Tabla de posiciones de la Champions League 2026: ¿Quién es el líder? Jornada 1
El máximo torneo a nivel de clubes levantó su telón regalándonos los primeros líderes y goleadores del certamen
La Champions League 2026-27 puso en marcha este martes su jornada 1 de la fase de liga, con los primeros equipos en busca de sumar puntos desde el arranque. La actividad comenzó con dos encuentros disputados de manera simultánea en Grecia y Bélgica.
El Aston Villa inició su participación con una victoria como visitante frente al Brujas, resultado que le permite colocarse entre los primeros equipos que suman tres puntos en la clasificación. En el otro duelo del primer turno, el AEK Atenas hizo valer la localía y derrotó por la mínima al LASK.
Con estos dos resultados comenzó a tomar forma la tabla de posiciones de la Champions League 2026, aunque la jornada 1 todavía contempla más partidos durante hoy martes 8 de septiembre, así como los próximos días. Conforme avance la actividad se definirán los primeros lugares de una clasificación general en la que participan los 36 clubes del torneo.
Tabla de posiciones de la Champions League al momento: Jornada 1
- Aston Villa | 3 puntos
- AEK Atenas | 3 puntos
- Arsenal | 0 puntos
- Atlético de Madrid | 0 puntos
- Barcelona | 0 puntos
- Bayern Munich | 0 puntos
- Betis | 0 puntos
- Bodo/Glimt | 0 puntos
- Borussia Dortmund | 0 puntos
- Como | 0 puntos
- Fenerbahçe | 0 puntos
- Feyenoord | 0 puntos
- Galatasaray | 0 puntos
- Inter de Milán | 0 puntos
- Lens | 0 puntos
- Lille | 0 puntos
- Liverpool | 0 puntos
- Manchester City | 0 puntos
- Manchester United | 0 puntos
- Napoli | 0 puntos
- Porto | 0 puntos
- PSG | 0 puntos
- PSV | 0 puntos
- RB Leipzig | 0 puntos
- Real Madrid | 0 puntos
- Roma | 0 puntos
- Sabah | 0 puntos
- Shakhtar Donetsk | 0 puntos
- Slavia Praga | 0 puntos
- Slovan Bratislava | 0 puntos
- Sporting de Lisboa | 0 puntos
- Stuttgart | 0 puntos
- Viking | 0 puntos
- Villarreal | 0 puntos
- LASK | 0 puntos
- Brujas | 0 puntos
Resultados de la jornada 1 de la Champions League 2026
- Club Brujas 2-3 Aston Villa
- AEK Atenas 1-0 LASK
- Real Madrid vs. Inter de Milán | 13:00 horas México y Centroamérica, 14:00 Colombia, 16:00 Argentina, 15:00 (ET) y 12:00 (PT) | HBO MAX
- FC Porto vs. Manchester City | 13:00 horas México y Centroamérica, 14:00 Colombia, 16:00 Argentina, 15:00 (ET) y 12:00 (PT) | FOX Y FOX ONE
- Borussia Dortmund vs. Villarreal | 13:00 horas México y Centroamérica, 14:00 Colombia, 16:00 Argentina, 15:00 (ET) y 12:00 (PT) | HBO MAX
- Lille vs. Betis | 13:00 horas México y Centroamérica, 14:00 Colombia, 16:00 Argentina, 15:00 (ET) y 12:00 (PT) | FOX Y FOX ONE
Tabla de goleo del la Champions League: ¿quiénes son los goleadores?
El primer gol de la Champions League en su fase de liga fue anotado por John McGinn del Aston Villa, equipo inglés que visitó a Brujas en el primer horario de los juegos del martes 8 de septiembre. De esta forma, el futbolista de los Villanos se convirtió en el primer líder de goleo del torneo.
- John McGinn | Aston Villa | 1 gol.
- Emiliano Buendía | Aston Villa | 1 gol.
- Nicolás Jackson | Aston Villa | 1 gol.
- Hugo Vetlesen | Brujas | 1 gol.
- Nicolo Tresoldi | Brujas | 1 gol.
- Razvan Marin | AEK Atenas | 1 gol.