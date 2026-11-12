Commanders vs Giants en vivo la NFL 2026: resultado y estadísticas de la Semana 10, al momento

Los Giants llegan como líderes de la NFC Este con una marca de cinco victorias, dos derrotas y un empate (5-2-1), Washington tiene un récord de 2-5-1

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Los Washington Commanders y los New York Giants abrirán la Semana 10 de la NFL 2026 este jueves 12 de noviembre, cuando se enfrenten en el MetLife Stadium a las 19:15 horas, tiempo del centro de México. Los Giants llegan como líderes de la NFC Este con una marca de cinco victorias, dos derrotas y un empate (5-2-1), después de imponerse 19-11 a los Philadelphia Eagles. Por su parte, Washington atraviesa una situación complicada con récord de 2-5-1, tras caer 20-13 ante Los Angeles Rams, por lo que necesita una victoria para mantener sus aspiraciones de clasificar a los playoffs.

El enfrentamiento tendrá un ingrediente adicional, ya que ambas franquicias empataron 27-27 en su primer duelo de la temporada, disputado en octubre. Los Commanders buscarán apoyarse en la movilidad de Jayden Daniels, quien acumuló 103 yardas terrestres y dos touchdowns frente a los Giants en aquel encuentro. Sin embargo, Nueva York cuenta con una defensiva que viene de conseguir siete capturas ante Philadelphia, tres de ellas por conducto de Arvell Reese. Con J.J. McCarthy al frente de la ofensiva de los Giants, el duelo divisional representa una oportunidad para que los locales consoliden su liderato, mientras Washington intenta revertir su situación en la Conferencia Nacional.



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