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Antecedentes Monterrey vs América, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

Monterrey y América han protagonizado enfrentamientos que han definido campeonatos y boletos a las siguientes instancias de la Liguilla. Uno de los antecedentes más recientes se remonta al Apertura 2025, cuando los Rayados eliminaron a las Águilas en los cuartos de final, con un marcador global de 3-2.

Un año antes, los capitalinos conquistaron el tricampeonato de la Liga MX precisamente frente al conjunto regiomontano. América se impuso por 3-2 en el marcador global de la final del Apertura 2024, resultado que le permitió levantar su decimosexto título de liga.

En el presente torneo, ambos equipos se enfrentaron durante la jornada 11 en el Estadio Azteca, donde igualaron 1-1 con anotaciones de Diego Rossi y Santiago Bueno.