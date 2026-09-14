Chivas manda entre los grandes: Cruz Azul toma impulso y América y Pumas pierden terreno

La jornada 8 dejó al Guadalajara en la cima, a la Máquina rumbo a Miami y a azulcremas y universitarios con presión para responder

Chivas manda entre los grandes de la Liga MX | Claro Sports

La jornada 8 del Apertura 2026 dejó movimientos importantes entre los cuatro grandes del fútbol mexicano. Chivas terminó como líder del torneo, Cruz Azul dio un golpe en el Clásico Joven, América perdió terreno y Pumas volvió a alejarse de la parte alta, en un fin de semana que modificó el escenario de cara a los próximos compromisos.

El Guadalajara fue el equipo que cerró la fecha con mejores números. El Rebaño derrotó 3-0 a Pumas en el Estadio Akron y alcanzó 17 puntos, suficientes para colocarse en la primera posición de la clasificación después de ocho partidos disputados.

Santiago Sandoval fue una de las piezas determinantes del triunfo rojiblanco al marcar dos goles, mientras que Bryan ‘Cotorro’ González completó el resultado en la segunda mitad. Chivas manejó buena parte del encuentro y aprovechó la oportunidad de colocarse por encima de Toluca y América, ambos con 16 unidades.

El liderato llega además en un momento importante para el equipo dirigido por Gabriel Milito. El próximo fin de semana aparece el Clásico Nacional ante América, por lo que Guadalajara afrontará ese compromiso después de una victoria por tres goles y con la posibilidad de defender el primer puesto del campeonato.

Del otro lado estará un América que llegará con un panorama diferente. Las Águilas perdieron 4-3 ante Cruz Azul en el Clásico Joven, resultado que frenó su avance y las dejó con 16 puntos antes de uno de los encuentros que mayor atención genera durante la fase regular.

El conjunto azulcrema tuvo que reaccionar después de encontrarse abajo en el marcador, pero su intento por igualar el partido no fue suficiente. Ahora tendrá la oportunidad de responder directamente frente al líder, en un Clásico Nacional que enfrenta a dos equipos separados por apenas un punto en la tabla.

Cruz Azul también salió fortalecido de la jornada. La Máquina consiguió los tres puntos frente a América y alcanzó 15 unidades, colocándose a dos del Guadalajara. El resultado también tiene peso por el momento del calendario en el que llegó, ya que los cementeros deberán cambiar rápidamente el enfoque hacia una competencia internacional.

MÁS INFORMACIÓN: Santiago Sandoval presume el peso de la afición de Chivas

A media semana, Cruz Azul viajará a Miami para disputar la Campeones Cup frente al Inter Miami de Lionel Messi. El encuentro representa la posibilidad de sumar un título y el triunfo en el Clásico Joven permite al conjunto celeste presentarse en Estados Unidos después de superar una de las pruebas de mayor exigencia dentro de la Liga MX.

Mientras Chivas y Cruz Azul avanzan con resultados a favor, Pumas terminó la jornada en una situación distinta. Universidad Nacional se quedó con 11 puntos tras caer 3-0 en Zapopan, resultado que lo mantiene en la zona media de la clasificación y aumenta la necesidad de sumar en las siguientes fechas.

Los universitarios tuvieron una posibilidad de reaccionar casi inmediatamente después del primer gol rojiblanco, pero la anotación de Juninho fue anulada por una mano previa. A partir de ese momento, Pumas no logró cambiar el desarrollo del encuentro y terminó recibiendo dos goles más en el complemento.

Así, los cuatro grandes llegan a la siguiente semana con escenarios distintos: Chivas como líder y próximo rival del América, Cruz Azul con impulso antes de enfrentar al Inter Miami, las Águilas obligadas a responder en el Clásico Nacional y Pumas buscando recuperar terreno. La jornada 9 y la Campeones Cup marcarán ahora el siguiente examen para tres de los equipos con mayor seguimiento en el fútbol mexicano.

Te puede interesar: