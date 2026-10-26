América vs Tijuana en vivo la Liga MX: horario, alineaciones y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 7

Las Águilas llegan con la necesidad de ganar los tres puntos en el partido pendiente de la Liga MX, tras perder con el Pachuca en el Estadio Azteca

América recibe a Xolos en el partido pendiente de la jornada 7. | Claro Sports

América y Tijuana se enfrentarán este miércoles 28 de octubre en el Estadio Azteca, en el partido pendiente de la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX. Ambos equipos llegan con objetivos diferentes: las Águilas buscan ampliar su ventaja en el liderato, mientras que Xolos necesita sumar para mantenerse entre los ocho primeros lugares que avanzan a la Liguilla.

El conjunto dirigido por Guillermo Almada viene de perder 2-1 ante Pachuca en el Coloso de Santa Úrsula, resultado que frenó su paso después de dos victorias consecutivas. A pesar de la derrota, América conserva el primer lugar con 27 puntos, aunque Cruz Azul y Chivas redujeron la diferencia a una unidad, ya que ambos acumulan 26.

Por su parte, Tijuana llega después de golear 4-1 a Santos Laguna en la jornada 14, con dos anotaciones de Ignacio Rivero y goles de Francisco González y Adonis Preciado. Los fronterizos terminaron con una racha de seis partidos sin ganar y alcanzaron las 20 unidades, suficientes para instalarse en la octava posición.

El encuentro también representa una oportunidad para que ambos equipos aprovechen su partido pendiente. Una victoria llevaría al América a 30 puntos y ampliaría a cuatro unidades su ventaja sobre sus perseguidores, mientras que Tijuana podría alcanzar los 23 y mejorar su posición en la clasificación.

Fecha, horario y dónde ver el América vs Tijuana del Apertura 2026 de la Liga MX

América recibirá a Tijuana el miércoles 28 de octubre a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. El compromiso estaba programado para el 5 de septiembre, pero se aplazó debido a la participación de las Águilas en la fase final de la Leagues Cup 2026.

Las opciones de transmisión previstas para México son Canal 5 y TUDN por televisión, además de ViX Premium por streaming, mientras que en Claro Sports tendremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.

Alineaciones probables del América vs Tijuana para la jornada 7 de la Liga MX 2026

Guillermo Almada y Sebastián Abreu deberán definir sus alineaciones para el duelo del miércoles. Los dos equipos tuvieron actividad el domingo 25 de octubre y cuentan con pocos días de preparación.

América: Luis Malagón; Kevin Álvarez, Santiago Bueno, Santiago Ramos Mingo, Franco Rossano; Israel Reyes, Erick Sánchez; Óscar Perea, Carlos Álvarez, Brian Rodríguez; Henry Martín. DT: Guillermo Almada.

Tijuana: Antonio Rodríguez; Rafael Fernández, Jackson Porozo, Alejandro Gómez, Román Árciga, Aarón Vega; Francisco González, Ignacio Rivero, Iván Tona, Adonis Preciado; Mourad El Ghezouani. DT: Sebastián Abreu.

Antecedentes y últimos resultados del América vs Tijuana en la Liga MX

América tiene una racha de cinco partidos sin perder ante Tijuana, con una victoria y cuatro empates en sus enfrentamientos más recientes. El último compromiso entre ambos terminó 0-0, el 9 de enero de 2026, mientras que el triunfo americanista más reciente se produjo el 16 de julio de 2025, por marcador de 3-1. Estos son los últimos cinco resultados entre ambos clubes:

Fecha Partido Resultado 9 de enero de 2026 Tijuana vs América 0-0 16 de julio de 2025 América vs Tijuana 3-1 16 de enero de 2025 América vs Tijuana 1-1 21 de noviembre de 2024 Tijuana vs América 2-2 23 de octubre de 2024 Tijuana vs América 2-2

Pronóstico y momios: ¿quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 7?

América parte como favorito para llevarse los tres puntos ante Tijuana, de acuerdo con los momios publicados por Caliente.mx para el encuentro del miércoles 28 de octubre. El equipo de Guillermo Almada cuenta con el respaldo de su posición en la tabla y jugará ante su afición.

El triunfo del América se paga con momio de -200, el empate con +350 y una victoria de Tijuana con +480. Las cuotas colocan al conjunto de Coapa por delante de los fronterizos, aunque Xolos viene de marcar cuatro goles en su compromiso anterior.