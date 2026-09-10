Manchester United vs Sabah en vivo, Champions League 2026: minuto a minuto, goles y resultado de la fase de liga, hoy 10 de septiembre
Vuelven las ‘noches mágicas’ de la Champions al Teatro de los Sueños. Sigue el debut del Manchester United ante el Sabah de Azerbaiyán
Alineaciones Manchester United vs Sabah
Así saltan los dos equipos esta noche a Old Trafford para el partido de la jornada 1 de la Champions:
MANCHESTER UNITED: Lammens, Mazraoui, Yoro, Lisandro Martínez, Dorgu, Tielemans, Mainoo, Mbeumo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha y Sesko.
SABAH: Pokatilov, Zedadka, Puchacz, McCarthy, Dashdamirov, Lepinjica, Rakhmonaliev, Nwachukwu, Simic, Parris, Mickels
¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 1 del Champions League Europa League 2026?
El partido del Manchester Untied contra Sabah lo puedes seguir en México por TNT Sports y HBO Max. En Centro y Sudamérica transmite ESPN, mientras que en Estados Unidos va por Paramount+ y DAZN.
¿A qué hora juegan Manchester United vs Sabah hoy 10 de septiembre en la Champions League 2026?
El partido iniciará en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México, 14:00 de Colombia, 15:00 del Este de los Estados Unidos y 16:00 de Buenos Aires.
El Manchester United vuelve ante la Champions ante el Sabah
Regresan las noches mágicas de la Champions al Teatro de los Sueños. Tras dos años de ausencia, el Manchester United se metió a la Liga de Campeones y debutarán en casa en la fase de liga 2026/27 ante el Sabah, y lo comentamos por Claro Sports este jueves 10 de septiembre.
El United encontró el rumbo en la temporada pasada con la llegada de Michael Carrick como DT interino. Terminaron terceros en la Premier para volver a disputar la ‘Orejona’ tras ausentarse en la 24/25 y 25/26, buscando recuperar la gloria europea, aunque iniciaron con apenas una victoria en las primeras tres jornadas de la liga inglesa.
El rival será el Sabah, el equipo de menor valor de esta Champions. El equipo de Azerbaiyán fue fundado hace menos de una década, pero logró su sitio en esta Champions y se estrena ante uno de los equipos históricos de la competencia.