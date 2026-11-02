Anthony Gordon recuerda su momento viral con Javier Aguirre: “Le firmaré lo que él quiera”

Previo al Barcelona vs Aston Villa, Anthony Gordon recordó el mejor partido de su vida, un tema que ha tocado de forma recurrente durante los últimos meses

El jugador del Barcelona tuvo un particular encuentro con el exentrenador | Reuters

Ni Anthony Gordon ni los aficionados al fútbol olvidarán jamás el México vs Inglaterra del Mundial 2026, un partido que parece haberse convertido en un clásico instantáneo en la historia de las Copas del Mundo. El atacante del Barcelona recordó este capítulo de su carrera durante la conferencia de prensa de este 2 de noviembre, previa al encuentro frente al Aston Villa, correspondiente a la cuarta jornada de la Champions League, no sólo por el valor deportivo sino por su momento viral con Javier Aguirre.

“Sigue siendo el mejor partido que he jugado en mi vida: el contexto, la presión, la excitación, la altitud, el ruido que se escuchaba. Me lo llevo para siempre. También por el modo en el que ganamos jugando con un hombre menos. Cuando estábamos con 10 forcé el penalti, había muchísimas emociones en aquel partido. Espero poder vivir cosas similares con el Barcelona”, declaró el extremo izquierdo ante los medios de comunicación.

El México vs Inglaterra de los octavos de final del Mundial 2026 quedó grabado como uno de los partidos más memorables en la historia de la Copa del Mundo. El Estadio Azteca fue el epicentro de una batalla futbolística que tuvo de todo: goles, tensión, calidad individual y un desenlace que pocos imaginaban. Los Tres Leones se impusieron 3-2 a la Selección Mexicana en territorio tricolor, un resultado que tuvo una enorme repercusión en la prensa internacional. Los principales medios destacaron la dimensión de una eliminatoria que pronto adquirió la categoría de clásico mundialista.

Sin embargo, el marcador no fue el único elemento que hizo especial aquella noche. Inglaterra consiguió una de las victorias más significativas de su historia en un estadio que durante décadas representó una auténtica fortaleza para México y un escenario de grandes conquistas mundialistas. La hazaña británica ante miles de aficionados mexicanos tuvo un peso histórico que trascendió el resultado, al punto de que algunos medios bautizaron el triunfo como el “Aztecazo definitivo”, una expresión que retrató la magnitud de una derrota que dejó huella en la memoria de los Mundiales.

Anthony Gordon se convirtió en una de las piezas fundamentales de Inglaterra y dejó durante el encuentro una postal junto al entonces técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, quien lo encaró con una divertida expresión de “fuck you” que más tarde se convirtió en un meme en las redes sociales.

“Lo de Aguirre fue una gran interacción, muy divertido. Lo mejor es que, con la presión y la tensión que se sentía, lo hizo como si estuviéramos jugando en el parque. Claro que le firmaré lo que él quiera”, recalcó el futbolista de los Tres Leones y del Barcelona. “Nunca había vivido en otro país que no fuera Inglaterra”, sentenció.