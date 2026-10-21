Dani Olmo se pierde El Clásico ante Real Madrid por lesión y estará un mes fuera

El Barcelona confirmó una lesión en el aductor izquierdo. El mediocampista se perderá la UEFA Nations League con España

¿Qué partidos se perderá Dani Olmo por lesión? | Reuters

Dani Olmo no estará disponible para El Clásico entre Barcelona y Real Madrid del próximo 25 de octubre. El club blaugrana confirmó que el mediocampista español sufrió una lesión en el aductor izquierdo durante el partido ante el Paris Saint-Germain por la jornada 3 de la UEFA Champions League y estableció un tiempo estimado de recuperación de aproximadamente un mes.

“Las pruebas realizadas han confirmado que Dani Olmo sufre una lesión en el aductor izquierdo como consecuencia de una acción traumática con un jugador rival durante el partido contra el Paris Saint-Germain. El tiempo estimado de baja es de aproximadamente un mes”, informó el Barcelona mediante su comunicado médico. La lesión se produjo durante la primera mitad del encuentro disputado en el Parque de los Príncipes.

El problema físico llegó después de una acción dividida con Vitinha. Olmo tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 27, cuando el marcador todavía se encontraba 0-0, y Fermín López ingresó en su lugar. Barcelona terminó perdiendo 4-2 ante los parisinos y ahora deberá preparar su siguiente compromiso liguero sin uno de sus mediocampistas.

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La ausencia llega antes de uno de los partidos principales del calendario. Barcelona recibirá al Real Madrid el 25 de octubre en El Clásico de LaLiga, encuentro al que los dirigidos por Hansi Flick llegarán como líderes y con nueve victorias en las primeras nueve jornadas. El conjunto merengue ocupa el tercer puesto con 21 unidades.

COMUNICADO MÉDICO



Las pruebas realizadas han confirmado que Dani Olmo sufre una lesión en el aductor izquierdo como consecuencia de una acción traumática con un jugador rival durante el partido contra el Paris Saint-Germain.



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El periodo de recuperación también dejará fuera a Olmo de otros compromisos con el Barça. Después del Clásico, el mediocampista se perdería el duelo ante Alavés del 31 de octubre, el Barcelona vs Aston Villa de Champions League del 3 de noviembre y la visita al Atlético de Madrid del 8 de noviembre, siempre que se cumpla el plazo aproximado de un mes establecido por el cuerpo médico.

La lesión también afecta sus compromisos internacionales. Olmo no estaría disponible para la selección española durante la Fecha FIFA de noviembre, en la que España enfrentará a Chequia el 12 de noviembre y a Inglaterra el día 15 por la UEFA Nations League. El jugador había participado en tres partidos del actual torneo y registra tres goles, además de haber sido titular en tres de los cuatro encuentros de España.

El mediocampista de 28 años había tenido presencia constante con el Barcelona durante el inicio de temporada. Disputó las nueve primeras jornadas de LaLiga, aunque únicamente tres como titular y seis entrando desde el banquillo, con un balance de un gol y tres asistencias. En Champions League, en cambio, había iniciado como titular los tres encuentros disputados por los culés antes de sufrir la lesión en París.

La primera fecha que aparece dentro del margen para un posible regreso es el Barcelona vs Villarreal del 22 de noviembre, exactamente un mes y un día después del diagnóstico. Tres días más tarde, los blaugranas visitarán al Sabah en Champions League. Su disponibilidad para esos compromisos dependerá de la evolución del aductor izquierdo y de las valoraciones médicas que realice el club durante las próximas semanas.