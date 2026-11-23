Los cuartos de final del Apertura 2026 comenzarán el miércoles 25 y jueves 26 de noviembre y los partidos de vuelta serán el fin de semana

Calendario y horarios de los cuartos de final | Claro Sports

La Liga MX oficializó los horarios para los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2026, con lo que quedaron definidos los días y las horas de los ocho encuentros que darán inicio a la pelea por el título. Los partidos de ida se disputarán este miércoles 25 y jueves 26 de noviembre, mientras que los compromisos de vuelta tendrán lugar el sábado 28 y domingo 29 del mismo mes. Chivas y Cruz Azul contarán con la ventaja de cerrar sus respectivas series en casa, gracias a su posición en los primeros lugares de la clasificación, además de un día extra de descanso antes de sus compromisos definitivos.

De acuerdo con el calendario que compartió la Liga MX, la actividad comenzará el miércoles 25 de noviembre con el enfrentamiento entre Toluca y Atlas, a las 19:00 horas, en el Estadio Nemesio Diez. Más tarde, a las 21:10 horas, Monterrey recibirá al América en el Gigante de Acero, en una de las series más atractivas de esta primera ronda de eliminación directa.

La actividad continuará el jueves 26 de noviembre con los otros dos encuentros de ida. León recibirá a Cruz Azul a las 21:10 horas en el Nou Camp, mientras que Pachuca hará lo propio ante Chivas a las 19:00 horas en el Estadio Hidalgo. Ambos compromisos marcarán el inicio de dos eliminatorias en las que los equipos mejor ubicados en la tabla tendrán la posibilidad de sacarle provecho a los beneficios de haber terminado en la cima de la clasificación.

Cabe recordar que los cuartos de final no contemplan el criterio de gol de visitante ni la disputa de tiempos extras o penales como mecanismos de desempate. En caso de empate en el marcador global después de los dos partidos, avanzará el equipo que haya terminado en una mejor posición en la clasificación general. Por esta razón, Chivas, Cruz Azul, América y Atlas cuentan con la ventaja deportiva de que un empate en el resultado global les bastará para conseguir su boleto a las semifinales.

Los partidos de vuelta comenzarán el sábado 28 de noviembre con el Atlas vs Toluca, a las 19:00 horas, en el Estadio Jalisco, y el América vs Monterrey, a las 21:10 horas, en el Estadio Azteca. La actividad concluirá el domingo 29 con el Chivas vs Pachuca, a las 19:07 horas, en el Estadio Akron y con el Cruz Azul vs León, a las 21:00 horas, en el Estadio Azteca. Así quedarán definidos los cuatro equipos que avanzarán a las semifinales del Apertura 2026.

Horarios de los cuartos de final del Apertura 2026

Partidos de ida

Fecha Partido Hora Estadio Miércoles 25 de noviembre Toluca vs Atlas 19:00 horas Nemesio Diez Miércoles 25 de noviembre Monterrey vs América 21:10 horas Gigante de Acero Jueves 26 de noviembre Pachuca vs Chivas 19:00 horas Estadio Hidalgo Jueves 26 de noviembre León vs Cruz Azul 21:10 horas Nou Camp

Partidos de vuelta

Fecha Partido Hora Estadio Sábado 28 de noviembre Atlas vs Toluca 19:00 horas Estadio Jalisco Sábado 28 de noviembre América vs Monterrey 21:10 horas Estadio Azteca Domingo 29 de noviembre Chivas vs Pachuca 19:07 horas Estadio Akron Domingo 29 de noviembre Cruz Azul vs León 21:00 horas Estadio Azteca

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