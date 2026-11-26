Monterrey vs América en vivo, cuartos de final del Apertura 2026: resultado y goles del partido de ida, hoy 25 de noviembre
Rayados y las Águilas se citan en el Gigante de Acero para disputar los primeros 90 minutos de la eliminatoria rumbo a las semifinales
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2026?
De acuerdo con los momios publicados por Caliente.mx, Monterrey parte como ligero favorito para quedarse con la victoria en el partido de ida, pese a que América terminó por encima en la clasificación general. La condición de local y el cierre de la fase regular de ambos equipos son factores que podrían incidir en el desarrollo del encuentro.
Victoria de Monterrey: +142. Empate: +260. Victoria del América: +170.
Antecedentes Monterrey vs América, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
Monterrey y América han protagonizado enfrentamientos que han definido campeonatos y boletos a las siguientes instancias de la Liguilla. Uno de los antecedentes más recientes se remonta al Apertura 2025, cuando los Rayados eliminaron a las Águilas en los cuartos de final, con un marcador global de 3-2.
Un año antes, los capitalinos conquistaron el tricampeonato de la Liga MX precisamente frente al conjunto regiomontano. América se impuso por 3-2 en el marcador global de la final del Apertura 2024, resultado que le permitió levantar su decimosexto título de liga.
En el presente torneo, ambos equipos se enfrentaron durante la jornada 11 en el Estadio Azteca, donde igualaron 1-1 con anotaciones de Diego Rossi y Santiago Bueno.
¿A qué hora juega Monterrey vs América y dónde ver hoy 25 de noviembre la ida de los cuartos de final del Apertura 2026?
El partido de ida de los cuartos de final entre Monterrey y América se disputará este miércoles 25 de noviembre de 2026, a partir de las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en el Gigante de Acero. La transmisión estará disponible en televisión abierta, de paga y plataformas digitales (cana 5, TUDN y ViX).
¡Rayados y América en su primer capítulo rumbo a semifinales!
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Claro Sports! La Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX pone frente a frente a Monterrey y América este miércoles 25 de noviembre, en el partido de ida de los cuartos de final. El Gigante de Acero será el escenario del primer capítulo de una eliminatoria que revive la rivalidad que han construido ambos equipos durante los últimos años en la fase definitiva del fútbol mexicano.
Los Rayados de Matías Almeyda terminaron la fase regular en la sexta posición con 27 puntos y llegan a la Liguilla tras conseguir dos victorias consecutivas. Por su parte, las Águilas de Guillermo Almada finalizaron en el tercer lugar con 30 unidades, aunque acumulan cinco encuentros sin conocer la victoria. Los azulcremas cuentan con la ventaja de avanzar en caso de empate en el marcador global, por lo que Monterrey tiene la necesidad de conseguir una diferencia a su favor en la serie.
En Claro Sports te llevaremos todas las acciones del Monterrey vs América en directo, con las alineaciones, goles, estadísticas, polémicas arbitrales, mejores jugadas y el resultado al momento de los primeros 90 minutos de esta eliminatoria.