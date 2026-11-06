Con la sorpresa de Armando León, la convocatoria de México para los cuartos de final de la Nations League ante Jamaica

Rafa Márquez da a conocer la lista de jugadores que se enfrentarán a los ‘Reggae Boyz’, que serán sus primeros partidos oficiales como DT de México

Rafa Márquez da su lista para los partidos de México vs Jamaica | Claro Sports

Rafael Márquez dio a conocer el jueves 5 de noviembre la lista de 28 jugadores que estarán en su primera gran prueba como entrenador de la Selección Mexicana, los cuartos de final de la Concacaf Nations League ante Jamaica.

Es la segunda ventana internacional que tendrá Márquez al frente del Tricolor, luego de disputar cuatro partidos amistosos en la última Fecha FIFA, que sirvieron como vitrina para conformar el listado con el que afrontará la Nations ante los Reggae Boyz, y donde el nuevo seleccionador mexicano buscará su primera victoria.

Entre las novedades se encuentra el regreso de Alexis Vega, quien no formó parte de la primera lista tras la Copa del Mundo, y el primer llamado de Armando León, el mexicano que milita en el fútbol de Croacia. También regresa a la selección el cruzazulino Andrés Montaño, lo mismo que Rodrigo Huescas, quien se perdió el Mundial tras romperse los ligamentos de la rodilla, y el lateral del América, Kévin Álvarez, cuyo último llamado había sido en noviembre de 2025.

Tres europeos que fueron al Mundial (Raúl Jiménez, Edson Álvarez y Luis Chávez) no fueron llamados. Rafa Márquez tampoco llamó a Germán Berterame, del Inter Miami, para la delantera, mismo caso de Henry Martin, pese a que el delantero del América es el mexicano con más goles en el Apertura 2026 y segundo en la tabla de goleo individual.

La convocatoria de Rafa Márquez para los partidos de México vs Jamaica en la Nations League

PORTEROS Raúl ‘Tala’ Rangel | Chivas Oscar García | León Alex Padilla | Athletic Club

DEFENSAS Johan Vásquez | Genoa César Montes | Lokomotiv Moscú Israel Reyes | América Jesús Orozco Chiquete | Cruz Azul Jesús Gallardo | Toluca Diego Campillo | Chivas Kévin Álvarez | América Mateo Chávez | AZ Alkmaar Rodrigo Huescas | Copenhague

MEDIOCAMPISTAS Gilberto Mora | Tijuana Erick Sánchez | América Santiago Sandoval | Chivas Erik Lira | Cruz Azul Luis Romo | Chivas Obed Vargas | Atlético de Madrid Álvaro Fidalgo | Betis Andrés Montaño | Cruz Azul

DELANTEROS Roberto Alvarado | Chivas Armando León | NK Osijek Armando González | Olympiacos Santiago Gimenez | Porto Julián Quiñones | Al Qadisiya Jesús ‘Tecatito’ Corona | Monterrey Alexis Vega | Toluca Isaías Violante | América



La convocatoria de México para la Nations League vs Jamaica | Claro Sports

Un total de 11 jugadores que militan en el extranjero están en la convocatoria de Rafa Márquez, la mayoría en la delantera. Solo siete equipos de la Liga MX tienen representación en la lista, al aportar al menos un jugador en el listado.

Las Chivas son el equipo que tiene más jugadores en la lista, con cinco. Le sigue el América, con cuatro, por tres de Cruz Azul y dos del Toluca. El resto solo aportan un futbolista.

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¿Cuándo juega México vs Jamaica? Horario para ver los partidos por Claro Sports

Claro Sports es la casa de la Selección Mexicana y podrás seguir los compromisos de los cuartos de final de la Liga de Naciones ante los Reggae Boyz con nosotros durante la Fecha FIFA de noviembre. Los partidos ante Jamaica se jugarán la ida en Kingston y la vuelta en Monterrey en las siguientes fechas: