favorecen a Columbus. La victoria local aparece en -125, el empate paga +300 y el triunfo de Pumas se encuentra en +240. Esa cuota coloca al Crew como favorito para ganar en tiempo regular.

Con esos elementos, el pronóstico se inclina por Columbus Crew 2-1 Pumas. El equipo estadounidense llega con mayor continuidad y con la posibilidad de cerrar la primera fase con nueve puntos, mientras los universitarios buscarán despedirse con una actuación que cambie el tono de su participación internacional.