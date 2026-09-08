Tabla de posiciones de la Champions League 2026: ¿Quién es el líder? Jornada 1

El máximo torneo a nivel de clubes levantó su telón regalándonos los primeros líderes y goleadores del certamen

¡Así va la tabla de posiciones de la Champions League! | Reuters.

La Champions League 2026-27 puso en marcha este martes su jornada 1 de la fase de liga, con los primeros equipos en busca de sumar puntos desde el arranque. La actividad comenzó con dos encuentros disputados de manera simultánea en Grecia y Bélgica.

El Aston Villa inició su participación con una victoria como visitante frente al Brujas, resultado que le permite colocarse entre los primeros equipos que suman tres puntos en la clasificación. En el otro duelo del primer turno, el AEK Atenas hizo valer la localía y derrotó por la mínima al LASK.

Con estos dos resultados comenzó a tomar forma la tabla de posiciones de la Champions League 2026, aunque la jornada 1 todavía contempla más partidos durante hoy martes 8 de septiembre, así como los próximos días. Conforme avance la actividad se definirán los primeros lugares de una clasificación general en la que participan los 36 clubes del torneo.

Tabla de posiciones de la Champions League al momento: Jornada 1

Aston Villa | 3 puntos AEK Atenas | 3 puntos Arsenal | 0 puntos Atlético de Madrid | 0 puntos Barcelona | 0 puntos Bayern Munich | 0 puntos Betis | 0 puntos Bodo/Glimt | 0 puntos Borussia Dortmund | 0 puntos Como | 0 puntos Fenerbahçe | 0 puntos Feyenoord | 0 puntos Galatasaray | 0 puntos Inter de Milán | 0 puntos Lens | 0 puntos Lille | 0 puntos Liverpool | 0 puntos Manchester City | 0 puntos Manchester United | 0 puntos Napoli | 0 puntos Porto | 0 puntos PSG | 0 puntos PSV | 0 puntos RB Leipzig | 0 puntos Real Madrid | 0 puntos Roma | 0 puntos Sabah | 0 puntos Shakhtar Donetsk | 0 puntos Slavia Praga | 0 puntos Slovan Bratislava | 0 puntos Sporting de Lisboa | 0 puntos Stuttgart | 0 puntos Viking | 0 puntos Villarreal | 0 puntos LASK | 0 puntos Brujas | 0 puntos

Resultados de la jornada 1 de la Champions League 2026

Club Brujas 2-3 Aston Villa

AEK Atenas 1-0 LASK

Real Madrid vs. Inter de Milán | 13:00 horas México y Centroamérica, 14:00 Colombia, 16:00 Argentina, 15:00 (ET) y 12:00 (PT) | HBO MAX

FC Porto vs. Manchester City | 13:00 horas México y Centroamérica, 14:00 Colombia, 16:00 Argentina, 15:00 (ET) y 12:00 (PT) | FOX Y FOX ONE

Borussia Dortmund vs. Villarreal | 13:00 horas México y Centroamérica, 14:00 Colombia, 16:00 Argentina, 15:00 (ET) y 12:00 (PT) | HBO MAX

Lille vs. Betis | 13:00 horas México y Centroamérica, 14:00 Colombia, 16:00 Argentina, 15:00 (ET) y 12:00 (PT) | FOX Y FOX ONE

Tabla de goleo del la Champions League: ¿quiénes son los goleadores?

El primer gol de la Champions League en su fase de liga fue anotado por John McGinn del Aston Villa, equipo inglés que visitó a Brujas en el primer horario de los juegos del martes 8 de septiembre. De esta forma, el futbolista de los Villanos se convirtió en el primer líder de goleo del torneo.

John McGinn | Aston Villa | 1 gol. Emiliano Buendía | Aston Villa | 1 gol. Nicolás Jackson | Aston Villa | 1 gol. Hugo Vetlesen | Brujas | 1 gol. Nicolo Tresoldi | Brujas | 1 gol. Razvan Marin | AEK Atenas | 1 gol.

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