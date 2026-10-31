Barcelona vs Alavés en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 11

Barcelona recibe al Alavés en la jornada 11 de LaLiga 2026. Consulta horario, posibles alineaciones, canales de transmisión y dónde seguir el resultado y los goles en vivo

Barcelona vs Alavés, sigue el partido en vivo | Claro Sports

El Barcelona recibe al Deportivo Alavés este sábado 31 de octubre en el Spotify Camp Nou, en un encuentro correspondiente a la jornada 11 de LaLiga 2026-2027. El conjunto dirigido por Hansi Flick llega como líder de la clasificación con 27 puntos, producto de nueve victorias y una derrota, aunque atraviesa un momento de presión después de perder 4-2 ante el Paris Saint-Germain en la Champions League y 2-1 frente al Real Madrid en el Clásico español. Los blaugranas buscarán mantenerse en la cima y recuperar su ritmo ganador.

El Deportivo Alavés se presenta en Barcelona en la séptima posición con 12 unidades, después de tres triunfos, tres empates y cuatro derrotas. El equipo de Quique Sánchez Flores comenzó la temporada con tres victorias en sus primeros cuatro encuentros, pero acumula seis jornadas consecutivas sin ganar, con cuatro derrotas y dos empates. Su antecedente más reciente contra los catalanes fue favorable, tras imponerse 1-0 en mayo de 2026, por lo que intentará repetir el resultado ante el actual líder del campeonato.

¿A qué hora inicia el Barcelona vs Alavés hoy 31 de octubre de 2026?

El partido entre Barcelona y Deportivo Alavés comenzará este sábado 31 de octubre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que en España el silbatazo inicial está programado para las 21:00 horas. El escenario será el Spotify Camp Nou, donde el Barcelona buscará sumar su décima victoria en el torneo y conservar la primera posición de LaLiga, antes de afrontar su siguiente compromiso europeo.

El encuentro tendrá como árbitro central a Adrián Cordero Vega, con Valentín Pizarro Gómez como responsable del VAR. Barcelona registra 40 goles a favor y 11 en contra en sus primeros diez encuentros, mientras que el Alavés suma 14 anotaciones y 11 recibidas. El equipo catalán tendrá la oportunidad de aumentar su ventaja en la tabla, mientras que los visitantes necesitan puntos para mantenerse cerca de los puestos de clasificación a competiciones europeas.

Alineaciones del Barcelona vs Alavés para la jornada 11, al momento

El Barcelona tendría como principales opciones ofensivas a Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon, aunque Hansi Flick deberá realizar ajustes por las ausencias de Dani Olmo, Jules Koundé, Eric García, Andreas Christensen, Xavi Espart y Roony Bardghji.

Posible alineación del Barcelona: Joan García; João Cancelo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde; Fermín López, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon.

El Deportivo Alavés podría utilizar una formación con cinco defensores, buscando cerrar los espacios ante el ataque del Barcelona y aprovechar las oportunidades de contragolpe.

Posible alineación del Alavés: Antonio Sivera; Ángel Pérez, Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Nicolás Valentini, Abde Rebbach; Carles Aleñá, Antonio Blanco, Pablo Ibáñez; Toni Martínez y Lucas Boyé.

Los visitantes tampoco podrán contar con Facundo Garcés y Mikel Rodríguez, quienes continúan fuera por lesión.

¿Dónde ver el Barcelona vs Alavés en vivo? Canales de TV y streaming online

El Barcelona vs Alavés se podrá ver en vivo en México a través de Sky Sports, señal disponible para suscriptores de los sistemas de televisión de paga Sky e izzi. La programación contempla Sky Sports 16, canal 1516 de Sky y 522 de izzi, a partir de las 14:00 horas. Para seguir el encuentro por internet, los aficionados podrán consultar las opciones de Sky+, de acuerdo con la disponibilidad de su servicio y paquete contratado.

En Estados Unidos, la transmisión estará disponible a través de ESPN y sus plataformas autorizadas, mientras que en España podrá seguirse mediante Movistar Plus+ y Movistar LaLiga. Los aficionados también podrán consultar el resultado, los goles, las estadísticas y las principales incidencias del Barcelona vs Alavés a través de las plataformas oficiales de LaLiga, una vez que comience el encuentro correspondiente a la jornada 11 de la temporada 2026-2027.