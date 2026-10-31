Puebla vs Pumas en vivo el partido de la jornada 15 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Sigue en vivo el partido de la jornada 15 en el que Pumas busca mantenerse con vida de cara a la Liguilla

Puebla vs Pumas, en vivo el partido de la jornada 15 | Claro Sports

¿A qué hora juega Puebla vs Pumas y dónde ver hoy 30 de octubre la jornada 15 de la Liga MX 2026?

Puebla recibirá a Pumas este viernes 30 de octubre a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Cuauhtémoc, en un partido correspondiente a la jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX. Ambos equipos necesitan sumar puntos en la recta final del campeonato para mantener sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla. El encuentro se podrá seguir en vivo por Azteca 7, ESPN y Disney+ Premium, además de las plataformas digitales de TV Azteca Deportes. AS México+1

Antecedentes Puebla vs Pumas, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

Pumas domina el historial ante Puebla en la era de los torneos cortos de la Liga MX, con 30 victorias, 14 triunfos de la Franja y 14 empates en 58 enfrentamientos, incluyendo los partidos de fase final y sin considerar los encuentros de Copa. Los universitarios también mantienen una racha de cinco partidos consecutivos sin perder ante los poblanos, con cuatro victorias y un empate, mientras que su derrota más reciente frente a este rival ocurrió en marzo de 2023.

Estos son los últimos cinco enfrentamientos entre Puebla y Pumas en la Liga MX:

Puebla 2-3 Pumas | Jornada 6 | Clausura 2026

Pumas 0-0 Puebla | Jornada 6 | Apertura 2025

Puebla 1-3 Pumas | Jornada 11 | Clausura 2025

Pumas 1-0 Puebla | Jornada 8 | Apertura 2024

Pumas 3-0 Puebla | Jornada 6 | Clausura 2024

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

Pumas llega como favorito para llevarse los tres puntos ante Puebla, de acuerdo con los momios proporcionados para la jornada 15 del Apertura 2026. Los universitarios presentan una cuota de -104, mientras que el triunfo de la Franja se cotiza en +265 y el empate en +260. El historial reciente también respalda al conjunto capitalino, que ha ganado cuatro de sus últimos cinco enfrentamientos ante los poblanos.

Puebla vs Pumas EN VIVO

La jornada 15 del Apertura 2026 presenta un duelo importante en el Estadio Cuauhtémoc, donde Puebla recibe a Pumas UNAM con la necesidad de sumar puntos para mantener sus aspiraciones en el torneo. La Franja llega después de siete partidos consecutivos sin ganar y buscará aprovechar su localía para salir de la mala racha.

Del otro lado, los universitarios tampoco atraviesan su mejor momento. El empate 1-1 ante Tigres prolongó las dudas de un equipo que suma cuatro encuentros sin victoria en sus últimos cinco compromisos. Con 17 puntos y ubicado en el lugar 12, Pumas necesita reaccionar para acercarse a la zona de Liguilla.

Puebla, decimocuarto con 16 unidades, también tiene poco margen de error. La Franja viene de caer 4-3 ante Atlas y tratará de recuperar terreno ante su afición, mientras Pumas buscará que esta visita represente un punto de inflexión en el cierre de la fase regular. Dos equipos urgidos de resultados se enfrentan en un partido que puede pesar en sus aspiraciones rumbo a la Liguilla.