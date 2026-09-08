América vs Chivas: Precio y cuándo inicia la venta de boeltos para el Clásico Nacional

La boletera que maneja el conjunto azulcrema ha dado a conocer el costo para asistir al partido más importante del fútbol mexicano

¿Cuándo inicia la venta de boletos para el Clásico Nacional? | Imago7.

El Clásico Nacional entre América y Chivas comenzó a generar movimiento varios días antes de que ruede el balón. Las Águilas dieron a conocer los precios de los boletos para el esperado encuentro, con localidades que parten de los $939.20 pesos y alcanzan los $4,696 pesos en las zonas con mayores servicios.

Los costos anunciados provocaron comentarios entre aficionados de ambos equipos en redes sociales, principalmente por el desembolso que representa acudir a uno de los partidos de mayor convocatoria del fútbol mexicano, encuentro que se realizará el próximo sábado 19 de septiembre en punto de las 21:00 horas en la cancha del Estadio Azteca.

¿Cuánto cuestan los boletos para el América vs Chivas?

América puso a disposición distintas zonas dentro del inmueble, desde localidades ubicadas en las cabeceras y laterales hasta espacios que incluyen servicios adicionales. De acuerdo con la información publicada, los precios ya contemplan impuestos y comisiones, aunque pueden existir variaciones durante el proceso de compra.

Localidad Precio desde 600 Sur $939.20 500 Sur $939.20 400 Sur $939.20 500 Lateral $1,115.30 600 Lateral $1,115.30 300 Preferente $1,408.80 400 Lateral $1,526.20 300 Cabecera $1,761.00 100 Sur $1,995.80 100 Plus $2,230.60 300 Lateral A $2,348.00 300 Lateral B $2,348.00 100 Lateral $2,465.40 200 Platea $2,700.20 Palcos Club $3,756.80 Super Seats $4,109.00 Terraza INTER.MX $4,109.00 Tunnel Club $4,696.00

Las entradas más accesibles corresponden a las zonas 600 Sur, 500 Sur y 400 Sur, todas con precio inicial de 939.20 pesos. En el otro extremo aparece Tunnel Club, cuya entrada comienza en 4 mil 696 pesos.

Algunas de las localidades de mayor costo incluyen servicios adicionales como alimentos y bebidas, por lo que el precio no solamente depende de la ubicación dentro del estadio, sino también de las condiciones asociadas a cada zona.

El boleto no será el único gasto para el Clásico Nacional

Los aficionados que decidan acudir en automóvil deberán contemplar también el costo del estacionamiento. La preventa digital comienza alrededor de los 450 pesos, mientras que el precio puede alcanzar los mil pesos o más si se adquiere el día del encuentro.

A ese gasto pueden sumarse alimentos, bebidas y otros consumos dentro del inmueble, especialmente para quienes compren entradas que no incluyen dichos servicios. Por ello, el presupuesto total para una familia o un grupo de aficionados puede superar ampliamente el precio inicial del boleto.

La publicación de los costos generó críticas entre seguidores de América y Chivas, quienes cuestionaron en redes sociales el precio necesario para asistir al Clásico Nacional. La demanda, sin embargo, será otro factor a considerar conforme avance la preventa.

¿Cuándo comienza la venta de boletos para el Clásico Nacional?

La primera etapa de venta comenzó este martes 8 de septiembre y está destinada a usuarios de AmePass. Posteriormente, los clientes de Banorte tendrán acceso a los boletos el próximo 10 de septiembre, mientras que la venta general está programada para el viernes 11 de septiembre. A partir de entonces, los aficionados que todavía busquen un lugar deberán revisar la disponibilidad de localidades y considerar los gastos adicionales que implica asistir a uno de los encuentros más esperados del calendario mexicano.

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