La primera lista de Argentina sin Messi: ¿Quiénes son las nuevas caras de la Albiceleste y quién sería el nuevo 10?

Lionel Scaloni convocó a 28 jugadores para enfrentar a Uruguay y Costa Rica, con una nueva generación que busca asumir el protagonismo de Messi

Argentina inició su recambio generacional | Claro Sports

La selección de Argentina comienza una nueva etapa. Lionel Scaloni anunció su convocatoria de 28 futbolistas para los amistosos de noviembre ante Uruguay y Costa Rica, los primeros compromisos de la Albiceleste desde el retiro internacional de Lionel Messi. El combinado sudamericano enfrentará a los charrúas el viernes 13 de noviembre en La Bombonera, mientras que el martes 17 se medirá a los centroamericanos en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

La lista marca el inicio de una era después de casi dos décadas con Messi como principal referente. El rosarino disputó su último encuentro internacional el 6 de octubre de 2026 ante Benín y se despidió con 208 partidos, 126 goles y 68 asistencias, además de un título mundial, dos Copas América y una Finalissima. Participó en seis Copas del Mundo y alcanzó una segunda final consecutiva en 2026.

Ahora, Scaloni tiene el desafío de mantener la competitividad. Para ello, el entrenador combina futbolistas experimentados con una nueva generación encabezada por Nico Paz, Matías Soulé, Gianluca Prestianni y Franco Mastantuono, quienes buscan asumir mayores responsabilidades en un ataque que ya no contará con su histórico número 10.

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¿Quiénes se mantienen de la base de Argentina tras el retiro de Messi?

La renovación de la Albiceleste no significa una ruptura completa con el equipo que conquistó el Mundial de Qatar. Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Exequiel Palacios y Julián Álvarez forman parte de la convocatoria y representan la continuidad del ciclo más exitoso de la selección argentina en las últimas décadas. Gerónimo Rulli también permanece dentro del grupo.

A ellos se suman jugadores que participaron en el Mundial de 2026, como Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Valentín Barco, Thiago Almada, Giuliano Simeone y Nico Paz. La intención de Scaloni es conservar una estructura competitiva mientras incorpora alternativas que puedan consolidarse durante los próximos años.

Sin embargo, la convocatoria también presenta ausencias importantes. Cristian Romero y Lautaro Martínez no fueron llamados por lesión, mientras que Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso quedaron fuera por decisión técnica. Leandro Paredes y Nahuel Molina cumplen sanciones, y Nicolás Otamendi también concluyó su etapa internacional.

La salida de Messi modifica igualmente la estructura de liderazgo. Romero fue designado como nuevo capitán de Argentina, con Emiliano Martínez como segundo y Lautaro como tercero.

¿Quiénes son las nuevas caras de Argentina? Los defensas y mediocampistas que buscan consolidarse

Una de las principales novedades es Aaron Anselmino, defensa central de 21 años perteneciente al Chelsea, que busca dar sus primeros pasos con la selección mayor. Formado en Boca Juniors, el futbolista pasó por Borussia Dortmund y Estrasburgo antes de regresar al conjunto inglés.

Otro de los nombres es Mariano Troilo, de 23 años, quien dio el salto al fútbol italiano con el Parma después de destacar en Belgrano. Aunque ya había recibido una convocatoria en 2025, todavía busca consolidar su participación internacional.

Por las bandas destacan Agustín Giay y Román Vega. El primero, de 22 años, se ha ganado protagonismo en Palmeiras y ya tuvo oportunidades como titular con Argentina durante octubre. Su capacidad para actuar como lateral o carrilero le permite competir por un puesto en el costado derecho. Vega, jugador del Zenit, representa una alternativa para renovar la banda izquierda.

En el mediocampo aparecen Ezequiel Fernández y Máximo Perrone, dos futbolistas que ofrecen características distintas. Equi, formado en Boca y actualmente en el Bayer Leverkusen, aporta recuperación, despliegue y capacidad para iniciar jugadas desde zonas retrasadas. Perrone, futbolista del Como, destaca por su distribución de balón, asociación y control de la posesión.

Nico Paz, Soulé y Prestianni encabezan a los jóvenes que deben dar el siguiente paso en el ataque

La mayor transformación de Argentina estará en el sector ofensivo. Messi no solamente era el principal goleador y asistidor del equipo, sino también el responsable de organizar sus ataques. Sin su presencia, Scaloni deberá repartir las funciones creativas entre varios futbolistas, y tres de los candidatos que llegan con mayor protagonismo en sus clubes son Nico Paz, Matías Soulé y Gianluca Prestianni.

Las nuevas caras del cuadro albiceleste | Claro Sports

Nico Paz

Nico Paz, de 22 años, aparece como uno de los principales referentes de esta nueva generación. El mediapunta del Como ha comenzado la temporada 2026-27 con tres goles y tres asistencias en nueve partidos de la Serie A, además de dos tantos y tres pases de gol en tres encuentros de Champions League. Su visión, capacidad para recibir entre líneas y llegada al área lo convierten en una alternativa para conectar el mediocampo con los delanteros.

Matías Soulé

Matías Soulé, de 23 años, atraviesa un momento importante con la Roma. El extremo debutó con Argentina en octubre, ante Burkina Faso, después de haber participado en convocatorias anteriores. En la presente campaña acumula tres goles y cinco asistencias en 13 encuentros entre Serie A y Champions League, una producción que respalda sus aspiraciones de conseguir mayor continuidad internacional.

Su perfil resulta particularmente interesante para la nueva Albiceleste. Es zurdo, suele partir desde la banda derecha y busca zonas interiores para combinar, generar oportunidades o finalizar jugadas. Aunque su experiencia con la selección todavía es limitada, puede convertirse en una pieza importante para recuperar parte del desequilibrio ofensivo que aportaba el antiguo capitán.

Gianluca Prestianni

Gianluca Prestianni, de 20 años, es otro de los nombres importantes de la convocatoria. El atacante del Benfica suma diez goles y seis asistencias en 18 partidos de todas las competiciones durante la temporada 2026-27.

A diferencia de Paz, que destaca por su organización, y Soulé, que aprovecha su conducción hacia el centro, Prestianni ofrece velocidad, regate y capacidad para superar rivales en situaciones de uno contra uno. Ya había sido convocado por la selección mayor, pero su rendimiento actual abre la posibilidad de recibir un papel más relevante.

Los otros candidatos

La competencia no termina con ellos. Franco Mastantuono, de 19 años, es otra de las grandes apuestas del fútbol argentino. El futbolista pertenece al Real Madrid y juega cedido en la Fiorentina, donde suma cuatro goles en diez partidos de Serie A. El canterano de River Plate ya usó la 10 de la albiceleste en un partido amistoso.

Thiago Almada, campeón del mundo en Qatar y participante en el Mundial de 2026, representa una alternativa con mayor experiencia internacional. El actual jugador de River Plate puede desempeñarse como mediapunta o extremo y conoce el funcionamiento del equipo de Scaloni. Por su parte, Giuliano Simeone continúa ganando protagonismo en el Atlético de Madrid, aportando intensidad, velocidad, presión y profundidad por las bandas.

Las alternativas en punta de ataque

La renovación también alcanza a los centros delanteros. Julián Álvarez parte como la principal referencia ofensiva, especialmente ante la ausencia de Lautaro Martínez. Los futbolistas del Atlético de Madrid e Inter de Milán se mantienen como las cartas principales en los planes de Scaloni.

Sin embargo, se abre una disputa por el tercer escalón. José Manuel López, delantero de Palmeiras, llega con argumentos importantes para buscar minutos. El Flaco registra 23 goles y 13 asistencias en 59 partidos durante 2026.

Finalmente aparece Santiago Castro, de 22 años, quien pasó del Bologna a la Roma y debutó con la selección mayor en octubre. Aunque todavía busca regularidad en el fútbol italiano, su potencia, movilidad y capacidad de presión lo convierten en una opción de futuro para la posición de delantero.

¿Quién será el nuevo número 10 de Argentina tras el retiro de Lionel Messi?

La camiseta más emblemática de Argentina todavía no tiene dueño. Entre los candidatos aparecen futbolistas de mayor jerarquía y experiencia, como Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, quienes utilizan el dorsal 10 en Liverpool e Inter de Milán, respectivamente. Ambos son campeones del mundo, referentes de sus clubes y piezas fundamentales del ciclo de Lionel Scaloni, por lo que podrían asumir la responsabilidad de heredar el número que durante tantos años perteneció a Messi.

Sin embargo, Paz aparece como otro de los principales candidatos para convertirse en el nuevo 10 de la Albiceleste. El mediapunta de 22 años utiliza ese dorsal en el Como y atraviesa un gran momento en el fútbol italiano.

La competencia también incluye a Franco Mastantuono, Thiago Almada, Matías Soulé y Gianluca Prestianni, cuatro futbolistas con características ofensivas que podrían asumir ese número en el futuro. Por ahora, Scaloni no ha anunciado una decisión oficial sobre quién heredará el histórico dorsal.