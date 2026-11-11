Fecha FIFA de noviembre 2026: los partidos y figuras que protagonizarán el cierre del año

México enfrenta a Jamaica, Europa disputa la Nations League y Argentina y Brasil tienen compromisos internacionales en la última ventana de 2026

Fecha FIFA, a qué hora y dónde juegan los mejores del mundo | Claro Sports

La última Fecha FIFA de 2026 reunirá a algunas de las principales selecciones del mundo en una agenda que combinará partidos oficiales, enfrentamientos entre rivales históricos y encuentros de preparación. Del 9 al 17 de noviembre, el fútbol internacional tendrá actividad en Europa, América, Asia y África, con compromisos que marcarán el cierre del calendario de selecciones después de la Copa del Mundo disputada durante el verano.

México, España, Inglaterra, Francia, Alemania, Argentina y Brasil estarán entre los protagonistas de esta ventana internacional, en la que también habrá atención sobre futbolistas que buscan consolidar su lugar en sus respectivas selecciones. La UEFA Nations League y la Concacaf Nations League concentrarán buena parte de los encuentros oficiales, mientras que las selecciones sudamericanas aprovecharán el periodo para continuar sus procesos deportivos.

México y Rafael Márquez afrontan su primera prueba oficial en la Nations League

La Selección Mexicana tendrá uno de los compromisos más importantes de la región con su eliminatoria de cuartos de final frente a Jamaica. El equipo dirigido por Rafael Márquez disputará el partido de ida el sábado 14 de noviembre en Kingston, a las 19:00 horas del centro de México, mientras que la vuelta se celebrará el martes 17 en el Estadio Monterrey, a las 20:30 horas.

La serie representará el debut de Márquez en una competencia oficial como entrenador del Tricolor, después de cuatro encuentros amistosos al frente del equipo. México buscará avanzar a las semifinales de la Concacaf Nations League y asegurar su clasificación a la Copa Oro 2027, por lo que los dos compromisos frente a Jamaica tendrán consecuencias directas para el siguiente año.

Entre los futbolistas mexicanos que atraen la atención se encuentra Gilberto Mora, quien continúa su desarrollo internacional después de incorporarse a la selección mayor a una edad temprana. Su participación, al igual que la de los elementos que integran el ataque nacional, será uno de los aspectos a seguir en el inicio de la etapa competitiva de Rafael Márquez.

España, Inglaterra, Francia y Alemania encabezan los duelos europeos

La UEFA Nations League tendrá una serie de enfrentamientos entre selecciones que buscan cerrar la fase de grupos y definir sus posiciones. Italia recibirá a Francia el jueves 12 de noviembre, mientras que España se enfrentará a Inglaterra el domingo 15, dos compromisos que reunirán a equipos con antecedentes recientes en las principales competencias europeas.

El encuentro entre España e Inglaterra también concentrará la atención sobre Lamine Yamal y Jude Bellingham, dos futbolistas que representan a una generación con presencia en clubes de primer nivel. La selección española buscará imponer su propuesta de juego, mientras que Inglaterra tendrá la oportunidad de medir su funcionamiento frente a uno de sus rivales continentales.

Alemania y Países Bajos protagonizarán otro de los partidos del calendario el lunes 16 de noviembre, en un enfrentamiento que forma parte de las últimas jornadas de la Nations League. La actividad europea también incluirá Portugal contra Dinamarca el sábado 14, además de los compromisos de Francia, Italia, Croacia y Bélgica.

Portugal afrontará esta ventana en una etapa de renovación tras la despedida internacional de Cristiano Ronaldo. El encuentro frente a Dinamarca será una oportunidad para observar cómo se reorganiza el equipo portugués sin su antiguo referente ofensivo, mientras que el conjunto danés intentará cerrar su participación en la fase de grupos con un resultado que favorezca sus aspiraciones.

Argentina, Brasil y las figuras sudamericanas tendrán partidos amistosos

En Sudamérica, uno de los encuentros que concentrará mayor atención será Argentina contra Uruguay, programado para el viernes 13 de noviembre a las 17:00 horas del centro de México. El enfrentamiento se disputará en Buenos Aires y marcará un nuevo capítulo del Clásico del Río de la Plata, ahora en una etapa de cambios para ambas selecciones.

Argentina iniciará una nueva fase después de la despedida de Lionel Messi de la selección, por lo que Julián Álvarez y otros integrantes de la generación que ha tomado protagonismo en el equipo de Scaloni estarán entre los futbolistas a seguir. Uruguay, por su parte, buscará aprovechar el compromiso para evaluar su funcionamiento frente a un rival al que conoce por sus constantes enfrentamientos en competencias oficiales.

Brasil tendrá actividad el sábado 14 de noviembre frente a Japón, a las 4:15 horas del centro de México, en un encuentro amistoso que permitirá al entrenador Carlo Ancelotti continuar con la evaluación de su plantel. La atención estará puesta en las alternativas ofensivas de la selección brasileña y en la participación de futbolistas como Vinícius Júnior, siempre que formen parte de la convocatoria y tengan minutos.

La actividad sudamericana también incluirá dos enfrentamientos entre Colombia y Chile, programados para el 13 y el 17 de noviembre, además de partidos de Ecuador, Paraguay, Perú y Bolivia. Estos compromisos servirán para evaluar jugadores y ajustar planteamientos antes del inicio de los siguientes torneos internacionales.

¿Cuáles son los partidos a seguir en la Fecha FIFA de noviembre 2026?

La ventana internacional tendrá enfrentamientos que podrían definir posiciones en las competencias continentales, además de amistosos entre selecciones con antecedentes mundialistas. México contra Jamaica, España frente a Inglaterra y Argentina ante Uruguay aparecen entre los encuentros destacados, mientras que Alemania, Francia, Portugal y Brasil también tendrán actividad.

Estos son los partidos a seguir, con horarios del centro de México:

Fecha Partido Horario Jueves 12 de noviembre Italia vs Francia 13:45 horas Viernes 13 de noviembre Argentina vs Uruguay 17:00 horas Sábado 14 de noviembre Japón vs Brasil 04:15 horas Sábado 14 de noviembre Portugal vs Dinamarca 13:45 horas Sábado 14 de noviembre Jamaica vs México 19:00 horas Domingo 15 de noviembre España vs Inglaterra 13:45 horas Lunes 16 de noviembre Alemania vs Países Bajos 13:45 horas Martes 17 de noviembre México vs Jamaica 20:30 horas

Concacaf y África completan una Fecha FIFA con partidos decisivos

Además de México contra Jamaica, Estados Unidos enfrentará a Haití y Canadá se medirá con Guatemala en eliminatorias de ida y vuelta de la Concacaf Nations League. Los resultados definirán parte del panorama regional rumbo a las semifinales y la Copa Oro 2027, mientras que en África habrá encuentros clasificatorios con selecciones como Senegal, Marruecos, Egipto y Costa de Marfil.

La Fecha FIFA de noviembre cerrará el calendario internacional de 2026 con distintas historias por seguir: el debut oficial de Rafael Márquez, la nueva etapa de Argentina sin Messi, la reorganización de Portugal y los enfrentamientos entre selecciones europeas. Los resultados también permitirán conocer qué equipos terminarán el año con avances en sus respectivas competencias y cuáles deberán realizar ajustes para 2027.

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