¿El Azteca no pesa? América sufre más de la cuenta en casa en el Apertura 2026

El equipo de Guillermo Almada mantiene el liderato del Apertura 2026, aunque los resultados en su estadio contrastan con su rendimiento de visitante

El coloso de Santa Úrsula no favorece a las Águilas | Claro Sports

El América vive dos realidades en el Apertura 2026. Mientras lejos del Estadio Azteca ha construido buena parte de su liderato, ante su afición acumula tres partidos consecutivos sin ganar. La derrota 1-2 frente al Pachuca, en la jornada 14, volvió a exhibir las dificultades de las Águilas para imponer condiciones en su propia cancha, una situación que comienza a generar interrogantes de cara a la Liguilla.

El conjunto dirigido por Guillermo Almada marcha en el primer lugar con 27 puntos después de 13 compromisos, producto de ocho victorias, tres empates y dos derrotas. Sin embargo, sus estadísticas muestran una diferencia entre el rendimiento como local y visitante: 11 unidades conseguidas en seis partidos en casa, contra 16 obtenidas en siete encuentros como visitante, con una producción ofensiva considerablemente mayor en esta última condición.

El contraste resulta todavía más llamativo al revisar las sedes de los encuentros. América ganó sus cinco partidos disputados fuera del Estadio Azteca, mientras que sus dos derrotas y sus tres empates del campeonato ocurrieron precisamente en ese inmueble, incluyendo los enfrentamientos ante Atlante y Cruz Azul, en los que tuvo la condición administrativa de visitante. Un dato que permite dimensionar la importancia de jugar lejos del Coloso de Santa Úrsula.

América pierde fortaleza en el Estadio Azteca: tres partidos sin ganar

El comienzo del torneo parecía confirmar que el América había convertido nuevamente su estadio en una fortaleza. Sus primeros tres partidos como local terminaron con victorias y sin recibir anotaciones: 3-0 ante Santos Laguna, 3-0 frente al Atlético de San Luis y 2-0 contra Puebla. En ese periodo, las Águilas sumaron nueve puntos, marcaron ocho goles y mantuvieron su portería imbatida.

Sin embargo, la última victoria como local ocurrió el 29 de agosto, hace casi dos meses. Desde entonces, el equipo capitalino empató 2-2 con Guadalajara y 1-1 con Monterrey, antes de perder 1-2 frente a Pachuca. En esta secuencia apenas consiguió dos de nueve puntos posibles, con cuatro goles a favor y cinco en contra. Pasó de tres victorias sin recibir goles a tres encuentros consecutivos sin ganar y sin dejar su portería en cero.

La irregularidad del América en el Estadio Azteca también se refleja en la clasificación exclusiva de partidos como local, donde ocupa el octavo lugar con apenas 11 puntos de 18 posibles, producto de tres victorias, dos empates y una derrota. Las Águilas se encuentran por debajo de equipos como Tijuana, líder de este apartado con 16 unidades, además de Santos Laguna, Cruz Azul, Monterrey, Guadalajara y León, todos con 13 puntos. La diferencia resulta significativa: mientras América encabeza la clasificación general del Apertura 2026, apenas aparece en la octava posición cuando únicamente se consideran los encuentros disputados en casa.

La derrota ante Pachuca también dejó un indicador preocupante sobre la contundencia. América generó siete ocasiones claras y realizó 21 disparos, pero únicamente logró marcar un gol. Alán Bautista abrió el marcador al minuto 12, Henry Martín empató al 46 y Oussama Idrissi sentenció el resultado al 74. La actuación del portero Carlos Moreno contribuyó a que los Tuzos salieran con los tres puntos, pese a las oportunidades creadas por el conjunto azulcrema.

El problema también se refleja al incorporar los partidos disputados en el Azteca con América como visitante administrativo. El empate 1-1 frente al Atlante y la derrota 3-4 contra Cruz Azul amplían el registro en ese escenario a ocho compromisos de Liga MX, con tres victorias, tres empates y dos derrotas. Esto significa que las Águilas consiguieron apenas 12 de los 24 puntos posibles en el inmueble, una efectividad del 50%.

América sufre de local | Claro Sports

América muestra su mejor versión de visitante: cinco triunfos fuera del Azteca

En contraste, el panorama cambia cuando las Águilas abandonan el Estadio Azteca. El América ganó los cinco partidos de Liga MX disputados en otros estadios durante el Apertura 2026: 1-0 ante Querétaro, 2-1 frente a Juárez, 4-2 contra Necaxa, 5-3 sobre León y 5-2 frente al Atlas. Son 15 puntos de 15 posibles, 17 goles anotados y ocho recibidos, con una media de 3.4 anotaciones por encuentro.

El crecimiento ofensivo resulta especialmente evidente en sus últimas tres salidas. América marcó 14 goles en sus visitas a Necaxa, León y Atlas, una cantidad que representa el 42.4% de sus 33 anotaciones totales del torneo. Estos resultados contrastan con la producción de sus tres encuentros más recientes como local, en los que apenas consiguió cuatro tantos. En tres partidos fuera del Banorte anotó diez goles más que en sus últimos tres encuentros en casa.

Otro dato permite dimensionar la dependencia del América de sus resultados fuera de casa. De los 27 puntos que tiene el líder, 16 fueron conseguidos como visitante, equivalentes al 59.3% de su cosecha. Además, 21 de sus 33 goles llegaron bajo esa condición, es decir, el 63.6% de su producción ofensiva. No obstante, también existe un riesgo: fuera de casa ha recibido 13 anotaciones, contra solamente cinco como local, lo que evidencia que su ataque ha compensado una mayor vulnerabilidad defensiva.

La tendencia también explica por qué el América conserva la primera posición a pesar de su rendimiento reciente en el Banorte. Con 33 goles, las Águilas tienen el ataque más productivo del campeonato y mantienen una ventaja de un punto sobre Cruz Azul y Guadalajara, ambos con 26 unidades. Sin embargo, los empates ante Chivas y Monterrey, acompañados del tropiezo contra Pachuca, demuestran que el liderato no se ha construido a partir de un dominio constante en su estadio.

El calendario pondrá a prueba la capacidad de reacción de Guillermo Almada. América recibirá a Tijuana el miércoles 28 de octubre, en su partido pendiente de la jornada 7, y posteriormente enfrentará a Toluca el sábado 31. Después visitará a Pumas y Tigres para cerrar la fase regular. Los dos próximos compromisos en el Banorte serán fundamentales para recuperar la fortaleza como local, especialmente si el equipo pretende aprovechar esa condición durante la Liguilla.

La diferencia es evidente: América tiene una efectividad perfecta cuando juega fuera del Azteca, pero solamente ha conseguido la mitad de los puntos disputados en ese estadio, independientemente de su condición administrativa. Un contraste que no le ha costado el liderato, aunque sí plantea una asignatura pendiente para la fase decisiva del Apertura 2026: convertir nuevamente su casa en una ventaja competitiva y no depender exclusivamente de sus resultados como visitante.