Alineaciones del Real Madrid vs PSV, al momento

José Mourinho y Peter Bosz podrían presentar un esquema 4-2-3-1 para el encuentro en el Santiago Bernabéu. El conjunto merengue buscará aprovechar la capacidad ofensiva de Kylian Mbappé y Jude Bellingham, mientras que el PSV tendrá en Ivan Perisic y Guus Til dos de sus alternativas para generar peligro en la portería de Thibaut Courtois.

A falta de la confirmación de los entrenadores, estas son las alineaciones probables:

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva; Arda Güler, Jude Bellingham, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.

DT: José Mourinho.

PSV Eindhoven: Matej Kovar; Kiliann Sildillia, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo, Filip Kostic; Kodai Sano, Noah Fernández; Ivan Perisic, Sven Mijnans, Ruben van Bommel y Guus Til.

DT: Peter Bosz.

Árbitro: Espen Eskås (Noruega).

¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 5 de la Champions League 2026?

El encuentro entre Real Madrid y PSV Eindhoven se podrá seguir en México a través de TNT Sports y HBO Max, mientras que en Centroamérica la transmisión estará disponible mediante Disney+. Para Colombia y Argentina, las acciones se podrán disfrutar por ESPN y Disney+.

Además, recuerda que en Claro Sports tendremos nuestro tradicional minuto a minuto, con todas las incidencias del encuentro, las alineaciones, los goles, las estadísticas y el resultado al momento de la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs PSV hoy 24 de noviembre en Champions League 2026?

El partido entre Real Madrid y PSV Eindhoven se disputará este martes 24 de noviembre de 2026 a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Santiago Bernabéu. El encuentro marcará el reencuentro entre ambos clubes después de 37 años.

México y Centroamérica: 14:00 horas.

14:00 horas. Colombia, Ecuador y Perú: 15:00 horas.

15:00 horas. Estados Unidos: 15:00 horas del Este y 12:00 horas del Pacífico.

15:00 horas del Este y 12:00 horas del Pacífico. Argentina: 17:00 horas.

¡HOY JUEGA EL REAL MADRID!

¡Bienvenidos al minuto a minuto del Real Madrid vs PSV Eindhoven! En Claro Sports les llevaremos todos los detalles del encuentro correspondiente a la jornada 5 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-2027, que se disputa este martes 24 de noviembre en el Estadio Santiago Bernabéu.

El conjunto dirigido por José Mourinho llega a este compromiso con cuatro victorias en cuatro partidos y 12 puntos de 12 posibles. Los merengues buscan mantener su paso perfecto en la competencia europea y dar un paso más hacia la clasificación directa a los octavos de final.

Por su parte, el PSV Eindhoven afronta el encuentro como líder de la Eredivisie, aunque su situación en la Champions League es distinta. El equipo de Peter Bosz registra cuatro unidades y ocupa la posición 24 de la clasificación general, por lo que necesita sumar para mantenerse en la pelea por un boleto a la siguiente ronda.

Todas las miradas estarán puestas en Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Jude Bellingham, quienes buscarán comandar el ataque del Real Madrid ante el conjunto neerlandés. Sigue con nosotros las mejores jugadas, los goles, las estadísticas y el resultado del partido desde la capital española.

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