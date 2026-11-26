El exárbitro consideró acertada la tarjeta roja al futbolista de Rayados y dio una valoración positiva al arbitraje en el inicio de la Liguilla

El inicio de la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX abrió el debate en torno a las decisiones arbitrales. Una de las acciones que generó mayor controversia durante los partidos de ida de los cuartos de final fue la expulsión de Ricardo Chávez en el enfrentamiento entre Monterrey y América, situación que obligó al conjunto regiomontano a disputar prácticamente todo el encuentro en inferioridad numérica.

Roberto García Orozco, exárbitro profesional y especialista de Claro Sports, analizó la jugada que condicionó el compromiso en el Gigante de Acero. El analista respaldó tanto la intervención del VAR como la decisión de Víctor Alfonso Cáceres de mostrar la tarjeta roja directa al defensor de Rayados.

La acción se presentó alrededor del minuto 10, cuando Ricardo Chávez realizó una barrida sobre Óscar Perea e impactó con los tachones a la altura de la rodilla del futbolista americanista. En primera instancia, el silbante central mostró la tarjeta amarilla; sin embargo, tras recibir la recomendación del VAR y revisar las imágenes, modificó su decisión.

Roberto García Orozco explica por qué Ricardo Chávez fue expulsado ante América

El defensor dejó a su equipo con diez en el primer tiempo | Imago7

Durante su análisis, García Orozco calificó la entrada del defensor de Monterrey como una acción de “intensidad alta”, característica que consideró determinante para justificar la expulsión del futbolista y la participación del videoarbitraje.

De acuerdo con la Regla 12 de la International Football Association Board (IFAB), las entradas que impliquen el uso de fuerza excesiva o pongan en riesgo la integridad física de un adversario deben sancionarse como juego brusco grave. Este tipo de infracciones amerita la tarjeta roja directa, independientemente del momento del encuentro en el que se produzcan.

La expulsión obligó a Matías Almeyda a modificar su planteamiento táctico ante un América que contó con superioridad numérica durante la mayor parte del compromiso. Sin embargo, Rayados consiguió mantener el empate 0-0, en buena medida por las intervenciones de Luis ‘Mochis’ Cárdenas, quien evitó la caída de su portería en distintas oportunidades.

García Orozco aprueba el arbitraje en el inicio de la Liguilla del Apertura 2026

Más allá de la controversia en Monterrey, Roberto García Orozco realizó un balance positivo del desempeño arbitral en los dos encuentros que inauguraron los cuartos de final del Apertura 2026, correspondientes al Toluca vs Atlas y al Monterrey vs América.

En el compromiso disputado en el Estadio Nemesio Diez también fue necesaria la intervención del videoarbitraje. Guillermo Pacheco Larios acudió al monitor para revisar una infracción de Adonis Frías sobre Paulinho dentro del área. El silbante decretó un penalti que Helinho convirtió para establecer el 2-0 definitivo a favor de los Diablos Rojos.

La valoración de García Orozco llega en una instancia en la que las decisiones arbitrales adquieren mayor relevancia por el formato de eliminación directa. Tanto Monterrey como Atlas buscarán revertir sus respectivas series el próximo sábado 28 de noviembre, en una jornada que definirá a los primeros dos semifinalistas del fútbol mexicano.