Manchester United vs Sabah en vivo, Champions League 2026: minuto a minuto, goles y resultado de la fase de liga, hoy 10 de septiembre

El Manchester United vuelve ante la Champions ante el Sabah

Regresan las noches mágicas de la Champions al Teatro de los Sueños. Tras dos años de ausencia, el Manchester United se metió a la Liga de Campeones y debutarán en casa en la fase de liga 2026/27 ante el Sabah, y lo comentamos por Claro Sports este jueves 10 de septiembre.

El United encontró el rumbo en la temporada pasada con la llegada de Michael Carrick como DT interino. Terminaron terceros en la Premier para volver a disputar la ‘Orejona’ tras ausentarse en la 24/25 y 25/26, buscando recuperar la gloria europea, aunque iniciaron con apenas una victoria en las primeras tres jornadas de la liga inglesa.

El rival será el Sabah, el equipo de menor valor de esta Champions. El equipo de Azerbaiyán fue fundado hace menos de una década, pero logró su sitio en esta Champions y se estrena ante uno de los equipos históricos de la competencia.