Tabla de posiciones de la Champions League 2026: ¿Quién es el líder? Jornada 1

Publicado por Gael Gonzalez Flores

El máximo torneo a nivel de clubes levantó su telón regalándonos los primeros líderes y goleadores del certamen

Posiciones Champions League 2026: así va la tabla general de la fase de liga de la Champions en el inicio de su nueva temporada
¡Así va la tabla de posiciones de la Champions League! | Reuters.

La Champions League 2026-27 puso en marcha este martes su jornada 1 de la fase de liga, con los primeros equipos en busca de sumar puntos desde el arranque. La actividad comenzó con dos encuentros disputados de manera simultánea en Grecia y Bélgica.

El Aston Villa inició su participación con una victoria como visitante frente al Brujas, resultado que le permite colocarse entre los primeros equipos que suman tres puntos en la clasificación. En el otro duelo del primer turno, el AEK Atenas hizo valer la localía y derrotó por la mínima al LASK.

Con estos dos resultados comenzó a tomar forma la tabla de posiciones de la Champions League 2026, aunque la jornada 1 todavía contempla más partidos durante hoy martes 8 de septiembre, así como los próximos días. Conforme avance la actividad se definirán los primeros lugares de una clasificación general en la que participan los 36 clubes del torneo.

Tabla de posiciones de la Champions League al momento: Jornada 1

  1. Aston Villa | 3 puntos
  2. AEK Atenas | 3 puntos
  3. Arsenal | 0 puntos
  4. Atlético de Madrid | 0 puntos
  5. Barcelona | 0 puntos
  6. Bayern Munich | 0 puntos
  7. Betis | 0 puntos
  8. Bodo/Glimt | 0 puntos
  9. Borussia Dortmund | 0 puntos
  10. Como | 0 puntos
  11. Fenerbahçe | 0 puntos
  12. Feyenoord | 0 puntos
  13. Galatasaray | 0 puntos
  14. Inter de Milán | 0 puntos
  15. Lens | 0 puntos
  16. Lille | 0 puntos
  17. Liverpool | 0 puntos
  18. Manchester City | 0 puntos
  19. Manchester United | 0 puntos
  20. Napoli | 0 puntos
  21. Porto | 0 puntos
  22. PSG | 0 puntos
  23. PSV | 0 puntos
  24. RB Leipzig | 0 puntos
  25. Real Madrid | 0 puntos
  26. Roma | 0 puntos
  27. Sabah | 0 puntos
  28. Shakhtar Donetsk | 0 puntos
  29. Slavia Praga | 0 puntos
  30. Slovan Bratislava | 0 puntos
  31. Sporting de Lisboa | 0 puntos
  32. Stuttgart | 0 puntos
  33. Viking | 0 puntos
  34. Villarreal | 0 puntos
  35. LASK | 0 puntos
  36. Brujas | 0 puntos

Resultados de la jornada 1 de la Champions League 2026

  • Club Brujas 2-3 Aston Villa
  • AEK Atenas 1-0 LASK
  • Real Madrid vs. Inter de Milán | 13:00 horas México y Centroamérica, 14:00 Colombia, 16:00 Argentina, 15:00 (ET) y 12:00 (PT) | HBO MAX
  • FC Porto vs. Manchester City | 13:00 horas México y Centroamérica, 14:00 Colombia, 16:00 Argentina, 15:00 (ET) y 12:00 (PT) | FOX Y FOX ONE
  • Borussia Dortmund vs. Villarreal | 13:00 horas México y Centroamérica, 14:00 Colombia, 16:00 Argentina, 15:00 (ET) y 12:00 (PT) | HBO MAX
  • Lille vs. Betis | 13:00 horas México y Centroamérica, 14:00 Colombia, 16:00 Argentina, 15:00 (ET) y 12:00 (PT) | FOX Y FOX ONE

Tabla de goleo del la Champions League: ¿quiénes son los goleadores?

El primer gol de la Champions League en su fase de liga fue anotado por John McGinn del Aston Villa, equipo inglés que visitó a Brujas en el primer horario de los juegos del martes 8 de septiembre. De esta forma, el futbolista de los Villanos se convirtió en el primer líder de goleo del torneo.

  1. John McGinn | Aston Villa | 1 gol.
  2. Emiliano Buendía | Aston Villa | 1 gol.
  3. Nicolás Jackson | Aston Villa | 1 gol.
  4. Hugo Vetlesen | Brujas | 1 gol.
  5. Nicolo Tresoldi | Brujas | 1 gol.
  6. Razvan Marin | AEK Atenas | 1 gol.

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