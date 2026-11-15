Steelers vs Bengals en vivo la NFL 2026: resultado y estadísticas de la Semana 10, al momento

El encuentro se disputará este domingo 15 de noviembre, a las 19:20 horas, tiempo del centro de México, en el Sunday Night Football

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Los Pittsburgh Steelers y los Cincinnati Bengals protagonizan uno de los enfrentamientos más importantes de la Semana 10 de la NFL, con el liderato de la División Norte de la Conferencia Americana en juego. Ambos equipos llegan con marca de seis victorias y dos derrotas, además de cuatro triunfos consecutivos. Pittsburgh buscará repetir la victoria de 30-27 conseguida en la Semana 3, mientras Cincinnati intentará aprovechar su condición de local en el Paycor Stadium. El encuentro se disputará este domingo 15 de noviembre, a las 19:20 horas, tiempo del centro de México, en el Sunday Night Football.

El duelo enfrentará a dos ofensivas dirigidas por Aaron Rodgers y Joe Burrow, aunque con estilos diferentes. Cincinnati presume un promedio de 30 puntos por encuentro y cuenta con Ja’Marr Chase y Tee Higgins como sus principales armas aéreas. Por su parte, los Steelers llegan con una defensiva que permite apenas 18 puntos por partido, respaldada por T.J. Watt y Alex Highsmith, además de un ataque terrestre encabezado por Jaylen Warren. La capacidad de Pittsburgh para contener a Burrow y el desempeño de Rodgers ante la defensiva de los Bengals podrían definir un partido que dejará a un solo líder en la división.



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