La crisis del Aston Villa: De campeón europeo al peor inicio de la Premier League

Las ventas, lesiones y reglas financieras desarmaron al Aston Villa, que abrió la Premier League 26/27 con una goleada de 4-0

El Villa luce irreconocible en este inicio de temporada | Glyn Kirk | AFP

¿Qué le pasó al Aston Villa de Unai Emery? El vigente campeón de la Europa League y cuarto lugar de la Premier League la temporada pasada inició la campaña 26/27 con una catastrófica derrota por 4-0 ante el Brighton, que francamente se veía venir.

Apenas media hora había pasado en el comienzo de la temporada liguera y el Villa ya perdía por cuatro goles en la cancha de Falmer Stadium. Nueve minutos después, Joao Gomes, su fichaje de 40 millones de euros, llamado a reemplazar a Youri Tielemenas en la medular, y responsable de uno de los tantos de los Seagulls, vio la tarjeta roja, firmando uno de los peores debuts en la historia de la máxima categoría inglesa.

La afición del Villa abandonó el partido antes del descanso. Con un equipo despedazado, y un desempeño en el terreno de juego muy lejos de lo que el técnico español había acostumbrado a sus seguidores.

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De campeón de Europa a un equipo irreconocible

Hace tres meses, el Villa se paró en la cancha del Tupras Stadium de Estambul y con un contundente 3-0 superó al Friburgo para ganar su primer título europeo desde la Intertoto de 2008. Con goles de Tielemans, Emiliano Bunedia y Morgan Rogers, los villanos volvieron a la cima del fútbol continental.

Del plantel que disputó aquel título ante los teutones, cuatro pilares están fuera del equipo: Ezri Konsa llegó al Arsenal después de jugar el mundial con Inglaterra, Lucas Digne volvió al PSG, Tielemans se marchó al Manchester United, y Morgan Rogers es futbolista del Chelsea tras una operación que rompió el récord de mercado para un jugador inglés.

Además, Emiliano Martinez y Ollie Watkins quedaron fuera de la convocatoria para la primera jornada, ante salidas que se reportan como inminentes. Seis estrellas se bajaron del barco y los reemplazos han llegado, pero la afición pasó de héroes consolidados e iconos de la ciudad de Birmingham a una nueva camada con presión, incertidumbre y mucha responsabilidad sobre los hombros.

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Con solo tres futbolistas que iniciaron aquella final disponibles, Emery se vio obligado a presentar una alineación irreconocible en Brighton. Un equipo desarmado, con posiciones improvisadas, dependencia de algunos canteranos y regresos de futbolistas que habían quedado rezagados en una plantilla que calificó a la UEFA Champions League. Ni los mayores milagros del estratega vasco, que han existido en el pasado, lograron arreglar una crisis de este tamaño.

Brighton exhibe todos los problemas del Aston Villa

En ocho minutos, el Brighton se adelantó con un gol que refleja el verano del equipo. Pau Torres entregó la pelota dentro del área y los Seagulls sacaron un disparo al poste que rebotó en la cara de Victor Lindelof y entró al fondo de la red.

Maxim de Cuyper duplicó la ventaja al 18’ y Jack Hinshelwood anotó un doblete en 80 segundos para el 4-0. El segundo tanto, llegó desde el saque de los villanos. Joao Gomes perdió la pelota en la media luna y dejó solo al centrocampista para mandarla a guardar. La tarde de debut cayó todavía mas bajo para el fichaje brasileño, que nueve minutos después sacó su frustración con una patada a Georginio Rutter y vio la tarjeta roja.

El exWolves se convirtió en el segundo expulsado más rápido en su debut con un equipo de la historia de la Premier League. Fabian Hürzeler aprovechó la debacle de su rival para descansar a sus mayores figuras en el segundo tiempo, pensando en la eliminatoria de Conference League ante el Tromso de este jueves, y el Brighton no anotó más.

Aston Villa es colista de la Premier League | Reuters

Las reglas financieras obligaron al Villa a vender

La catástrofe y salidas masivas no pueden tomar por sorpresa a la afición del Villa. Siempre fue parte del plan, aunque no con esta magnitud. El Villa llegó al verano con problemas importantes para cumplir las regulaciones financieras de la UEFA y la Premier League. La venta de Morgan Rogers respondió a esa necesidad, y el ingreso récord justificó una salida inminente.

Los equipos de UEFA están restringidos a un gasto del 70% de sus ganancias futbolísticas en salarios de jugadores, staff y fichajes. El cuadro de Birmingham tuvo que pagar dos sanciones por infringir las normas de fair play continental la temporada pasada: 9.5 millones de libras hace un año y 19.4 más en junio, aunque llegaron a un acuerdo para disminuir la sanción.

En Inglaterra las normas señalan que un equipo puede reportar pérdidas de máximo 105 millones de libras en un periodo de tres años. En 2023 el equipo perdió 119.6 millones, en 2024, 85. 4.

En una entrevista con la BBC, un ejecutivo del club explicó los problemas que esto provoca. “Es una necesidad debido a las reglas. Parece ligeramente injusto que estén limitando su ambición a este nivel. Pero ha provocado esta enorme rotación de jugadores, lo cual es desafortunado. Algunas salidas serán obligadas por el PSR, otras por exigencia de los jugadores. Combinado, esto representa un gran problema para Emery y ciertamente es mucho que asimilar de una sola vez y tratar de reemplazar”.

En el caso de Tielemenas, el United activo una cláusula de rescisión que le dio poder de decisión al centrocampista. En el caso de Digne, el equipo tenía que bajar la masa salarial del equipo y la edad promedio. Emi Martínez ya estaba proyectado a salir y 60 millones de euros por Konsa son difíciles de rechazar para un club con problemas economices. De manera individual, las salidas tienen una explicación lógica, pero esta desaparece cuando dejas ir a seis futbolistas clave en un mismo mercado.

294 millones en ventas y una reconstrucción a contrarreloj

En total, el Villa ha generado 294 millones de euros en ventas este verano, de acuerdo con cifras de Transfermarkt.

Para reemplazar a sus estrellas, el club se ha mantenido activo en el mercado. Rompieron su cifra récord para traer a Johan Manzambi. Una de las joyas más interesantes de la Bundesliga, a quien enfrentaron en la final de la Europa League con el Friburgo, y que dejó grandes sensaciones en la Copa del Mundo con Suiza. Sin embargo, una lesión en la rodilla ha postergado su disponibilidad.

La baja de Manzambi se suma a otro problema en el medio campo. Amadou Onana sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en el Mundial con Bélgica y no se espera su regreso hasta abril 2027, otra pieza importante que no estará disponible para Emery en su regreso a Champions.

Zion Suzuki llegó al equipo tras un gran Mundial y tras la caída de un fichaje por el PSG que parecía inminente. El guardameta vio la derrota desde las gradas en Falmer mientras el Dibu sigue buscando una salida .

Alejandro Garnacho arribó cedido del Chelsea, de donde salió tras un par de temporadas catastróficas. Aaron Wan-Bissaka y Matteo Ruggeri llegaron para reforzar los laterales, y se reporta la posible llegada de Oliver Gortezka como agente libre, además de la incorporación de un delantero si Watkins no continúa. El atacante inglés tendría ofertas del fútbol saudí, aunque también tendría una extensión de los Villanos sobre la mesa. La negociación lo habría dejado fuera de la convocatoria y sumada a las ausencias de Brian Madjo y Tammy Abraham por lesión, obligó a Emiliano Buendía y Ross Barkley a jugar como delanteros.

Con los refuerzos existe alta expectativa, y buena proyección. Sin embargo, la tarea de reemplazar nombres consolidados y estrellas de la Premier League presenta un panorama de máxima presión y exigencia.

La inestabilidad de perder tantos titulares en un solo verano, tener que adaptar reemplazos y buscar seguridad en piezas de segundo nivel, obligándoles a dar un paso hacia adelante, explica el momento. John McGinn, uno de los pocos líderes que permanecen en la plantilla, pidió calma, paciencia y que el aficionado crea, el villa se ha levantado de peores situaciones. Sin embargo, la preocupación es inevitable. The Athletic entrevistó a Emery sobre la situación, y reportan que el técnico usó la palabra “preocupado” 15 veces en dos minutos.

El 4-0 ante Brighton no explica por sí solo la crisis del Aston Villa, sino que representa la consecuencia más visible de un verano marcado por ventas obligadas, lesiones, incertidumbre y una reconstrucción acelerada. Emery tendrá que conseguir que una plantilla prácticamente nueva responda mientras compite nuevamente en Champions League, y aunque la temporada apenas comienza, el margen para recuperar estabilidad parece mucho menor que hace apenas tres meses, cuando el Villa celebraba en Estambul.

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