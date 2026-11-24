La Semana 11 de la NFL cierra con el Monday Night Football en la capital de los Estados Unidos, con un duelo entre Joe Burrow y Jayden Daniels

Cincinnati Bengals vs Washington Commanders en vivo NFL 2026 | Claro Sports

La Semana 11 de la NFL cierra en la capital estadounidense. Los Washington Commanders se enfrentan a los Cincinnati Bengals, en duelo entre ex quarterbacks de LSU ganadores del Trofeo Heisman, y que seguimos en directo este lunes 23 de noviembre, en punto de las 19:15 horas, tiempo del centro de México.

Los Bengals llegan con cinco victorias consecutivas. Son líderes de la División Norte de la Conferencia Americana, con dos juegos de ventaja sobre Steelers y Browns, por lo que una victoria les permitiría tener más colchón en la cima divisional. Commanders, por su parte, salvaron su temporada el jueves de la Semana 10 al vencer a los Giants, pero los triunfos de Nueva York y Dallas les obliga a ganar el partido del lunes en casa.