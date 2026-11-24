Una espectacular chilena de Joao Félix fue la diferencia ante el Al Sadd de la liga de Qatar

CR7 está a un poco más de una decena de goles de alcanzar los mil. | Reuters.

Cristiano Ronaldo dio un paso más en su camino hacia los mil goles como futbolista profesional. El delantero portugués marcó en la victoria del Al Nassr por 2-1 ante el Al Sadd, en el Al-Awwal Park de Riad, en un encuentro correspondiente a la quinta jornada de la AFC Champions League Elite 2026-2027, que también contó con un golazo de chilena de Joao Félix.

El conjunto saudí sufrió un contratiempo apenas iniciado el encuentro, debido a la lesión de Kingsley Coman, quien tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 5 para ceder su lugar a Abdullah Al Hamdan. Pese a la baja del francés, los locales encontraron la manera de generar peligro en la portería de Meshaal Barsham.

¡GOOOL DE CRISTIANO RONALDO! ⚽️



CR7 anota de penal para el Al Nassr y llega a 987 goles como profesional 🔥



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Cristiano Ronaldo avisó con un par de disparos de tiro libre que se estrellaron en la barrera, hasta que al minuto 12 recibió una falta de Mohamed Camara dentro del área. El portugués tomó el balón y ejecutó el penalti con un disparo de derecha a la escuadra para abrir el marcador y alcanzar los 987 goles en su carrera profesional.

El VAR le niega el doblete a Cristiano Ronaldo y deja al Al Sadd con diez jugadores

La ventaja del Al Nassr duró nueve minutos. Al 22′, Mohammed Waad aprovechó una asistencia de Akram Afif tras un tiro de esquina para sacar un disparo de pierna izquierda que superó a Bento y restableció la igualdad en el marcador.

Cristiano volvió a encontrar el fondo de las redes al minuto 35 e incluso estuvo cerca de dar otro paso hacia su objetivo de los mil goles. Sin embargo, el VAR anuló la anotación por una posición adelantada de Angelo durante la construcción de la jugada, por lo que el empate se mantuvo.

La intervención del videoarbitraje volvió a cambiar el rumbo del encuentro antes del descanso. Mohammed Waad, autor del empate del conjunto catarí, escupió a Nawaf Boushal, acción que fue revisada por el árbitro y que derivó en su expulsión al minuto 45+2. El Al Sadd se quedó con diez jugadores para disputar la segunda mitad.

Joao Félix firma un golazo de chilena para darle la victoria al Al Nassr

El Al Nassr aprovechó la superioridad numérica y recuperó la ventaja siete minutos después de la reanudación. Al minuto 52, Angelo habilitó de cabeza a Joao Félix, quien, de espaldas a la portería y desde los límites del área, se elevó para conectar una chilena que mandó el balón a la escuadra. Una anotación que bien podría entrar en la conversación por el Premio Puskás.

El conjunto saudí estuvo cerca de ampliar la diferencia con un par de oportunidades de Sadio Mané, pero el delantero senegalés no pudo superar la resistencia de la defensa y del guardameta del Al Sadd. Los visitantes intentaron encontrar el empate pese a la inferioridad numérica, aunque el Al Nassr administró la posesión del balón para conservar la ventaja.

¡GOLAAAAAZO! 😱



Joao Félix anota gol de chilena para darle la ventaja al Al Nassr 🥵



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Con el triunfo, el Al Nassr dio un paso hacia la clasificación a los octavos de final de la Champions League de Asia, mientras que Cristiano Ronaldo continúa su cuenta regresiva hacia los mil goles, una cifra de la que únicamente lo separan 13 anotaciones.