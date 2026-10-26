Tijuana vs Santos en vivo el partido de la jornada 14 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

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Tijuana Vs Santos, en vivo

¡Bienvenidos a la fiesta de la Liga MX!

Buenas tardes damas y caballeros. Tijuana y Santos Laguna se enfrentan este domingo 25 de octubre en el Estadio Caliente, en el cierre de la jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX. Los dos equipos llegan fuera de los puestos de Liguilla, por lo que una victoria puede acercarlos a la pelea por la clasificación en la recta final del torneo.

Xolos viene de empatar 2-2 frente a Toluca y suma tres igualadas consecutivas. Santos, en cambio, atraviesa una racha de seis victorias al hilo después de superar 2-0 a Pumas a media semana. El conjunto lagunero también cuenta con Tahiel Jiménez, quien suma cinco goles en sus últimos tres partidos, mientras Tijuana podría recuperar a Gilberto Mora después de sus molestias de pubalgia.

No te pierdas las acciones del duelo entre Tijuana y Santos, en el cierre de la fecha 14 del Apertura 2026 de la Liga MX, solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.

¿A qué hora juega Tijuana vs Santos y dónde ver hoy 25 de octubre la Jornada 14 de la Liga MX 2026?

El partido Tijuana vs Santos se disputará este domingo 25 de octubre en el Estadio Caliente, como parte de la jornada 14 del Apertura 2026.

El encuentro comenzará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión para México estará disponible a través de FOX One y FOX+. También podrás seguir todos los detalles del compromiso mediante el minuto a minuto.

Partido: Tijuana vs Santos

Fecha: domingo 25 de octubre de 2026

Hora: 21:00 horas, tiempo del centro de México

Estadio: Caliente

Transmisión: FOX One y FOX+

Alineaciones Tijuana vs Santos, al momento: así salen al partido del Apertura 2026

Tijuana buscará mantener la dinámica que le permitió sumar tres empates consecutivos y acercarse a los puestos de clasificación. El equipo dirigido por Sebastián Abreu también está pendiente de la posible vuelta de Gilberto Mora, quien retomó los entrenamientos después de las molestias de pubalgia que habían limitado su participación.

Estas son las alineaciones probables para el encuentro:

Tijuana (4-1-4-1): José Rodríguez; Rafael Fernández, Jackson Porozo, Unai Bilbao, Pablo Nicolás Ortiz Orozco; Ramiro Árciga; Frank Boya, Ángel Zapata, Jonathan Padilla, Joban González Cera; Elias Manoel.

Santos Laguna (3-4-3): Carlos Acevedo; Franco Pardo, Felipe Sánchez, Efraín Orona; Mauricio Cuevas, Facundo Cáseres, Fran Villalba, Diego González; Tahiel Jiménez, Eduardo Aguirre, Ezequiel Bullaude.

Antecedentes Tijuana vs Santos, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

Tijuana y Santos Laguna se han enfrentado 30 veces, con ventaja para el conjunto lagunero. Xolos registra nueve victorias, Santos suma 12 triunfos y nueve encuentros terminaron en empate.

El antecedente más reciente se disputó el 9 de marzo de 2026, cuando Santos Laguna venció 2-1 a Tijuana. Ahora, ambos equipos vuelven a encontrarse con la necesidad de sumar para acercarse a los puestos de Liguilla.

El panorama de los dos clubes también presenta una diferencia en sus resultados recientes: mientras Xolos acumula tres empates consecutivos, Santos llega con seis triunfos al hilo.

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

Tijuana y Santos Laguna llegan a este encuentro con la intención de sumar, pero las dificultades defensivas de Xolos y la producción ofensiva que ha mostrado Santos apuntan a un partido con oportunidades frente a ambas porterías. Los locales han recibido cerca de dos goles por encuentro ante rivales de peso, por lo que mantener el cero será uno de sus principales retos.

El antecedente entre ambos también respalda un escenario de goles: los seis enfrentamientos directos más recientes terminaron con más de 2.5 anotaciones. Con esta tendencia y el momento que atraviesa el ataque de Santos, la apuesta recomendada para este partido es triunfo de los laguneros, con más de 2.5 goles.