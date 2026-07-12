Jude Bellingham rompe récords y guía a Inglaterra a semifinales del Mundial 2026

El mediocampista inglés alcanzó seis goles en la Copa del Mundo y se convirtió en el segundo más joven en marcar consecutivamente en eliminatorias.

Jude Belligham rompe varios récords en la victoria de Inglaterra | Reuters

Inglaterra logró el pase a las semifinales del Mundial 2026 tras superar a Noruega 2-1 en tiempo extra, un triunfo liderado por Jude Bellingham, autor de ambos goles que definieron el encuentro y que lo sitúan en la historia de los Mundiales.

Con los tantos frente a Noruega, Bellingham alcanzó seis goles en la competencia, igualando a Harry Kane, lo que convierte a Inglaterra en el primer equipo en su historia con dos jugadores que anotan cinco o más goles en un mismo Mundial. Antes de esta edición, solo Gary Lineker (6 goles en 1986) y Kane (6 en 2018) habían alcanzado esa cifra.

Bellingham entre los más jóvenes en marcar consecutivamente

A sus 23 años y 12 días, Bellingham se convirtió en el segundo jugador más joven en marcar dos o más goles en partidos consecutivos de fase eliminatoria, únicamente detrás de Pelé, quien lo logró en 1958 con 17 años y 249 días. Esta marca resalta la capacidad del mediocampista para influir en los momentos decisivos del torneo.

El doblete ante Noruega también amplió un récord histórico del Real Madrid: con Bellingham en cancha, el club alcanza 19 goles en el Mundial 2026, la mayor cantidad anotada por un equipo en una misma edición de la Copa del Mundo.

El mediocampista con más goles del torneo

Hasta el momento, Bellingham lidera la tabla de mediocampistas del torneo con seis anotaciones, todas de jugada, sin necesidad de penales. Esta cifra lo coloca entre los mejores registros históricos de Inglaterra en torneos importantes, superando incluso a Gary Lineker en goles de jugada en Copas del Mundo y Eurocopas.

Su desempeño en la eliminatoria y en la fase de grupos ha consolidado su papel como pieza central del equipo inglés y ha puesto al Real Madrid en el centro de la conversación internacional por su aporte ofensivo.

Con la clasificación asegurada y sus récords personales, Bellingham no solo ayuda a Inglaterra a avanzar, sino que también establece nuevas referencias individuales en la historia de los Mundiales, combinando juventud y consistencia en un torneo decisivo.

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