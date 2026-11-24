Cincinnati Bengals 0-0 Washington Commanders en vivo la NFL 2026: resultado y estadísticas de la Semana 11, al momento
La Semana 11 de la NFL cierra con el Monday Night Football en la capital de los Estados Unidos, con un duelo entre Joe Burrow y Jayden Daniels
La Semana 11 de la NFL cierra en la capital estadounidense. Los Washington Commanders se enfrentan a los Cincinnati Bengals, en duelo entre ex quarterbacks de LSU ganadores del Trofeo Heisman, y que seguimos en directo este lunes 23 de noviembre, en punto de las 19:15 horas, tiempo del centro de México.
Los Bengals llegan con cinco victorias consecutivas. Son líderes de la División Norte de la Conferencia Americana, con dos juegos de ventaja sobre Steelers y Browns, por lo que una victoria les permitiría tener más colchón en la cima divisional. Commanders, por su parte, salvaron su temporada el jueves de la Semana 10 al vencer a los Giants, pero los triunfos de Nueva York y Dallas les obliga a ganar el partido del lunes en casa.