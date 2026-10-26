Todos los ganadores en la historia del Balón de Oro: listado completo, año por año

El Balón de Oro se entrega desde 1956 y México suma tres representantes que han alcanzado la lista definitiva de 30 finalistas

Así queda la lista de máximos ganadores del Balón de Oro. Reuters

Lionel Messi es el máximo ganador del Balón de Oro con ocho trofeos, tres más que Cristiano Ronaldo, quien suma cinco. El podio histórico lo completan Michel Platini, Johan Cruyff y Marco van Basten, todos con tres reconocimientos.

El Balón de Oro se entrega desde 1956 y, aunque se ha concedido en prácticamente todas las temporadas, en 2020 no hubo ganador debido a la pandemia. La edición más reciente corresponde a Harry Kane, quien recibió el premio en 2026.

En cuanto a México, únicamente Guillermo Ochoa, Julián Quiñones y Scarlett Camberos han alcanzado la lista definitiva de 30 finalistas, considerando las categorías varonil y femenil. Ochoa terminó en el lugar 30 en 2007; Quiñones ocupó el puesto 28 en 2026, la mejor posición mexicana en la categoría varonil; mientras Camberos terminó en el lugar 21 y se convirtió en la primera futbolista mexicana en aparecer entre las 30 finalistas del Balón de Oro Femenil.

¿Quiénes son los máximos ganadores del Balón de Oro y con cuántos?

Lionel Messi es el máximo ganador del Balón de Oro con ocho trofeos. El astro argentino tiene tres de ventaja sobre su más cercano perseguidor, Cristiano Ronaldo, con cinco. Michel Platini, Johan Cruyff y Marco van Basten les siguen, con tres cada uno.

¿Quiénes son todos los ganadores del Balón de Oro en la historia?

Estos son los todas las ediciones del Balón de Oro y sus ganadores. El premio se entregó por primera vez en 1956, pero hay una edición menos porque en 2020, por la pandemia, que no se entregó.

2026 | Harry Kane (Bayern Munich, INglaterra)

(Bayern Munich, INglaterra) 2025 | Ousmane Dembélé (PSG, Francia)

(PSG, Francia) 2024 | Rodri (Manchester City, España)

(Manchester City, España) 2023 | Lionel Messi (PSG, Inter Miami, Argentina)

(PSG, Inter Miami, Argentina) 2022 | Karim Benzema (Real Madrid, Francia)

(Real Madrid, Francia) 2021 | Lionel Messi (Paris Saint-Germain, Argentina)

(Paris Saint-Germain, Argentina) 2020 | No entregado

2019 | Lionel Messi (Barcelona, Argentina)

(Barcelona, Argentina) 2018 | Luka Modric (Real Madrid, Croacia)

(Real Madrid, Croacia) 2017 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portugal)

(Real Madrid, Portugal) 2016 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portugal)

(Real Madrid, Portugal) 2015 | Lionel Messi (Barcelona, Argentina)

(Barcelona, Argentina) 2014 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portugal)

(Real Madrid, Portugal) 2013 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portugal)

(Real Madrid, Portugal) 2012 | Lionel Messi (Barcelona, Argentina)

(Barcelona, Argentina) 2011 | Lionel Messi (Barcelona, Argentina)

(Barcelona, Argentina) 2010 | Lionel Messi (Barcelona, Argentina)

(Barcelona, Argentina) 2009 | Lionel Messi (Barcelona, Argentina)

(Barcelona, Argentina) 2008 | Cristiano Ronaldo (Manchester United, Portugal)

(Manchester United, Portugal) 2007 | Kaká (Milan, Brasil)

(Milan, Brasil) 2006 | Fabio Cannavaro (Real Madrid, Italia)

(Real Madrid, Italia) 2005 | Ronaldinho (Barcelona, Brasil)

(Barcelona, Brasil) 2004 | Andriy Shevchenko (Milan, Ucrania)

(Milan, Ucrania) 2003 | Pavel Nedvd (Juventus, República Checa)

(Juventus, República Checa) 2002 | Ronaldo (Real Madrid, Brasil)

(Real Madrid, Brasil) 2001 | Michael Owen (Liverpool, Inglaterra)

(Liverpool, Inglaterra) 2000 | Luis Figo (Real Madrid, Portugal)

(Real Madrid, Portugal) 1999 | Rivaldo (Barcelona, Brasil)

(Barcelona, Brasil) 1998 | Zinédine Zidane (Juventus, Francia)

(Juventus, Francia) 1997 | Ronaldo (Inter de Milán, Brasil)

(Inter de Milán, Brasil) 1996 | Matthias Sammer (Borussia Dortmund, Alemania)

(Borussia Dortmund, Alemania) 1995 | George Weah (Milan, Liberia)

(Milan, Liberia) 1994 | Hristo Stoichkov (Barcelona, Bulgaria)

(Barcelona, Bulgaria) 1993 | Roberto Baggio (Juventus, Italia)

(Juventus, Italia) 1992 | Marco Van Basten (Milan, Holanda)

(Milan, Holanda) 1991 | Jean Pierre Papin (Marsella, Francia)

(Marsella, Francia) 1990 | Lothar Matthäus (Inter, Alemania)

(Inter, Alemania) 1989 | Marco Van Basten (Milan, Holanda)

(Milan, Holanda) 1988 | Marco Van Basten (Milan, Holanda)

(Milan, Holanda) 1987 | Ruud Gullit (Milan, Holanda)

(Milan, Holanda) 1986 | Igor Belanov (Dínamo de Kiev, URSS)

(Dínamo de Kiev, URSS) 1985 | Michel Platini (Juventus, Francia)

(Juventus, Francia) 1984 | Michel Platini (Juventus, Francia)

(Juventus, Francia) 1983 | Michel Platini (Juventus, Francia)

(Juventus, Francia) 1982 | Paolo Rossi (Juventus, Italia)

(Juventus, Italia) 1981 | Karl-Heinz Rummenigge (Bayern, Alemania)

(Bayern, Alemania) 1980 | Karl-Heinz Rummenigge (Bayern, Alemania)

(Bayern, Alemania) 1979 | Kevin Keegan (Hamburgo, Inglaterra)

(Hamburgo, Inglaterra) 1978 | Kevin Keegan (Hamburgo, Inglaterra)

(Hamburgo, Inglaterra) 1977 | Allan Simonsen (Borussia Monchengladbach, Dinamarca)

(Borussia Monchengladbach, Dinamarca) 1976 | Franz Beckenbauer (Bayern, Alemania)

(Bayern, Alemania) 1975 | Oleg Blokhin (Dínamo de Kiev, URSS)

(Dínamo de Kiev, URSS) 1974 | Johan Cruyff (Barcelona, Holanda)

(Barcelona, Holanda) 1973 | Johan Cruyff (Barcelona, Holanda)

(Barcelona, Holanda) 1972 | Franz Beckenbauer (Bayern, Alemania)

(Bayern, Alemania) 1971 | Johan Cruyff (Ajax, Holanda)

(Ajax, Holanda) 1970 | Gerd Müller (Bayern, Alemania)

(Bayern, Alemania) 1969 | Gianni Rivera (Milan, Italia)

(Milan, Italia) 1968 | George Best (Manchester United, Irlanda del Norte)

(Manchester United, Irlanda del Norte) 1967 | Flórián Albert (Ferencváros, Hungría)

(Ferencváros, Hungría) 1966 | Bobby Charlton (Manchester United, Inglaterra)

(Manchester United, Inglaterra) 1965 | Eusebio (Benfica, Portugal)

(Benfica, Portugal) 1964 | Denis Law (Manchester United, Escocia)

(Manchester United, Escocia) 1963 | Lev Yashin (Dínamo de Moscú, URSS)

(Dínamo de Moscú, URSS) 1962 | Josef Masopust (Dukla Praga, Checoslovaquia)

(Dukla Praga, Checoslovaquia) 1961 | Omar Sívori (Juventus, Italia)

(Juventus, Italia) 1960 | Luis Suárez (Barcelona, España)

(Barcelona, España) 1959 | Alfredo Di Stéfano (Real Madrid, España)

(Real Madrid, España) 1958 | Raymond Kopa (Real Madrid, Francia)

(Real Madrid, Francia) 1957 | Alfredo Di Stéfano (Real Madrid, España)

(Real Madrid, España) 1956 | Stanley Matthews (Blackpool, Inglaterra)

Los mexicanos que han sido finalistas del Balón de Oro

En 1995, el Balón de Oro modificó sus reglas para permitir la participación de futbolistas nacidos fuera de Europa. Desde entonces, únicamente tres representantes de México han conseguido aparecer entre los 30 finalistas del premio, considerando las categorías varonil y femenil.

El primero fue Guillermo Ochoa (2007), quien hizo historia al convertirse en el primer mexicano en alcanzar la lista definitiva mientras defendía la portería del América. El guardameta terminó en el puesto 30, con un voto.

Tuvieron que pasar 19 años para que otro mexicano alcanzara esa instancia. Julián Quiñones (2026) consiguió la mejor posición de un futbolista mexicano en la categoría varonil al finalizar en el lugar 28, gracias a su desempeño con el Al-Qadsiah de Arabia Saudita y la Selección Mexicana.

Por su parte, Scarlett Camberos (2026) marcó un precedente al convertirse en la primera futbolista mexicana incluida entre las 30 finalistas del Balón de Oro Femenil. La atacante del América terminó en la posición 21, el mejor puesto alcanzado por una representante de México en cualquiera de las dos categorías.

Otros jugadores mexicanos también fueron considerados en listas preliminares o ampliadas del galardón, aunque ninguno consiguió superar el corte definitivo de los 30 finalistas. Entre ellos aparecen Rafael Márquez (2010), Javier ‘Chicharito’ Hernández (2011), Andrés Guardado (2015) y Giovani dos Santos (2015).

¿Quiénes fueron los finalistas para el Balón de Oro 2026?

La edición 2026 del Balón de Oro reunió a 30 futbolistas que destacaron por su rendimiento individual y sus logros colectivos durante la temporada. La lista completa de nominados fue: